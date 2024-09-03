НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

зап.

 746мм 69%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Не-жильё за 60 млн
Ваше мнение о работе
Трагедия семьи Тихомировых
Крутой бизнес России
Что открыли за лето
Обзор хороших детсадов
Сравниваем гастрофестивали
Рост ключевой ставки
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Лето «В целом хорошо, но молодежь — беспардонная»: туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Грузии

«В целом хорошо, но молодежь — беспардонная»: туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Грузии

Чем поразила россиянку соседняя страна

578
2 комментария

Туристка нашла как плюсы, так и минусы у Грузии

Юлия Гайдей из Ярославля вместе с мужем и дочерью съездили в августе на 15 дней в отпуск в Грузию. В стране были впервые. Путешествовали на собственном автомобиле. На всё потратили 200 тысяч рублей. Хотя, как говорит Юлия, можно было уложиться и в 150. Но семья решила не скупиться — накупили подарков родным и друзьям. В целом отдых туристам понравился, но были и негативные моменты. Юлия честно поделилась с нашими коллегами из 76.RU впечатлениями о пребывании в соседней стране.

На границе конфликты с битами

Подготовка к самостоятельному отдыху была не обременительной. Семья заранее решила, что поедет в Батуми, чтобы совместить пляжный отдых с экскурсиями в горы.

— Еще в апреле на сайте бесплатных объявлений мы забронировали апартаменты — оплатили первые сутки, остальную сумму перевели уже на месте. Заранее в интернете посмотрели, какие места можно посетить с экскурсией и где поменять валюту. Перепроверили на «Госуслугах», нет ли запрета на выезд. И всё, — рассказала Юлия.

Поездка от Ярославля до Батуми заняла 2,5 суток. Ехали по бесплатным участкам трасс. На ночевку нигде не останавливались, но периодически делали в дороге перерывы на отдых. Самым тяжелым стало прохождение русско-грузинской границы в Верхнем Ларсе: здесь пришлось простоять в 7-часовой пробке.

На границе туристов встретила огромная пробка

— Если на российской границе полный порядок, то про грузинскую такого не скажешь. Здесь немало тех, кто пытается проехать без очереди. Никто это не регулирует и не пресекает. Возникают конфликты, доходит до угроз битами, — отметила Юлия.

Само прохождение границы было быстрым и легким.

— На российской границе вопросов никаких не задавали, только фото сравнили с лицом. Поставили штампик и отпустили. Машину, правда, прошерстили (открыли все двери, багажник, бардачок, некоторых даже просили коврики поднять). На грузинской границе только сфотографировали на камеру и поставили отметку в паспорте, — рассказала Юлия.

Знают русский, но иногда делают вид, что нет

В целом в Грузии, по словам Юлии, очень приветливо относятся к туристам и из России, и из других стран.

— Примерно половина жителей говорит на русском языке. Очень хорошо общаются на русском люди старше 50 лет. Было, правда, и так, что обращаешься в магазине на русском к женщине-продавцу, она сначала делает вид, что не понимает. А начинаешь покупать у нее много всего — и она уже на чистом русском языке к тебе обращается, благодарит. Но даже, если человек реально не владеет языком, рядом обязательно найдется тот, кто понимает и готов перевести, — рассказала Юлия. — А вот молодежь там беспардонная. Про всех судить не буду. Но часто встречались такие молодые люди, которые вообще не знают правил этикета. Например, то, что сначала нужно выпускать выходящих из помещения, а потом заходит самим. Они лезут, расталкивают.

Батуми — город контрастов

Пытались взять деньги за бесплатное

Зато туристов приятно удивило, что посещение многих достопримечательных мест, национальных парков, источников в Грузии бесплатное. И даже батумский зоопарк.

— Парковка около них тоже бесплатная — это для нас было важно, потому что мы ездили на своей машине. Иногда, правда, к нам подходил какой-нибудь грузинский дедушка, который надевал жилетку и требовал за парковку деньги. Говорил, что это частная территория. Но мы понимали, что это незаконно, и не платили. Он тогда уже по-другому говорил: «Ну дайте хоть сколько-нибудь». То есть видно, что это обычные попрошайки, — говорит Юлия.

