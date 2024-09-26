В Новосибирске могут ввести туристический налог — изучаем проект решения депутатов

На территории города могут установить туристический налог Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске могут установить туристический налог. Информация об этом появилась на сайте мэрии — там опубликовали соответствующий проект решения совета депутатов Новосибирска.

— Установить и ввести в действие на территории города Новосибирска туристический налог, — сказано в документе.

Документ опубликовали на сайте мэрии Источник: novo-sibirsk.ru











Проект решения предлагает установить «дополнительные категории» лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не будут включать в налоговую базу. Согласно документу, речь идет о людях, имеющих место жительства на территории Новосибирской области и другие.

— Определить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году – 1 процент, в 2026 году – 2 процента, в 2027 году – 3 процента, в 2028 году – 4 процента, начиная с 2029 года – 5 процентов от налоговой базы, — сказано в проекте решения.

Контроль за исполнением решения могут возложить на постоянную комиссию горсовета по бюджету и налоговой политике. НГС обратился к председателю совету депутатов Дмитрию Асанцеву, чтобы узнать подробности проекта решения. На момент публикации он не ответил корреспонденту. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать данные.

Отметим, 24 сентября наши коллеги из E1.RU сообщили о планах по вводу туристического налога в Свердловской области. По их данным, это связано со вступлением в силу с января 2025 года новой главы Налогового кодекса.

Со ссылкой на управление информационной политики Заксобрания региона корреспонденты сообщают, что туристы, заселяющиеся в отели и хостелы, должны будут платить до 1% от общей стоимости проживания. Размер ставки смогут устанавливать муниципальные власти, но сумма налога не может быть меньше 100 рублей.

Кроме того, туристический налог ввели в Архангельске. Об этом сообщается на сайте администрации города 25 сентября.

— Гости нашего города, остановившиеся в гостиницах, будут обязаны уплатить налог в размере не более 1% от стоимости проживания в сутки. Новая мера позволит пополнить городскую казну, ориентировочно, на 6 млн рублей в год, — сказано в сообщении.