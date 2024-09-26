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Город Почти как в Эдеме: сибирячка создала на своем участке удивительный сад — впечатляющие кадры

Почти как в Эдеме: сибирячка создала на своем участке удивительный сад — впечатляющие кадры

Дачу женщина купила 12 лет назад, чтобы сажать картошку

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1 комментарий

Братчанка создала на своем участке удивительный сад 

Жительница Иркутской области Анна Иванова создала на своем приусадебном участке сад удивительной красоты. По фото и не поймешь, что они сделаны в Сибири, кажется, кадры сделаны где-то в теплых странах. Только посмотрите на эту впечатляющую красоту, они поражают даже бывалых садоводов.

Отмечается, что Анна Иванова живет в микрорайоне Гидростроитель. Дачу они с мужем купили около 12 лет назад и ничего такого не планировали — думали просто сажать там картошку. Однако небольшой участок площадью 6 соток постепенно стал превращаться в чудо ландшафтного дизайна и сейчас на нем растут бегонии, колеусы, алиссумы, ампельные гвоздики и масса декоративно-лиственных растений.

Снимки всего этого великолепия моментально набрали больше 150 тысяч просмотров и множество комментариев.

— Мне весь день пишут и звонят друзья, клиенты, говорят, что я звезда, а мне это непривычно, и к публичности не стремлюсь. Но приятно видеть так много добрых вдохновляющих комментариев, — цитируют Анну «Братчане».

По соседству с роскошным райским садом Анна выращивает и картошку, и другие овощи, которые обычно можно встретить на дачном участке.

— Мне так грустно смотреть на наш город… У нас даже нет парка, где можно поработать с местной флорой! Ни клумб, ничего. Я всегда говорю: «Дайте мне город, и я сделаю из него конфетку». И хотя у меня нет специальных знаний и образования, я просто умею обращаться с растениями и очень люблю Братск, хочу сделать для него что-то особенное, — добавляет Анна.

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Комментарии
1
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11 минут
Бичи местные придут поживиться, чем нибудь - будет вам "эдем".
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