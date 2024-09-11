Новосибирская область готовится к осеннему призыву: публикуем документ

В Новосибирской области опубликовали проект постановления об осеннем призыве на военную службу. Его разместили на сайте электронной демократии региона.
Разработчиком проекта постановления «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2024 года» стал военный комиссариат региона. На сайте сказано, что прием заключений по документу завершится 23 сентября.
Точная дата начала призыва на военную службу не названа, но в приложении сказано, что врачи должны прибыть в муниципальные образования региона для медосвидетельствования в октябре.
В основной состав призывной комиссии Новосибирской области войдут губернатор Андрей Травников, военный комиссар Евгений Кудрявцев и другие.
— Министерству культуры Новосибирской области во взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Новосибирской области» в период отправки граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения службы организовать на сборном пункте Новосибирской области проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе, — сказано в документе.
В прошлом году губернатор подписал постановление об осеннем призыве на военную службу в Новосибирской области 26 сентября. Призыв стартовал 1 октября.