Грузия богата природными красотами

Вход во все достопримечательные места бесплатный

Горы, вода и чистый воздух

1 из 3

Грузия богата природными красотами

Водители — беспредельщики

Кроме собственной машины семья иногда передвигалась по Грузии на такси. Воспользоваться общественным транспортом не получилось.

— Как-то попытались сесть на автобус, но за наличку там не проехать. Оплатить проезд можно только грузинской банковской картой. Либо купить специальную транспортную карту. Правда, место, где их можно оформить, мы так и не нашли. Нас посылали то в какой-то банк, то в печатный киоск — нигде карт не было, — говорит Юлия.

Грузинские водители, по наблюдению отдыхающих, — настоящие беспредельщики.

— Перейти там дорогу по пешеходному переходу и остаться в живых — это целый квест. Если стоять перед пешеходным переходом, никто никогда тебя не пропустит. То есть надо вступать на дорогу и смотреть в лицо проезжающим автомобилистам. Причем один может остановиться, а второй промчится прямо перед тобой. Если водителю-грузину надо зайти в магазин, он просто останавливается, где ему нужно (даже не включает аварийку), и уходит. Соответственно, за ним образуется затор. Но ему всё равно. Паркуются впритык друг к другу, так что потом дверь не открыть, — описала Юлия.

На дорогах в Грузии, по мнению туристки, беспредел

Также наши герои подметили, что в Грузии очень много автомобилей малого класса — «Смарт», новых и подержанных иномарок. А вот китайских машин практически нет. Если видишь такой на дороге, то, как правило, на нем приехал кто-то из России.

Дали попробовать одно, а продали другое

Туристы остались в восторге от местной кухни. Причем, по словам Юлии, цены на многое ниже, чем в России.

— Например, ресторан находится где-нибудь высоко в горах, в экскурсионном месте. У нас бы здесь цены поставили соответствующие. А там они абсолютно такие же, как и в городе, — отметила Юлия.

От грузинской еды отдыхающие были в восторге

При этом порции в заведениях огромные.

— Мы в одном из ресторанов заказали три порции салата по-грузински: там огурчики, помидорки, кинза, заправка. Нам официант говорит: «Не надо вам три салата». Принес нам два. Это оказалась такая большая пирамида! То есть можно было одну порцию заказать и спокойно есть троим, — поделилась Юлия.

А вот на рынках нужно быть бдительными.

— Там обманывают. Например, дают нам попробовать вино — пробуем, всё нормально. Покупаем бутылку, потом открываем, а вкус другой. То есть дегустировать дают одно, а потом продают другое. Поэтому вино в Грузии лучше покупать промышленного производства, — предупредила Юлия.

Так выглядит рынок в Батуми

Глаза разбегаются от разнообразия

Но нужно быть начеку

1 из 3

Так выглядит рынок в Батуми

Русским нужно поучиться такому отношению

А вот чему россиянам стоит поучиться у грузин, по мнению туристов, так это отношению к собакам.

— Всех бездомных хвостиков чипируют, стерилизуют и кастрируют. Местами установлены специальные будки-домики для них. Собаки все упитанные, имеют доступ везде: на пляжи, в магазины, рестораны. Никто их не обижает, не выгоняет. Да и пёсели всем рады, улыбаются, хвостом виляют. В одном из дорогих ресторанов мы даже увидели лабрадора посередине зала. Жаль, что у нас не так, — поделилась Юлия.

Собаки в Грузии в почете

Для четвероногих на улицах стоят будочки

Песелей ниоткуда не прогоняют

Забота во всем

1 из 4

Собаки в Грузии в почете

В целом путешественники советуют съездить в Грузию — она понравится и любителям пляжного отдыха, и ценителям природных красот, истории, древней архитектуры. Каждый сможет найти что-то свое.

Напомним, своими впечатлениями о Грузии ранее поделилась другая туристка. Она рассказала, как можно сэкономить на поездке.

ПО ТЕМЕ
Грузия Туризм Отзыв Путешествия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 сентября 2024, 15:44
В Ярославле клевые тетки.
золотая середина
3 сентября 2024, 15:43
Мало фото. В целом интересная статья.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,49

Юлия,41

Елена,45

Inna,44

Светлана,37

Владимир,40

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление