Живу в гробу и учусь в Гоблин-Сити. Угадайте странные названия новосибирских зданий — тест на топонимы

Новосибирцы — народ интересный, и как оказалось, жители любят давать зданиям интересные названия. Например, одни живут в гробах, другие в кишке, а некоторые и вовсе заглядывают в утюг. Догадаться, о каких зданиях идет речь, достаточно сложно, разберется в этом лишь коренной горожанин. НГС составил тест по необычным топонимам из словаря Ирины Ливинской и Александра Матвеева. Давайте проверим, насколько вы хороши в местном сленге.
Давайте начнем с простого. Как называют бизнес-центр на улице Советской, 37? Подсказка: там много офисных зданий.
Офисный угол
Китай-Город
Здание-БКС
Дом на Ядринцевской, 18 выглядит необычно, все из-за странной формы. Что именно он вам напоминает и как здание называют горожане?
Бабочка
Самолет
Моль
Как прозвали торговый центр на улице Ильича, 6 в Академгородке? Кстати, официального названия у него так и нет.
Стекляшка
Броненосец
Академовская барахолка
Представьте, вам говорят: «Я учусь в Гоблин-сити». О чем речь?
РАНХиГС
Студгородок НГУ
Студгородок НГТУ
Дома на улице Плахотного, 17, 19 и 21 тоже прозвали интересно, как? Подсказка: их строили для специальных сотрудников.
Три гроба
Три брата
Дом мужиков
Это небольшое здание напротив цирка вы точно видели, но знаете ли как его называют в народе? Может получится угадать.
Горб
Холм
Лепесток
Бизнес-центр «Время» на улице Кирова, 48 необычной формы, строение высотой в 9 этажей, но сбоку у него есть пристройка поменьше. Что оно вам напоминает?
Ключ
Часы
Валенок
Как думаете в народе прозвали дом на улице Дуси Ковальчук, 250?
Китайская стена
Падающий дом
Зажигалка
А каким неприятным словосочетанием называют дома на Вокзальной магистрали, 3 и 5?
Ивачёва кишка
Большие ипотеки
Сибирский каравай
И последний вопрос, достаточно легкий. Как называют дом на Немировича-Данченко, 14/4? Посмотрите на фотографию и подумайте хорошенько.
Поганка
Белая ворона
Корабль
Кстати, мы уже составляли тест по местным топонимам, проверьте, насколько хорошо вы знаете известные места в городе. Например, вы сможете ответить, где находится Вшивая горка, а где Шанхай?