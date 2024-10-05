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Город тест Живу в гробу и учусь в Гоблин-Сити. Угадайте странные названия новосибирских зданий — тест на топонимы

Живу в гробу и учусь в Гоблин-Сити. Угадайте странные названия новосибирских зданий — тест на топонимы

Одним домам придумали названия из-за формы, другим из-за истории

1 827
20 комментариев

Дом на улице Коммунистической, 50 называют по-разному, говорят, что это блютус, Бэтмен, близнецы

Новосибирцы — народ интересный, и как оказалось, жители любят давать зданиям интересные названия. Например, одни живут в гробах, другие в кишке, а некоторые и вовсе заглядывают в утюг. Догадаться, о каких зданиях идет речь, достаточно сложно, разберется в этом лишь коренной горожанин. НГС составил тест по необычным топонимам из словаря Ирины Ливинской и Александра Матвеева. Давайте проверим, насколько вы хороши в местном сленге.

ТЕСТПройден 145 раз
Как новосибирцы называют здания города
1 / 10

Давайте начнем с простого. Как называют бизнес-центр на улице Советской, 37? Подсказка: там много офисных зданий.

  • Офисный угол

  • Китай-Город

  • Здание-БКС

2 / 10

Дом на Ядринцевской, 18 выглядит необычно, все из-за странной формы. Что именно он вам напоминает и как здание называют горожане?

  • Бабочка

  • Самолет

  • Моль

3 / 10

Как прозвали торговый центр на улице Ильича, 6 в Академгородке? Кстати, официального названия у него так и нет.

  • Стекляшка

  • Броненосец

  • Академовская барахолка

4 / 10

Представьте, вам говорят: «Я учусь в Гоблин-сити». О чем речь?

  • РАНХиГС

  • Студгородок НГУ

  • Студгородок НГТУ

5 / 10

Дома на улице Плахотного, 17, 19 и 21 тоже прозвали интересно, как? Подсказка: их строили для специальных сотрудников.

  • Три гроба

  • Три брата

  • Дом мужиков

6 / 10

Это небольшое здание напротив цирка вы точно видели, но знаете ли как его называют в народе? Может получится угадать.

  • Горб

  • Холм

  • Лепесток

7 / 10

Бизнес-центр «Время» на улице Кирова, 48 необычной формы, строение высотой в 9 этажей, но сбоку у него есть пристройка поменьше. Что оно вам напоминает?

  • Ключ

  • Часы

  • Валенок

8 / 10

Как думаете в народе прозвали дом на улице Дуси Ковальчук, 250?

  • Китайская стена

  • Падающий дом

  • Зажигалка

9 / 10

А каким неприятным словосочетанием называют дома на Вокзальной магистрали, 3 и 5?

  • Ивачёва кишка

  • Большие ипотеки

  • Сибирский каравай

10 / 10

И последний вопрос, достаточно легкий. Как называют дом на Немировича-Данченко, 14/4? Посмотрите на фотографию и подумайте хорошенько.

  • Поганка

  • Белая ворона

  • Корабль

Кстати, мы уже составляли тест по местным топонимам, проверьте, насколько хорошо вы знаете известные места в городе. Например, вы сможете ответить, где находится Вшивая горка, а где Шанхай?

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Комментарии
21
acs
32 минуты
Бизнес центр на улице Кирова, 48 - 9 этажей... в 2гис посмотрели, но не то увидели. Здание - 18 этажей!
Гость
1 час
После того, как прочитала, что ТЦ в Академе называют броненосцем, читать закончила. Ни разу не слышала, чтобы его так называли, хотя слушаю его название уже 29 лет. Называют его либо ТЦ, либо Торец.
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