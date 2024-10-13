Историческое здание Новосибирска переделают в начальную школу

Школа будет рассчитана на 251 ученика Источник: 2ГИС/Дмитрий











Историческое здание на улице Якушева, 21 в Октябрьском районе Новосибирска переделают под начальную школу. «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» ищет подрядчика для разработки проекта его капитального ремонта. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Двухэтажное кирпичное здание школы на Якушева, 21 построили в 1912 году. Оно представляет историко-культурную ценность и считается примером городской застройки Новониколаевска начала XX века в стиле рационалистического модерна. Это одно из 12 учебных заведений, которые построили по проектам известного сибирского архитектора Андрея Крячкова.

Подрядчику предстоит разработать документацию по сохранению объекта культурного наследия, а затем по его капитальному ремонту. После этого в нём будет располагаться начальная школа на 251 место.

Начальная цена аукциона — 2 977 455 рублей. Заявки на участие в нём можно подавать до 14 октября. Все работы будет необходимо выполнить до 15 ноября 2024 года.