«Нельзя здесь нарушать гармонию»: во что превратилась научная библиотека в Краснообске — НГС проник в историческое здание

Это место с довольно интересной историей Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Есть такие места, эпоха которых уходит довольно медленно, растягиваясь на долгие годы. Сначала в них зарождается жизнь — амбициозная и с многообещающими перспективами, которые отчасти даже успешно воплощаются. Чуть позже там все настолько успокаивается, что малейшие перемены переворачивают все вверх дном. Ближе к окончательному угасанию кардинальных перемен и волнений не происходит, но исчезает… сама жизнь. Одним из таких мест можно считать Сибирскую научную сельскохозяйственную библиотеку в Краснообске. Телеграм-редактор Арина Суворова посетила монументальное здание и поделилась впечатлениями от «остатков Советского Союза».

Светло и просторно

Приехав сюда, я наблюдаю огромное серое здание в несколько этажей с колоннами и огромными окнами. Какого-то восторга оно у меня не вызывает из-за расцветки, которую, по моему скромному мнению, нужно категорически запретить при постройке любых объектов.

Но, я не заостряю свое внимание лишь на обертке, ведь мы-то с вами знаем, что главное — душа. Поэтому, осмотрев библиотеку снаружи, я захожу внутрь и как-то неловко улыбаюсь. Наверное, потому, что вижу именно то, что и ожидала увидеть.

Меня встретил длинный коридор, с правой стороны которого неизвестная организация, а с левой — небольшой гардероб и лестница на второй этаж. Именно туда я и иду, и натыкаюсь на огромнейшее пространство с пунктом охраны, несколькими читальными залами и неизвестными мне кабинетами.

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Стены здесь разные: то просто выкрашены в белый цвет, то покрыты бежевым мрамором — они как бы чередуются. По их периметру — колонны, длинные скамьи и двери того самого ярко-оранжевого оттенка, который каждый из нас узнает из тысячи.

Подняв голову вверх, можно заметить огромный балкон, расположенный на втором этаже, ярко светящиеся лампы и зенитные фонари. Последние хорошо выполняют свою работу, создавая приятную и немного таинственную атмосферу.

С учетом того, что история библиотеки началась еще в 1971 году, сохранилась она не то, чтобы хорошо, а даже отлично. Но это было достигнуто ценой борьбы с особо инициативными людьми, которые до сих пор сюда приходят со своими гениальными идеями.

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— Нам в девяностые все время советовали: вы как-то разгородите, что-то здесь поставьте, придумайте, сузьте. Я все время им говорила, ну как бы ни было, вы все здесь испортите. Нельзя здесь нарушать гармонию, задуманную архитекторами, — вспоминает директор СибНСХБ Татьяна Михайловна Гарке.

И я почему-то не могу не согласиться. Все-таки пространство располагает к тому, чтобы пройтись по просторному и свободному коридору, посмотреть небольшую картинную галерею или просто посидеть на одной из скамеек и почитать книжку.

Не знаю, как вы, но я точно не любитель каменных коробок метр на метр, в которые превращаются некоторые локации в нашем городе. Так что, безусловно ставлю от себя пятерочку за отстаивание библиотекарями этого пространства.

Здесь все в стиле ретро

Поднимаясь на третий этаж, прохожу мимо двух нерабочих и уже чем-то заставленных лифтов. Рядом также два стола с вазами и небольшое прямоугольное зеркало, прикрепленное к стене. Почему-то моментально в моей голове вырисовывается такая картинка: умницы-красавицы сотрудницы стоят и что-то активно обсуждают, прихорашиваясь, а из лифта выбегают их опоздуны-коллеги… В общем, представляю жизнь, которая здесь когда-то была.

Оказавшись в самой интересной части библиотеки, мы видим снова довольно свободное пространство, часть которого заняли чересчур яркие оранжевые каталожные шкафы с сотнями различных карточек внутри. Вперемешку с ними здесь уместились несколько стареньких и хлюпеньких столов с такими же совсем не новыми желто-белыми компьютерами.

Естественно, взгляд невозможно оторвать и от балкончика. Сам по себе он круглый с пересекающимися линиями в центре и колонной, проходящей посередине. С него не прям хорошо, но видно некоторые части второго этажа.

— Отделка самого этого бассейна — это, как архитекторы сами называют, туф. Рисунок как интересно подобран и, опять же, зенитные фонари, — говорит директор СибНСХБ Татьяна Гарке.

