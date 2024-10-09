На площади Маркса в субботу перекроют часть улицы — карта

Ярмарка пройдет на Маркса в течение одного дня Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске на площади Карла Маркса пройдет сельскохозяйственная ярмарка в субботу, 12 октября. Из-за этого автобусы пустят по иному маршруту.

Ярмарка на площади Карла Маркса пройдет 12 октября с 06:00 до 16:00. В это же время нельзя будет проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев, на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса.

Источник: «Яндекс.Карты»

Из-за перекрытия схему движения изменят четыре автобуса. Кондукторы будут рассказывать об изменениях пассажирам:

№ 45 «Чемской бор — Центральный корпус» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

№ 29 «Юго-Западный ж/м — ЖК „Акварельный“ — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Блюхера до ул. Новогодней: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме;

№ 43 «Белые росы — Микрорайон „Чистая Слобода“ — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме;

№ 60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме.