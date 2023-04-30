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Тема дняСвернули белорусскую ярмарку
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Палатки разбирали на глазах покупателей: белорусская ярмарка свернула работу в центре Новосибирска

Торговля на неделю заняла парковку на площади Ленина

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В последние часы у торговцев уже не было товара

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Ярмарка белорусских товаров завершила свою работу на площади Ленина в Новосибирске. Первые фуры покинули место торговли еще до ее официального закрытия.

Белорусская ярмарка в этом году прошла после почти четырехлетнего перерыва. Всего в ярмарке приняло участие 21 предприятие: товары продавали неделю. Новосибирцам предлагали текстиль, одежду и парфюмерию, более двух третей торговых точек предлагали продукты питания.

Часть фур покинула место ярмарки еще до ее официального завершения

Часть фур покинула место ярмарки еще до ее официального завершения

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Часть брендов, привезенных на ярмарку, новосибирцам была хорошо известна. Продукты под маркам «Брест-Литовск» (масло и сыр) и «Спартак» (шоколад) широко представлены даже вне специализированных магазинов белорусских товаров.

Марка «Лидское» известна чуть меньше, но пиво этого производителя также продается в обычных торговых сетях. На ярмарке его, правда, не было — производитель просто поставил брендированные шатры, ограничившись продажей кваса.

Там, где товар оставался, покупатели толпились и уже после формального завершения работы

Там, где товар оставался, покупатели толпились и уже после формального завершения работы

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Несмотря на то, что белорусские товары доступны в новосибирских магазинах постоянно, ярмарка на площади Ленина привлекла внимание горожан. Практически всё время ее работы на ней было довольно много покупателей.

Даже в последний день после официального закрытия (в 12:00) желающие купить что-то заходили на территорию. Некоторые покупатели выходили с ярмарки с небольшими коробками (их давали торговцы, чтобы донести до машины купленный в большом количестве товар).

Торговые палатки разбирали на глазах покупателей

Торговые палатки разбирали на глазах покупателей

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К сроку официального окончания работы, впрочем, часть предприятий уже успела покинуть ярмарку. Количество фур на площади заметно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем (29 апреля). Уже тогда, в последний полный день работы ярмарки, у многих торговцов заканчивался товар. Практически не было твердых сыров, сократился выбор мясных деликатесов.

На церемонии открытия ярмарки представители новосибирских властей высказывали намерения организовать похожую ярмарку новосибирских товаров в Минске

На церемонии открытия ярмарки представители новосибирских властей высказывали намерения организовать похожую ярмарку новосибирских товаров в Минске

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Тем, кто любит выращивать продукты самостоятельно на дачном участке, больше понравилось бы на ярмарке для садоводов, которая проходит на Октябрьском рынке.

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