«Мать» дружелюбных лисиц скончалась в Новосибирске

Людмиле Николаевне было 90 лет Источник: museum.icgbio.ru, Александр Ощепков / NGS.ru











Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Людмила Николаевна Трут скончалась в Новосибирске в возрасте 90 лет.

— Коллектив Института цитологии и генетики СО РАН выражает глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины главного научного сотрудника ИЦиГ СО РАН, доктора биологических наук Людмилы Николаевны Трут ее родным и близким, коллегам и друзьям, — сообщили в Институте Цитологии и генетики СО РАН. — Людмила Николаевна была автором сотен научных статей и ряда монографий. Пожалуй, самой популярной стала ее книга «How to tame a fox» («Как приручить лису»), написанная в соавторстве с американским исследователем и писателем Ли Дугаткиным.

Как рассказали в Институте, исследовательница одной из первых получила на пушных и лабораторных лисах экспериментальные доказательства существования феномена генетической активации-инактивации. В настоящее время феномен «генетического молчания» признан в мировой науке.

Молчание генов — нарушение или подавление экспрессии (процесса, при котором наследственная информация преобразуется в РНК или белок) гена. В результате признаков проявления гена нет.

Вне научных кругов Людмила Трут известна как соавтор эксперимента советского ученого Дмитрий Беляева по одомашниванию черно-бурых лисиц, который начался в 1952 году. Исследовательница отбирала самых спокойных лис для скрещивания и наблюдала за изменением поведения и внешнего вида их потомства, имитируя ранний этап одомашнивания животных.

Прощание с исследовательницей состоится 11 октября с 14 до 15-00, по адресу улица Арбузова, 2А.

Ранее НГС писал о том, как живут дружелюбные беляевские лисы на экспериментальной ферме.