«Я ситуацию понял. Спасибо за внимание»: жители Томска выступили против появления исправительного центра на месте детсада

На здании еще весит старая вывеска Источник: Мария Лобанова / NGS70











В июле этого года появилась информация, что в спальном районе Томска — в здании бывшего детсада «Ладушки» на улице Сергея Лазо 6/1 — хотят открыть исправительный центр для осужденных. Планируется, что заключенные будут там жить и перевоспитываться. Жильцов Октябрьского района такая перспектива не очень радует, о чем они заявили на встрече с главой района Сергеем Лазовским. На ней ждали и представителя регионального УФСИНа, но его не было. Более того, сразу после встречи на сайте УФСИНа появилась информация, что никакого центра в бывших «Ладушках» не будет. Чего боятся томичи и что отвечают власти — читайте в репортаже NGS70 с места событий.

Безопасное соседство

Несмотря на то, что встреча была днем, в здание бывшего детсада «Ладушки» пришло около 50 человек. Это были не только пенсионеры, среди собравшихся были молодые женщины и мужчины. Их, кстати, большинство. Был на встрече и, как он представился, бывший осужденный Евгений. Он хотел показать собравшимся видеоролик с любопытным названием «Безопасное соседство. Исправительный центр №1», но до просмотра видео дело так и не дошло.

В здании, к слову, уже вовсю идет ремонт. В помещении перекладывают коммуникации и занимаются внутренней отделкой. О том, что когда-то здесь был детский садик напоминает только вывеска на фасаде здания и блюститель чистоты «Мойдодыр», изображение которого осталось на демонтированной двери.

Демонтированные двери Источник: Мария Лобанова / NGS70











Коммуникации свисают с потолка Источник: Мария Лобанова / NGS70 В помещениях идет ремонт Источник: Мария Лобанова / NGS70

«Я ситуацию понял. Спасибо за внимание»

Вышедший к собравшимся глава района Сергей Лазовский сообщил, что приехал на встречу с жильцами, чтобы заслушать информацию и передать её вышестоящему руководству.

Глава райадминистрации Сергей Лазовский (справа) и тот самый видеоролик Источник: Мария Лобанова / NGS70











— Здесь — на этой территории — предлагают вариант расположения исправительного центра. Они во всех городах есть эти исправительные центры. У нас в Томской области на территории села Дзержинского тоже есть такой, — сообщил собравшимся Лазовский.

К сожалению, это всё, что успел сказать Лазовский, поскольку его речь прервали разгневанные люди, после чего глава района попрощался и уехал.

— Я ситуацию понял. Спасибо за внимание, — после этих слов глава покинул встречу.

«Все чистенько и опрятно»

На встречу также приехал директор мебельного центра — Максим Киселёв. Согласно задумке, заключенные, проживающие в исправительном центре, должны работать на его производстве и делать мебель для его компании.

Журналистам Максим сообщил, что он не против появления исправительного центра в спальном районе, поскольку за заключёнными будет постоянный контроль и надзор.

— Здесь госслужащие работают, которые заключённых проверяют. У них подъем в 6:30, их забирает автобус и увозит на работу. В 9 часов (вечера) они приезжают и их также здесь проверяют на состояние алкогольного и наркотического опьянения. После чего они идут отдыхать. Это как полноценное общежитие. Они живут в комнатах. У них есть общая столовая, прачечная, душевые и туалеты. Как раньше в студенчестве. Все чистенько и опрятно, — объяснил Киселёв.

По его словам, выходить за пределы центра заключённые не смогут, а вокруг здания будет возведён трехметровый забор.

— Если заключённый совершит побег, то его поймают и опять увезут туда (в колонию). Как вы этого не понимаете? Человек исправляться идёт, — добавил он.

«Как можно этих людей поселить к нам?»

Позитивный настрой директора мебельного центра не разделяет томичка Валерия Кузьмина, дом который рядом с возможно будущим центром.

— Данная ситуация меня вообще не устраивает. У меня есть маленький ребенок, которому предстоит расти на этом районе, он посещает дополнительные занятия и приходит домой в тёмное время суток. Когда полгода назад мы об этом узнали, изначально восприняли это в штыки, потому что, ну, как-то очень сомнительно — исправительное учреждение, которое находится рядом с жилыми домами, — рассказала журналисту NGS70 Валерия.

Девушка сообщила, что вокруг также огромное количество школ и детских садов.

Из окна возможного центра можно увидеть жилые дома Источник: Мария Лобанова / NGS70











— Для меня это дико! Как можно людей, которые уже один раз преступили закон, поселить к нам — нормальным и обычным людям, которые воспитывают детей? Где гарантия того, что эти люди не преступят закон снова? Нас пытаются успокоить тем, что здесь будут жить не убийцы и насильники, а люди, которые, например, нечаянно наехали на пешехода. Теперь его посадили и он будет отрабатывать свой срок здесь. Но это единичный случай, — считает Валерия.

По её словам, это уже не первое собрание жильцов. Было ещё одно, тогда на него пришло три человека.

— О нём стало известно за три часа до проведения. А в этот раз мы разослали информацию о собрании во все паблики, группы и чаты, чтобы привлечь к проблеме больше внимания общественности. И это сработало, потому что народу пришло очень много. Они действительно понимают угрозу и опасность центра, — подытожила девушка.

То самое объявление, которое разослали жители Источник: телеграм-канал «Регион-70 Томск»











«Это опасность для нас и для наших детей»

Негодование Валерии также поддерживает Евгения Конойко, чей балкон выходит аккурат на здание бывших «Ладушек».

— Во-первых, это незаконно, поскольку от жилых домов до будущего исправительного центра менее 30 метров. Во-вторых, никто и никогда нас не собирал. Либо собирали, но делали это очень хитро, анонсируя встречу на то время, когда люди на работе. Нас просто поставили перед фактом. У меня балкон выходит прямо на это здание. У меня нет слов просто! Какой-то беспредел, — поделилась с редакцией NGS70 Евгения.

Томичи явно против появления исправительного центра Источник: Мария Лобанова / NGS70

Чем закончилась встреча?

В конце собрания люди, не получившие внятных ответов на свои вопросы ни от районной администрации, ни от представителей УФСИНа, начали собирать подписи против открытия центра.

Люди собирают подписи Источник: Мария Лобанова / NGS70 Делали они это сразу на нескольких листах Источник: Мария Лобанова / NGS70

Кстати, ответ от УФСИНа все-таки есть. Он появился на официальном сайте ведомства во время собрания.

— В сети интернет и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация об открытии участка исправительного центра по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6/2. Данные публикации не соответствуют действительности. В настоящее время вопрос о создании УИЦ по данному адресу не рассматривается, — говорится в официальном комментарии ведомства.

В этом случае открытым остается вопрос: а зачем вообще проводилась эта встреча, если заранее было известно, что открытие центра на месте детсада — просто «недостоверная информация»?

Региональный УФСИН назвал недостоверной информацию о появлении исправительного центра для осуждённых в здании бывшего детского садика «Ладушки», расположенного на улице Сергея Лазо, 6/1. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— В сети интернет и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация об открытии участка исправительного центра по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6/2. Данные публикации не соответствуют действительности. В настоящее время вопрос о создании УИЦ по данному адресу не рассматривается, — говорится в сообщении.