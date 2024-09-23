НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, дождь

ощущается как +10

3 м/c,

ю-з.

 742мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Фуры не пролезли под мостом и поехали по встречке. Видео

Что интересного в стране
Массовая драка на Выборной
Обзор хороших детсадов
Плюсы и минусы банкротства
Главные тренды сезона
История человека-астероида
Как сэкономить на аренде
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Новости в Telegram
Город Мэрия против: власти не согласились с решением суда о продаже снегоплавилки на Федосеева — цену занизили в 7 раз

Мэрия против: власти не согласились с решением суда о продаже снегоплавилки на Федосеева — цену занизили в 7 раз

Город продал свою долю без торгов

1 888
18 комментариев

Суд выявил грубые нарушения при продаже станции

Мэрия Новосибирска может подать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда, который признал продажу снегоплавильной станции на улице Федосеева незаконной. Об этом власти сообщили в ответе на запрос НГС.

Арбитражный суд признал сделку по продаже станции незаконной, установив, что мэрия продала её по заниженной стоимости и без проведения торгов. Покупателем объекта в 2019 году стало ООО «Строй-Сервис».

По данным сервиса «RusProfile», ООО «Строй-Сервис» было зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества выступает Мхитар Маргарян, директором — Гайк Гаспарян. В 2023 году выручка организации составила 10 тысяч рублей, убыток — 252 тысячи рублей.

На сделку обратила внимание прокуратура, которая и подала иск в суд. Сотрудники ведомства установили, что мэрия продала свою долю за 4,2 миллиона рублей, в то время как в строительство станции было вложено почти 32 миллиона. Суд встал на сторону прокуратуры, но решение еще не вступило в законную силу.

В мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС ответили, что долю муниципалитета включили в план приватизации на основе Федерального закона. Это решение поддержали депутаты горсовета. Тогда действующий мэр Анатолий Локоть утвердил условия для приватизации.

В администрации города заявили, что закон о приватизации не содержит четких правил для продажи долей в общей собственности, применяются гражданские законы. Компании «Строй-Сервис», которая уже владела частью объекта, предложили купить долю в снегоплавильной станции. 12 июля 2019 года они согласились на покупку. Якобы поэтому открытые торги по продаже доли не проводили.

— После ознакомления с мотивированным решением суда департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска будет рассмотрен вопрос о подаче апелляционной жалобы, — ответили НГС в мэрии.

Станция приостановила свою работу в 2018 году. Но два года спустя, из-за обильных снегопадов, ее запустили снова, что вызвало недовольство среди местных жителей. Горожане жаловались на постоянный шум, исходящий от объекта.

В 2022 году прокуратура потребовала перенести станцию, отметив бездействие городской администрации в этом вопросе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Снегоплавильная станция Мэрия Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
1 час
Преступники при власти.
Гость
2 часа
Городецкий и Локоть давно сошли с дистанции, а их дело процветает!! Купили за 10, продали за 2, остальное осело в карманах. Само растает...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Aristos,36

Nick,37

Алёна,32

Джони,38

Lana_svet,26

Константин,37

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление