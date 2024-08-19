Приезжают семьи и пенсионеры. Супруги рассказали про свой бизнес — платное малиновое поле: как он устроен и приносит ли деньги

Андрей и Дарья женаты 10 лет, у них трое детей Источник: Мария Зубарева











Уже более пяти лет Дарья и Андрей Варфоломеевы развивают свой нетипичный бизнес. Неподалеку от Архангельска они засадили несколько гектаров малиной, а люди платят за самосбор. Супруги рассказали нашим коллегам из 29.RU, как устроен их бизнес и с какими сложностями они столкнулись.

История бизнеса в нескольких минутах Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Как пришла идея

Супруги в браке уже 10 лет. У них трое детей. Андрею 39 лет, у него своя фирма по строительной экспертизе. Дарье — 37. Она работала юристом и госслужащей, сейчас планирует полностью посвятить себя «Малиновому полю».



В собственности у супругов шесть гектаров. Сейчас засажена примерно половина. Сначала Андрей покупал землю с идеей построить на ней коттеджи. Этот план пришел после выпуска из строительного колледжа. Позднее Андрей отказался от затеи и стал придумывать другой бизнес.

Пока что поле не полностью засажено малиной Источник: из архива семьи Варфоломеевых











— Когда ввели систему «Платон», проезд большегрузов стал платным. Это существенно изменило экономику и ценообразование на территориях, где ничего не произрастает. У нас всегда было дешевле привезти с юга и продавать здесь. Большинство и сейчас так делает, просто стоимость доставки включена в стоимость товара. Когда это ввели, я понял, что экономика начинает прорисовываться, и мы таким образом стимулируем развитие сельского хозяйства в удаленных территориях. А вторая область — это туризм, — рассказал Андрей.



На старте в бизнес вложили порядка двух миллионов рублей. В первые годы сорняки были в два раза выше малины.



В 2019 году урожай составил 5 килограммов, на следующий год — 40. Первые урожаи доставались семье и друзьям. В 2023 году собрали меньше 600 килограммов и не окупились — даже не приблизились к половине нормы. Из-за заморозков четыре ряда сорта «гусар» не плодоносили. В этом году собрали уже порядка 800 килограммов.

Кто приезжает за малиной

Каждый день поле принимает посетителей Источник: Мария Зубарева











Сейчас в день приезжает примерно по 20 семей, а в пик — до 30 семей. Запись на две недели вперед. Иногда приходится объявлять дни дозревания, чтобы появилась новая ягода. Тогда запись переносят на другой день.



— Мы стараемся регулировать запись, чтобы не было ситуации, когда люди приехали, а поле уже обобрано, — рассказал Андрей.



В основном приезжают семьи из трех человек и пенсионеры. Есть и категория людей, которые собирают малину на поле, а потом перепродают на рынке.



По полю проводят экскурсии. Семьи могут снять беседку, устроить пикник, провести фотосессию. Для детей поставили батут.



Какая малина растет на поле

Многие возмущаются в Сети: спрашивают, почему так дорого Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Субсидию на покупку кустов выдают только для отечественных сортов. Их и закупили. Сорта называются «солнышко» и «гусар». Они пригодны для плодоношения на Крайнем Севере. Их посадили в 2018 году.



— Мы исследовали все сорта, выбрали восемь. Встал вопрос, где покупать. В 2018 году у меня было подготовлено под посадку 2,5 га. На эту площадь нужно было высадить 9000 саженцев. Мы смогли купить только 4,5 тысячи саженцев, что было очень мало, — рассказал Андрей. — В прошлом году нам Министерство агропромышленного комплекса Архангельской области предложило воспользоваться субсидией на компенсацию затрат на приобретение посадочных материалов. Мы поехали в Вологду, сказали, что «готовы купить у вас порядка 8 тысяч саженцев». Нам сказали, что нет такого объема, отказали.



Сладкая ли малина растет на поле? Это зависит от солнца.



— Фруктоза вырабатывается при солнечных днях. Чем больше солнца, тем она слаще, — объяснил Андрей.



