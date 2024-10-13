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Город Историческое здание Новосибирска переделают в начальную школу

Историческое здание Новосибирска переделают в начальную школу

Здание было построено в 1912 году

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1 комментарий

Школа будет рассчитана на 251 ученика

Историческое здание на улице Якушева, 21 в Октябрьском районе Новосибирска переделают под начальную школу. «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» ищет подрядчика для разработки проекта его капитального ремонта. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Двухэтажное кирпичное здание школы на Якушева, 21 построили в 1912 году. Оно представляет историко-культурную ценность и считается примером городской застройки Новониколаевска начала XX века в стиле рационалистического модерна. Это одно из 12 учебных заведений, которые построили по проектам известного сибирского архитектора Андрея Крячкова.

Подрядчику предстоит разработать документацию по сохранению объекта культурного наследия, а затем по его капитальному ремонту. После этого в нём будет располагаться начальная школа на 251 место.

Начальная цена аукциона — 2 977 455 рублей. Заявки на участие в нём можно подавать до 14 октября. Все работы будет необходимо выполнить до 15 ноября 2024 года.

Ранее НГС посетил историческое здание Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки в Краснообске.

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Комментарии
1
fin
14 минут
Дело хорошее, но... "переделают" в будущем времени настораживает. Так то мы уже с 1980 г. Живём при коммунизме, а с 2000 г. у каждого по квартире. Как переделают, разбудите.
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