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Образование проблема Азы стрельбы и строевая подготовка. Что за предмет заменит ОБЖ в российских школах с первого сентября

Азы стрельбы и строевая подготовка. Что за предмет заменит ОБЖ в российских школах с первого сентября

Его будут преподавать ветераны СВО

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21 комментарий
Дети отправятся на учебные военные сборы, говорят власти

С первого сентября российские школьники начнут изучать не только семьеведение, но и обновленный курс ОБЖ. Теперь это основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Новый предмет — сочетание, по сути, знакомых уроков ОБЖ и углубленных занятий по начальной военной подготовке. MSK1.RU решил разобраться, почему чиновники поменяли один курс на другой и что именно будут учить дети.

Зачем нужны изменения?

Как пояснил в разговоре с РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, в школах «очень важно» сделать акцент на «компоненты, связанные с защитой Родины». Он отметил: преподавание ОБЖ и так подразумевало начальную военную подготовку (в 2023 году НВП вернули как внеурочную деятельность. — Прим. ред.). Но ее суть «шире» того, что было в школьной программе, считает министр.

Так, во время НВП, дополнил Кравцов, подробно учат, как оказывать первую медицинскую помощь и действовать при техногенных и природных катастрофах. В Минпросвещения посчитали, что это полезные навыки для детей, — ОБЖ заменили новым курсом с расширенной программой.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «дело не только в СВО и других событиях».

— Сегодня мир ступил в эпоху турбулентности. Наши с вами дети, внуки должны быть готовы к тому, что страну надо будет защищать, — объяснил Картаполов.

Чему станут учить?

Привычные темы ОБЖ, такие как, например, пожарная безопасность и правила дорожного движения, останутся. Помимо них, согласно новому образовательному стандарту, в среднем звене школьники обязательно начнут изучать структуру Вооруженных сил РФ, общевоинские уставы и строевые приемы без оружия.

Кроме того, уже в 10-х и 11-х классах подростки будут осваивать азы общевойскового боя, стрельбы, тактической медицины и военной топографии. Старшеклассникам также расскажут об оружии массового поражения, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), службе по призыву и по контракту.

После обучения, как сказано в приказе Минпросвещения, школьники должны «понимать необходимость подготовки граждан к защите Отечества» и иметь «антитеррористическую личностную позицию».

Кто и как будет преподавать?

По словам первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, детей «не будут учить воевать».

— Они получат навыки, которые помогут им сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Будем надеяться, что это им и не пригодится, — сказала Лантратова.

При этом школьников на уроках ОБЗР, как рассказал Сергей Кравцов, ждет не только теория, но и практика. Это пятидневные сборы в центрах военной подготовки «Авангард» и «Патриот», уточнила замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анна Тимофеева.

Учить ОБЗР будут школьные педагоги — теперь их должность называется «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины» — и участники спецоперации. Ветераны СВО, которые хотят преподавать ОБЗР, должны пройти профессиональную переподготовку.

Как вы думаете, нужна ли школьникам начальная военная подготовка?

Да. Время неспокойное — пригодится
Нет, это какой-то милитаризм
Напишу свой ответ в комментариях

Ранее мы рассказывали, как москвичи поспорили из-за уроков семьеведения. Одни считают, что новый предмет не нужен школьникам. Другие — что курс полезный и важный.

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Школа Образование ОБЖ Военная подготовка Дети
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Комментарии
21
Гость
22 июля 2024, 11:40
"Его будут преподавать ветераны СВО" А вот и ягодки начинаются. В независимых источниках много написано про деяния "мальчиков", что волосы дыбом.
Гость
22 июля 2024, 11:42
Новое поколение с убежденностью "виновата Америка" обеспечено.
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