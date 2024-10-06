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Город «Поторговали хорошо»: в Новосибирске закрылась белорусская ярмарка — фото, как люди закупались в последний день

«Поторговали хорошо»: в Новосибирске закрылась белорусская ярмарка — фото, как люди закупались в последний день

Около киосков собирались очереди

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5 комментариев

Последний день работы ярмарки — 6 октября

В центре Новосибирска завершила работу белорусская ярмарка. Последним днем, когда горожане могли купить товары на площадке, стало воскресенье, 6 октября.

Белорусская ярмарка, как и год назад, работала на площади Ленина, грузовики заняли парковку вблизи Первомайского сквера. С 27 сентября в центре города стояли наполненные товарами палатки.

Дворники начали убирать мусор и приводить площадку в порядок

В последний день работы площадка завершила работу в 13:00 часов. Палатки закрывались на глазах посетителей — прилавки, на которых совсем недавно лежал товар, оказались пустыми, а продавцы занимались сборами.

Некоторые шатры к 14:00 часам оказались закрыты

Несмотря на это, у некоторых торговых точек образовались очереди: одни покупатели рассматривали продукты, другие — косметику и текстиль.

Но многие палатки продолжали торговлю

Так, перед палаткой «Клецкого Райпо» собралась толпа. Продавец Елена Павловниченко поделилась впечатлениями от ярмарки с НГС и сообщила, что в этом году поторговали хорошо.

— Людей много, покупатели разные бывают, как и у нас в Беларуси. В основном покупали масло сливочное весовое, колбасу и молоко, — сказала Елена.

Толпы собирались несмотря на завершение работы ярмарки

По словам Елены, возраст покупателей, посетивших площадку, разный. Продать всю продукцию к завершению ярмарки не удалось.

— Консервация осталась у нас. И как-то в этот раз сыры не пошли твердые, — сказала продавец.

В последний день люди успевали делать покупки

Елена Павловниченко уточнила, что приезжала в Новосибирск на ярмарку шесть лет назад. Тогда, по ее словам, торговля шла хуже.

Ярмарка белорусских товаров работала в городе с 27 сентября по 6 октября.

Некоторые горожане продолжали набирать товары и после закрытия площадки — так, одна из посетительниц купила много банок с консервами. Рассказать, что приобрела на ярмарке, она не смогла — пожаловалась на тяжелую сумку в руках.

На ярмарка оказались как взрослые, так и дети

Как сообщали в мэрии, всего в ярмарке участвовали 18 предприятий из Республики Беларусь.

НГС посетил белорусскую ярмарку в первый день ее работы. Прочитайте в отдельном материале, как прошло открытие мероприятия.

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Комментарии
5
Картавый
23 минуты
Кто там был, расскажите как по ценам? До сво РБ была перевалочной базой Европы, только наклейки свои клеили на креветки и хамон
Гость
15 минут
не успел (((
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