Как устроено поле

Бизнес сезонный, ягоду можно собирать до конца сентября Источник: Арина Мелехова











Супруги занимаются еще и заготовкой малинового листа, из которого в самоваре заваривают чай. В этом году продукт сертифицировали. В планах сделать павильон, в котором можно собираться и зимой. Кофейни Архангельска уже заинтересовались покупкой листа.



— Я защищал свой проект на инвесткомиссии по Приморскому району в 2021 году. Я сказал, что буду развивать не только сельское хозяйство, но и туризм. Представил концепт, а мне сказали, что я не прав, работать это не будет, потому что ни у кого не работает. Но ни у кого не работает, потому что никто не делает! — рассказал Андрей.



Андрей считает, что сельхозпредприятию без туризма не выжить в условиях севера. Поэтому он придумал концепцию самосбора. Люди платят, чтобы самим собрать малину с кустов.



— Мы чуть ли не единственные, у кого успешно внедрен самосбор. Жителям южных регионов это не нужно, у них свое есть. Жителям Москвы и Питера далековато [за город ехать]. Сельхозтоваропроизводители в целом не очень любят, когда по их производству ходят люди. А у нас этот самосбор очень хорошо зашел, — рассказал Андрей.

Многим близка идея самосбора как способ отлично провести время на свежем воздухе с пользой Источник: Мария Зубарева











Основные работы начинаются в мае и заканчиваются в конце сентября. Этот год нетипичный: в мае долго лежал снег. Раньше супруги сами собирали урожай и пололи сорняки. Теперь малину собирают гости поля, а ухаживают за кустами молодые работники.



— Мы активно используем меры поддержки по трудоустройству несовершеннолетних. Она эффективно работает только в июне и июле. В августе школьники хотят отдохнуть и подготовиться к учебному году. Поэтому август — сентябрь у нас непростые. Но мера действенная. В прошлом году мы получили грант по трудоустройству несовершеннолетних. У нас было трудоустроено, по-моему, 43 человека. Но мы поняли, что количество работников не улучшает качество. В этом году мы такой же объем работы выполнили 10–13 людьми, — рассказал Андрей.



Некоторые школьники работают на поле каждое лето и могут брать шефство над другими детьми.



Из чего складывается цена

Сначала малину собирали сами, однако это огромный масштаб работы Источник: Арина Мелехова











Сейчас вход на малиновое поле стоит 500 рублей с человека, 250 — с ребенка. За эти деньги можно поесть ягод с кустов. Самосбор стоит 1000 рублей за килограмм, при самосборе более 3 килограммов за вход платить не нужно. Можно просто купить малины. Это будет стоить 1800 рублей за килограмм.



— Каждый год пишут, что дорого. Самые частые хейтеры: «Да у меня на даче растет», «А я из Сочи привез за 100 рублей». А у кого-то нет дачи, а кому-то надо ехать в Сочи и доплатить, чтобы привезти, — говорит Дарья. — Мы столько вложили сил в поле, и такую колоссальную позитивную отдачу получаем, что уже не отвечаем хейтерам.

Недавно на поле появилась беседка Источник: Арина Мелехова











Поле засажено двумя сортами малины Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Основные затраты идут на прополку, которую надо делать минимум 3 раза. Также денег стоит борьба с вредителями. Участок пришлось огородить забором, чтобы не воровали кусты. Много сил отнимает отчетность.



— Чтобы начать сезон, нужно привлечь кредитные средства. Кредиты не по 5%, а существенно выше. У нас продажи после закрытия сезона и по июнь не идут, малины нет. Соответственно, у нас низкий рейтинг у банка, так как нет оборота, — рассказал Андрей.



Сейчас в планах у супругов расширять бизнес. Есть мысль посадить какую-нибудь другую культуру, к примеру клубнику. Второй год подряд выращивают горох. Как говорит Андрей, главное — не внедрять слишком много разных направлений, так как у каждого есть свои трудности и нюансы.

