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Город репортаж «Я ситуацию понял. Спасибо за внимание»: жители Томска выступили против появления исправительного центра на месте детсада

«Я ситуацию понял. Спасибо за внимание»: жители Томска выступили против появления исправительного центра на месте детсада

Глава района провел встречу с недовольными томичами. Что говорят во ФСИН?

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На здании еще весит старая вывеска

В июле этого года появилась информация, что в спальном районе Томска — в здании бывшего детсада «Ладушки» на улице Сергея Лазо 6/1 — хотят открыть исправительный центр для осужденных. Планируется, что заключенные будут там жить и перевоспитываться. Жильцов Октябрьского района такая перспектива не очень радует, о чем они заявили на встрече с главой района Сергеем Лазовским. На ней ждали и представителя регионального УФСИНа, но его не было. Более того, сразу после встречи на сайте УФСИНа появилась информация, что никакого центра в бывших «Ладушках» не будет. Чего боятся томичи и что отвечают власти — читайте в репортаже NGS70 с места событий.

Безопасное соседство

Несмотря на то, что встреча была днем, в здание бывшего детсада «Ладушки» пришло около 50 человек. Это были не только пенсионеры, среди собравшихся были молодые женщины и мужчины. Их, кстати, большинство. Был на встрече и, как он представился, бывший осужденный Евгений. Он хотел показать собравшимся видеоролик с любопытным названием «Безопасное соседство. Исправительный центр №1», но до просмотра видео дело так и не дошло.

В здании, к слову, уже вовсю идет ремонт. В помещении перекладывают коммуникации и занимаются внутренней отделкой. О том, что когда-то здесь был детский садик напоминает только вывеска на фасаде здания и блюститель чистоты «Мойдодыр», изображение которого осталось на демонтированной двери.

Демонтированные двери

Коммуникации свисают с потолка

В помещениях идет ремонт

«Я ситуацию понял. Спасибо за внимание»

Вышедший к собравшимся глава района Сергей Лазовский сообщил, что приехал на встречу с жильцами, чтобы заслушать информацию и передать её вышестоящему руководству.

Глава райадминистрации Сергей Лазовский (справа) и тот самый видеоролик

— Здесь — на этой территории — предлагают вариант расположения исправительного центра. Они во всех городах есть эти исправительные центры. У нас в Томской области на территории села Дзержинского тоже есть такой, — сообщил собравшимся Лазовский.

К сожалению, это всё, что успел сказать Лазовский, поскольку его речь прервали разгневанные люди, после чего глава района попрощался и уехал.

—  Я ситуацию понял. Спасибо за внимание, — после этих слов глава покинул встречу.

«Все чистенько и опрятно»

На встречу также приехал директор мебельного центра — Максим Киселёв. Согласно задумке, заключенные, проживающие в исправительном центре, должны работать на его производстве и делать мебель для его компании.

Журналистам Максим сообщил, что он не против появления исправительного центра в спальном районе, поскольку за заключёнными будет постоянный контроль и надзор.

— Здесь госслужащие работают, которые заключённых проверяют. У них подъем в 6:30, их забирает автобус и увозит на работу. В 9 часов (вечера) они приезжают и их также здесь проверяют на состояние алкогольного и наркотического опьянения. После чего они идут отдыхать. Это как полноценное общежитие. Они живут в комнатах. У них есть общая столовая, прачечная, душевые и туалеты. Как раньше в студенчестве. Все чистенько и опрятно, — объяснил Киселёв.

По его словам, выходить за пределы центра заключённые не смогут, а вокруг здания будет возведён трехметровый забор.

—  Если заключённый совершит побег, то его поймают и опять увезут туда (в колонию). Как вы этого не понимаете? Человек исправляться идёт, — добавил он.

«Как можно этих людей поселить к нам?»

Позитивный настрой директора мебельного центра не разделяет томичка Валерия Кузьмина, дом который рядом с возможно будущим центром.

— Данная ситуация меня вообще не устраивает. У меня есть маленький ребенок, которому предстоит расти на этом районе, он посещает дополнительные занятия и приходит домой в тёмное время суток. Когда полгода назад мы об этом узнали, изначально восприняли это в штыки, потому что, ну, как-то очень сомнительно — исправительное учреждение, которое находится рядом с жилыми домами, — рассказала журналисту NGS70 Валерия.

Девушка сообщила, что вокруг также огромное количество школ и детских садов.

Из окна возможного центра можно увидеть жилые дома

— Для меня это дико! Как можно людей, которые уже один раз преступили закон, поселить к нам — нормальным и обычным людям, которые воспитывают детей? Где гарантия того, что эти люди не преступят закон снова? Нас пытаются успокоить тем, что здесь будут жить не убийцы и насильники, а люди, которые, например, нечаянно наехали на пешехода. Теперь его посадили и он будет отрабатывать свой срок здесь. Но это единичный случай, — считает Валерия.

По её словам, это уже не первое собрание жильцов. Было ещё одно, тогда на него пришло три человека.

—  О нём стало известно за три часа до проведения. А в этот раз мы разослали информацию о собрании во все паблики, группы и чаты, чтобы привлечь к проблеме больше внимания общественности. И это сработало, потому что народу пришло очень много. Они действительно понимают угрозу и опасность центра, — подытожила девушка.

То самое объявление, которое разослали жители

«Это опасность для нас и для наших детей»

Негодование Валерии также поддерживает Евгения Конойко, чей балкон выходит аккурат на здание бывших «Ладушек».

— Во-первых, это незаконно, поскольку от жилых домов до будущего исправительного центра менее 30 метров. Во-вторых, никто и никогда нас не собирал. Либо собирали, но делали это очень хитро, анонсируя встречу на то время, когда люди на работе. Нас просто поставили перед фактом. У меня балкон выходит прямо на это здание. У меня нет слов просто! Какой-то беспредел, — поделилась с редакцией NGS70 Евгения.

Томичи явно против появления исправительного центра

Чем закончилась встреча?

В конце собрания люди, не получившие внятных ответов на свои вопросы ни от районной администрации, ни от представителей УФСИНа, начали собирать подписи против открытия центра.

Люди собирают подписи

Делали они это сразу на нескольких листах

Кстати, ответ от УФСИНа все-таки есть. Он появился на официальном сайте ведомства во время собрания.

— В сети интернет и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация об открытии участка исправительного центра по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6/2. Данные публикации не соответствуют действительности. В настоящее время вопрос о создании УИЦ по данному адресу не рассматривается, — говорится в официальном комментарии ведомства.

В этом случае открытым остается вопрос: а зачем вообще проводилась эта встреча, если заранее было известно, что открытие центра на месте детсада — просто «недостоверная информация»?

Региональный УФСИН назвал недостоверной информацию о появлении исправительного центра для осуждённых в здании бывшего детского садика «Ладушки», расположенного на улице Сергея Лазо, 6/1. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— В сети интернет и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация об открытии участка исправительного центра по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6/2. Данные публикации не соответствуют действительности. В настоящее время вопрос о создании УИЦ по данному адресу не рассматривается, — говорится в сообщении.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Новосибирской области. Жители Искитима выступили против открытия исправительного центра в черте города. Его хотели открыть буквально в 200 метрах от школы и детского сада.

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