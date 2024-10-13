Котенку почти три месяца: в мэрии сообщили, что будет с малышкой дальневосточного леопарда

Котенку дальневосточного леопарда почти исполнилось три месяца в Новосибирском зоопарке. Она родилась в конце июля, но выходить к посетителям малышка начала только в сентябре.

— За дальневосточными леопардами, как и за другими животными МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило», ведутся контроль и наблюдение зоологов и ветеринаров, — ответили в мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС. — В настоящее время детеныш дальневосточного леопарда содержится с матерью и отделение его в другой вольер не планируется. Также не планируется его передача в другой зоопарк, поскольку он еще слишком мал.