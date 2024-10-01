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Город Незаконные кафе мигрантов снесли на Хилке — одно из них принадлежало родственникам террориста из «Крокуса»

Незаконные кафе мигрантов снесли на Хилке — одно из них принадлежало родственникам террориста из «Крокуса»

Всего в Новосибирске снесли 12 заведений

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4 комментария

Земля под кафе была сдана в аренду незаконно

В Хилокском жилмассиве снесли скандально известное кафе «Папа плов». Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, заведение зарегистрировано на ИП Мирзоев и принадлежит родственникам одного из террористов, которые устроили массовую казнь в подмосковном «Крокусе».

Помимо этого, под снос попали еще 11 незаконных кафе в Хилокском жилмассиве. По данным мэрии, участок на котором построили заведения, принадлежит муниципалитету, а земля была сдана в аренду незаконно. Всего от незаконных построек освободили более 2 тысяч квадратных метров территории.

— В Хилокском переулке, 6 демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов. Уже демонтировали 9 самовольных строений, вывезено 2 нестационарных объекта, — пояснили в мэрии.

Один из боевиков, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», — 32-летний Далерджоне Мирзоев*. За несколько месяцев до нападения жил и работал в Новосибирске. Мужчина жил у родственников, которые уверяют, что даже не подозревали о его истинной сущности. Наш криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с соседями террориста и собрал всё, что известно о нем, в один материал.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Комментарии
8
трям-брям
12 минут
Родственники террористов так же должны быть наказаны.
Игорь Зенин
6 минут
приехал пару дней тому из Абхазии - таксисты абхазы и армяне , торгуют абхазы и армяне , а как же живут таджикокиргизы ? замечательно живут и работают , утром на стройку , вечером со стройки , тихие , незаметные , как будто божьи одуванчики
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