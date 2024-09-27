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Город Новосибирцев предупредили о стрельбе на полигоне в Кольцово

Новосибирцев предупредили о стрельбе на полигоне в Кольцово

Учения продлятся весь октябрь

885
18 комментариев

Во время учений гражданским запретят проход на территорию полигона

Новосибирцев предупредили о гранатометной стрельбе на полигоне Кольцово. В период учений проход людей на территорию полигона будет запрещен. Об этом сообщили в администрации Кольцово.

— Занятия будут проводиться 1–4, 7–11, 14–18, 21–25, 28–31 октября 2024 года, — говорится в сообщении.

Жителей Кольцово, Барышевского сельсовета, а также правого берега Советского района Новосибирска просят быть внимательными и воздержаться от прохода на территорию полигона во время учений.

Отметим, что с первого сентября российские школьники начали изучать обновленный курс ОБЖ. По обновленной программе ученикам теперь преподают структуру Вооруженных сил РФ, общевоинские уставы и строевые приемы без оружия.

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Комментарии
18
жму 200
54 минуты
на пл труда в час пик проведите, там много мишений неподвижных в пробках особенно😉🤣
отец Кабани
13 минут
Во время проведения стрельб, в зону расположения мишеней, можно заходить сторонникам ФБК, и Grape Reflection 🍇 в частности.😜
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