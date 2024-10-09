НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +8

4 м/c,

ю-з.

 744мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69

Мэрия подала больше 10 исков новосибирским бизнесменам

Как мэрия избавится от пробок
Лайфхаки для уютного дома
Оставили без школы
24-летний фермер
Надо ли гладить бельё
Список осенних грибов
Новости в Telegram
Город На площади Маркса в субботу перекроют часть улицы — карта

На площади Маркса в субботу перекроют часть улицы — карта

В Новосибирске на выходных развернется ярмарка на левом берегу

1 694
8 комментариев

Ярмарка пройдет на Маркса в течение одного дня

В Новосибирске на площади Карла Маркса пройдет сельскохозяйственная ярмарка в субботу, 12 октября. Из-за этого автобусы пустят по иному маршруту.

Ярмарка на площади Карла Маркса пройдет 12 октября с 06:00 до 16:00. В это же время нельзя будет проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев, на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса.

Из-за перекрытия схему движения изменят четыре автобуса. Кондукторы будут рассказывать об изменениях пассажирам:

  • № 45 «Чемской бор — Центральный корпус» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

  • № 29 «Юго-Западный ж/м — ЖК „Акварельный“ — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Блюхера до ул. Новогодней: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме;

  • № 43 «Белые росы — Микрорайон „Чистая Слобода“ — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме;

  • № 60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме.

Недавно в центре города прошла Белорусская ярмарка, которая вызвала огромный ажиотаж у новосибирцев. За шесть дней работы белорусской ярмарки горожане совершили более 40 тысяч покупок.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
134282988
44 минуты
колхоз в центре города
Zemb
55 минут
Хилок переехал ближе к метро? рынков в городе уже неосталось....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ксеня,51

Елена,40

Иван,39

Ilya,36

Евгений,41

Игорь,27

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление