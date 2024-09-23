Мэрия против: власти не согласились с решением суда о продаже снегоплавилки на Федосеева — цену занизили в 7 раз

Суд выявил грубые нарушения при продаже станции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска может подать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда, который признал продажу снегоплавильной станции на улице Федосеева незаконной. Об этом власти сообщили в ответе на запрос НГС.

Арбитражный суд признал сделку по продаже станции незаконной, установив, что мэрия продала её по заниженной стоимости и без проведения торгов. Покупателем объекта в 2019 году стало ООО «Строй-Сервис».

По данным сервиса «RusProfile», ООО «Строй-Сервис» было зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества выступает Мхитар Маргарян, директором — Гайк Гаспарян. В 2023 году выручка организации составила 10 тысяч рублей, убыток — 252 тысячи рублей.

На сделку обратила внимание прокуратура, которая и подала иск в суд. Сотрудники ведомства установили, что мэрия продала свою долю за 4,2 миллиона рублей, в то время как в строительство станции было вложено почти 32 миллиона. Суд встал на сторону прокуратуры, но решение еще не вступило в законную силу.

В мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС ответили, что долю муниципалитета включили в план приватизации на основе Федерального закона. Это решение поддержали депутаты горсовета. Тогда действующий мэр Анатолий Локоть утвердил условия для приватизации.

В администрации города заявили, что закон о приватизации не содержит четких правил для продажи долей в общей собственности, применяются гражданские законы. Компании «Строй-Сервис», которая уже владела частью объекта, предложили купить долю в снегоплавильной станции. 12 июля 2019 года они согласились на покупку. Якобы поэтому открытые торги по продаже доли не проводили.

— После ознакомления с мотивированным решением суда департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска будет рассмотрен вопрос о подаче апелляционной жалобы, — ответили НГС в мэрии.

Станция приостановила свою работу в 2018 году. Но два года спустя, из-за обильных снегопадов, ее запустили снова, что вызвало недовольство среди местных жителей. Горожане жаловались на постоянный шум, исходящий от объекта.