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Животные Котенку почти три месяца: в мэрии сообщили, что будет с малышкой дальневосточного леопарда

Котенку почти три месяца: в мэрии сообщили, что будет с малышкой дальневосточного леопарда

Она родилась в Новосибирском зоопарке в конце июля

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1 комментарий

Малышка — первый детеныш пары Хиллари и Давы

Котенку дальневосточного леопарда почти исполнилось три месяца в Новосибирском зоопарке. Она родилась в конце июля, но выходить к посетителям малышка начала только в сентябре.

— За дальневосточными леопардами, как и за другими животными МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.  А.  Шило», ведутся контроль и наблюдение зоологов и ветеринаров, — ответили в мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС. — В настоящее время детеныш дальневосточного леопарда содержится с матерью и отделение его в другой вольер не планируется. Также не планируется его передача в другой зоопарк, поскольку он еще слишком мал.

Котенок много играет на свежем воздухе. Малышка — первый детеныш пары Хиллари и Давы.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
1 минута
Дава молодец
Гость
1 минута
А каким боком мэрия к леопарду ? Занятий больше в городе для мэрии нет ??
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