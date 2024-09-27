Новосибирцев предупредили о стрельбе на полигоне в Кольцово

Новосибирцев предупредили о гранатометной стрельбе на полигоне Кольцово. В период учений проход людей на территорию полигона будет запрещен. Об этом сообщили в администрации Кольцово.
— Занятия будут проводиться 1–4, 7–11, 14–18, 21–25, 28–31 октября 2024 года, — говорится в сообщении.
Жителей Кольцово, Барышевского сельсовета, а также правого берега Советского района Новосибирска просят быть внимательными и воздержаться от прохода на территорию полигона во время учений.
Отметим, что с первого сентября российские школьники начали изучать обновленный курс ОБЖ. По обновленной программе ученикам теперь преподают структуру Вооруженных сил РФ, общевоинские уставы и строевые приемы без оружия.