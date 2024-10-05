Живу в гробу и учусь в Гоблин-Сити. Угадайте странные названия новосибирских зданий — тест на топонимы

Новосибирцы — народ интересный, и как оказалось, жители любят давать зданиям интересные названия. Например, одни живут в гробах, другие в кишке, а некоторые и вовсе заглядывают в утюг. Догадаться, о каких зданиях идет речь, достаточно сложно, разберется в этом лишь коренной горожанин. НГС составил тест по необычным топонимам из словаря Ирины Ливинской и Александра Матвеева. Давайте проверим, насколько вы хороши в местном сленге.