«Поторговали хорошо»: в Новосибирске закрылась белорусская ярмарка — фото, как люди закупались в последний день

Последний день работы ярмарки — 6 октября Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В центре Новосибирска завершила работу белорусская ярмарка. Последним днем, когда горожане могли купить товары на площадке, стало воскресенье, 6 октября.

Белорусская ярмарка, как и год назад, работала на площади Ленина, грузовики заняли парковку вблизи Первомайского сквера. С 27 сентября в центре города стояли наполненные товарами палатки.

Дворники начали убирать мусор и приводить площадку в порядок Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В последний день работы площадка завершила работу в 13:00 часов. Палатки закрывались на глазах посетителей — прилавки, на которых совсем недавно лежал товар, оказались пустыми, а продавцы занимались сборами.

Некоторые шатры к 14:00 часам оказались закрыты Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Несмотря на это, у некоторых торговых точек образовались очереди: одни покупатели рассматривали продукты, другие — косметику и текстиль.

Но многие палатки продолжали торговлю Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Так, перед палаткой «Клецкого Райпо» собралась толпа. Продавец Елена Павловниченко поделилась впечатлениями от ярмарки с НГС и сообщила, что в этом году поторговали хорошо.

— Людей много, покупатели разные бывают, как и у нас в Беларуси. В основном покупали масло сливочное весовое, колбасу и молоко, — сказала Елена.

Толпы собирались несмотря на завершение работы ярмарки Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











По словам Елены, возраст покупателей, посетивших площадку, разный. Продать всю продукцию к завершению ярмарки не удалось.

— Консервация осталась у нас. И как-то в этот раз сыры не пошли твердые, — сказала продавец.

В последний день люди успевали делать покупки Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Елена Павловниченко уточнила, что приезжала в Новосибирск на ярмарку шесть лет назад. Тогда, по ее словам, торговля шла хуже.

Ярмарка белорусских товаров работала в городе с 27 сентября по 6 октября. Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Некоторые горожане продолжали набирать товары и после закрытия площадки — так, одна из посетительниц купила много банок с консервами. Рассказать, что приобрела на ярмарке, она не смогла — пожаловалась на тяжелую сумку в руках.

На ярмарка оказались как взрослые, так и дети Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Как сообщали в мэрии, всего в ярмарке участвовали 18 предприятий из Республики Беларусь.