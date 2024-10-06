«Поторговали хорошо»: в Новосибирске закрылась белорусская ярмарка — фото, как люди закупались в последний день

В центре Новосибирска завершила работу белорусская ярмарка. Последним днем, когда горожане могли купить товары на площадке, стало воскресенье, 6 октября.
Белорусская ярмарка, как и год назад, работала на площади Ленина, грузовики заняли парковку вблизи Первомайского сквера. С 27 сентября в центре города стояли наполненные товарами палатки.
В последний день работы площадка завершила работу в 13:00 часов. Палатки закрывались на глазах посетителей — прилавки, на которых совсем недавно лежал товар, оказались пустыми, а продавцы занимались сборами.
Несмотря на это, у некоторых торговых точек образовались очереди: одни покупатели рассматривали продукты, другие — косметику и текстиль.
Так, перед палаткой «Клецкого Райпо» собралась толпа. Продавец Елена Павловниченко поделилась впечатлениями от ярмарки с НГС и сообщила, что в этом году поторговали хорошо.
— Людей много, покупатели разные бывают, как и у нас в Беларуси. В основном покупали масло сливочное весовое, колбасу и молоко, — сказала Елена.
По словам Елены, возраст покупателей, посетивших площадку, разный. Продать всю продукцию к завершению ярмарки не удалось.
— Консервация осталась у нас. И как-то в этот раз сыры не пошли твердые, — сказала продавец.
Елена Павловниченко уточнила, что приезжала в Новосибирск на ярмарку шесть лет назад. Тогда, по ее словам, торговля шла хуже.
Некоторые горожане продолжали набирать товары и после закрытия площадки — так, одна из посетительниц купила много банок с консервами. Рассказать, что приобрела на ярмарке, она не смогла — пожаловалась на тяжелую сумку в руках.
Как сообщали в мэрии, всего в ярмарке участвовали 18 предприятий из Республики Беларусь.
НГС посетил белорусскую ярмарку в первый день ее работы. Прочитайте в отдельном материале, как прошло открытие мероприятия.