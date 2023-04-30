Палатки разбирали на глазах покупателей: белорусская ярмарка свернула работу в центре Новосибирска

Ярмарка белорусских товаров завершила свою работу на площади Ленина в Новосибирске. Первые фуры покинули место торговли еще до ее официального закрытия.
Белорусская ярмарка в этом году прошла после почти четырехлетнего перерыва. Всего в ярмарке приняло участие 21 предприятие: товары продавали неделю. Новосибирцам предлагали текстиль, одежду и парфюмерию, более двух третей торговых точек предлагали продукты питания.
Часть брендов, привезенных на ярмарку, новосибирцам была хорошо известна. Продукты под маркам «Брест-Литовск» (масло и сыр) и «Спартак» (шоколад) широко представлены даже вне специализированных магазинов белорусских товаров.
Марка «Лидское» известна чуть меньше, но пиво этого производителя также продается в обычных торговых сетях. На ярмарке его, правда, не было — производитель просто поставил брендированные шатры, ограничившись продажей кваса.
Несмотря на то, что белорусские товары доступны в новосибирских магазинах постоянно, ярмарка на площади Ленина привлекла внимание горожан. Практически всё время ее работы на ней было довольно много покупателей.
Даже в последний день после официального закрытия (в 12:00) желающие купить что-то заходили на территорию. Некоторые покупатели выходили с ярмарки с небольшими коробками (их давали торговцы, чтобы донести до машины купленный в большом количестве товар).
К сроку официального окончания работы, впрочем, часть предприятий уже успела покинуть ярмарку. Количество фур на площади заметно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем (
Тем, кто любит выращивать продукты самостоятельно на дачном участке, больше понравилось бы на ярмарке для садоводов, которая проходит на Октябрьском рынке.