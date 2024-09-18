Ничтожная сделка: суд признал незаконной продажу снегоплавильной станции в Новосибирске

Мэрия продала снегоплавилку по заниженной стоимости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Арбитражный суд признал незаконной сделку по снегоплавильной станции на улице Федосеева в Новосибирске — мэрия продала её по заниженной стоимости и без торгов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомство установило, что мэрия незаконно продала муниципальную долю в снегоплавильной станции и земельный участок, на котором она расположена, по заниженной цене — за 4,2 миллиона рублей. При этом первоначальные инвестиции в создание станции превысили 31,8 миллиона рублей.

Ранее власти заявляли, что стоимость доли установили в соответствии с законом о приватизации, на основании независимой рыночной оценке. В муниципалитете также отметили, что договор купли-продажи был оформлен в соответствии с положениями Земельного кодекса, и не было никаких оснований для отказа в выделении земли.

В прокуратуре объяснили, что мэрия заключила сделку без проведения торгов. Кроме того, в соглашении о приватизации не было прописано условие о сохранении назначения объекта. В результате станцию долго не использовали и частично демонтировали.

Таким образом, в результате сделки покупатель — компания ООО «Строй-Сервис» — получил муниципальный земельный участок на льготных условиях.

По данным сервиса «RusProfile», ООО «Строй-Сервис» было зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества выступает Мхитар Маргарян, директором — Гайк Гаспарян. В 2023 году выручка организации составила 10 тысяч рублей, убыток — 252 тысячи рублей.

В апреле прокуратура подала иск в суд с требованием признать сделку по продаже муниципальной доли в снегоплавильной станции и земельного участка незаконными — объект потребовали вернуть в собственность города.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования прокуратуры. Решение еще не вступило в законную силу.

НГС отправил запросы в мэрию Новосибирска и в ООО «Строй-Сервис» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Станция приостановила работу в 2018 году. В 2020 году из-за большого количества снега ее запустили, что вызывало недовольство среди местных жителей. Они заявляли, что от объекта много шума.