Если пройти чуть дальше, то можно также наткнуться на еще один балкончик, но самый обычный — прямой. С него видно длинный коридор и несколько кабинетов все с такими же дверями ярко-оранжевого оттенка и витражами. И опять представляю, как из одного места в другое ходят ученые или все те же сотрудники библиотеки, что-то обсуждают друг с другом или просто стоят и рассуждают о поступившей литературе для их нового проекта.

Но быстро эти попытки вообразить здесь жизнь рассеиваются, и я снова возвращаюсь в очень тихое и почти безлюдное место. Иду дальше и захожу в один из читальных залов, который тоже сохранил в себе практически все от ушедшей эпохи. Здесь также расставлены старички: столы, стулья, компьютеры. Но самое интересное тут для меня — это что-то вроде природного уголка и зоны отдыха.

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— А это наша ретро-машинка для микрофильмов и микрофиш. У нас есть и те, и другие, и здесь их можно подключать и читать. Такие ретро-машины у нас тоже сохранились, — продолжает экскурсию Татьяна Михайловна.

Выходя из зала, видим, уже не знаю, какой по счету, пролет или коридор, как вам удобно. Освещается он не так ярко, несмотря на обилие квадратных довольно светлых ламп.

Немного истории

С самого начала своего знакомства с библиотекой я отметила для себя и для читателей, что здесь будто не хватает жизни. Но это было не в негативном ключе обозначено, скорее, мне просто немного грустно от того факта, что место с огромным потенциалом пустует, хотя когда-то здесь действительно все кипело.

— Когда я пришла в библиотеку, а это было очень давно, здесь толпы ходили. А библиотека еще находилась в другом здании, и очень много было народу. Приходили аспиранты, ученые, и молодежное движение было очень активное, — вспоминает директор СибНСХБ.

По словам Татьяны Михайловны, здесь все бурлило. Проходили различные мероприятия, бесконечные обучения, семинары. Коллектив был большой, состоящий в основном из молодежи, которая дружила семьями.

— Мы устраивали праздники, даже конкурсы у нас были: «А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, библиотекари». У нас имелись свои Деды Морозы и Снегурочки, которых мы отправляли поздравлять коллег в декрете. То есть, было достаточно хорошее время, когда нас многое сближало, — с грустью о прошлом говорит Татьяна Гарке.

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Но не все и всегда было гладко. Конечно же, те самые девяностые добавили неприятностей и библиотеке.

— Для меня это была личная трагедия. Мне даже позвонил один журналист, с которым я проговорила сорок минут, а он пообещал, что не будет записывать. Я ему сказала, все как есть, а он интервью потом выдал на радио. После этого мне позвонила одна женщина и заявила: «Вы такая злобная, не успели откусить от коммунистического пирога». На самом деле, предчувствие, что наступает что-то серьезное, оправдалось, — считает директор.

Как рассказала Татьяна Михайловна, уже с 1992 года в здании отключили электричество. Но сотрудники также переживали и о том, как продолжать комплектовать книги, ведь без новой литературы библиотека мертва.

— В то время, с 1993 года, появилась возможность сдавать помещения в аренду. За счет нее мы и стали выживать. Но мы не только сдавали в аренду, мы еще и комплектовали фонд самыми дорогостоящими изданиями. Ну как мы ученых оставим? В конце девяностых мы уже придумали такую договорную систему: с директорами институтов, президиумом заключали договор с библиотекой на платные услуги, на информационное обслуживание, чтобы была хоть какая-то возможность получить средства для пополнения фонда, — говорит директор СибНСХБ Татьяна Михайловна Гарке.

Были и времена, когда людей приходилось отправлять в отпуск на несколько месяцев без содержания. Этот сложный период библиотекарям приходилось проходить поэтапно, постоянно пытаясь найти способ выжить, что в конечном итоге получилось сделать.

А как сейчас

Сейчас в библиотеке работает явно меньше людей по сравнению с тем количеством, которое было раньше. Аудитория — все те же ученые и люди, заинтересованные в сельском хозяйстве, но книги для себя тут могут также найти и дети, подростки, студенты.

Есть компьютеры, сайт и онлайн-каталоги. Казалось бы, место развивается и старается шагать вперед вместе со всеми возможными новшествами. Вот только сложно не обратить внимание на общую пустоту — здесь не хватает того самого бурления, которое было когда-то.

Возможно это от того, что уже время не то, и никому особо не хочется проводить много времени в библиотеках, предпочитая находить необходимую информацию дома через Интернет. Или отдаленность библиотеки отпугивает обычных читателей от посещений.