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Город «У меня страх: что упадет на этот раз?» Хозяйка сползающего дома — об обрушении берега

«У меня страх: что упадет на этот раз?» Хозяйка сползающего дома — об обрушении берега

Сибирячка отказывается переезжать в маневренный фонд из сползающего дома

1 557
19 комментариев

Пару лет назад на этом месте была тропинка, теперь все ушло в воду

Власти Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за обрушения берега 1-й Ельцовки у дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12. НГС пообщался с хозяйкой, участок которой ушел уже на два метра, до дома остался всего метр.

Семья Натальи переехала в Нахаловку из Хабаровского края. Женщина рассказала НГС, что переезжать они не хотели, но заболел ребенок и врачи посоветовали сменить климат. Новосибирск выбрали, потому что здесь живет сестра Натальи, а дом на 2-й Сухарной Береговой был единственный, который могла купить семья.

— Хотели поближе к родне, но знала бы, что будет так, ни за что бы не поехала. Для меня это ужасный стресс. Я бы с радостью бы уже всё продала и уехала, мне Новосибирск вообще не нравится, после этого я его просто ненавижу, — сдерживая слезы, говорит Наталья.

Земля начала уходить в воду в 2019 году, в прошлом году уплыл забор, сейчас — огород. Участок смыло примерно на два метра, до дома осталось всего около метра.

— Во время дождей вода поднимается примерно на три метра. Как только лить начинает, у меня сразу страх: что упадет на этот раз? — рассказывает Наталья. — Когда начинается дождь, не могу спать. Хожу, смотрю, что поплывет. На глазах всё твоё рушится, падает.

В документе мэрии указано, что семью планируют переселить в манёвренный фонд, но Наталья переезжать из своего дома не хочет. Согласно постановлению, органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, спасателей, департамент энергетики и ЖКХ переведут в режим повышенной готовности.

Пока постановление не принято, в документ могут внести изменения.

Подробно об обрушении берега 1-й Ельцовки вы можете прочитать в нашем материале, оказалось, что в воду уходит не только участок на 2-й Сухарной Береговой, 12, но и соседние.

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Комментарии
20
ЧиталельН
55 минут
Если дом находится в частной собственности, то о его сохранности собственнику и заботиться, но не мэрии.
урлулуу
26 минут
Обязательно упадет,можете даже не волноваться.
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