Незаконные кафе мигрантов снесли на Хилке — одно из них принадлежало родственникам террориста из «Крокуса»

Земля под кафе была сдана в аренду незаконно Источник: мэрия Новосибирска











В Хилокском жилмассиве снесли скандально известное кафе «Папа плов». Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, заведение зарегистрировано на ИП Мирзоев и принадлежит родственникам одного из террористов, которые устроили массовую казнь в подмосковном «Крокусе».

Помимо этого, под снос попали еще 11 незаконных кафе в Хилокском жилмассиве. По данным мэрии, участок на котором построили заведения, принадлежит муниципалитету, а земля была сдана в аренду незаконно. Всего от незаконных построек освободили более 2 тысяч квадратных метров территории.

— В Хилокском переулке, 6 демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов. Уже демонтировали 9 самовольных строений, вывезено 2 нестационарных объекта, — пояснили в мэрии.

Один из боевиков, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», — 32-летний Далерджоне Мирзоев*. За несколько месяцев до нападения жил и работал в Новосибирске. Мужчина жил у родственников, которые уверяют, что даже не подозревали о его истинной сущности. Наш криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с соседями террориста и собрал всё, что известно о нем, в один материал.