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Новосибирская область готовится к осеннему призыву

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Город Новосибирская область готовится к осеннему призыву: публикуем документ

Новосибирская область готовится к осеннему призыву: публикуем документ

Проект постановления появился на сайте электронной демократии

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21 комментарий

Разработчиком проекта постановления стал военный комиссариат

В Новосибирской области опубликовали проект постановления об осеннем призыве на военную службу. Его разместили на сайте электронной демократии региона.

Разработчиком проекта постановления «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2024 года» стал военный комиссариат региона. На сайте сказано, что прием заключений по документу завершится 23 сентября.

Точная дата начала призыва на военную службу в документе не названа

Точная дата начала призыва на военную службу не названа, но в приложении сказано, что врачи должны прибыть в муниципальные образования региона для медосвидетельствования в октябре.

В основной состав призывной комиссии Новосибирской области войдут губернатор Андрей Травников, военный комиссар Евгений Кудрявцев и другие.

— Министерству культуры Новосибирской области во взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Новосибирской области» в период отправки граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения службы организовать на сборном пункте Новосибирской области проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе, — сказано в документе.

В прошлом году губернатор подписал постановление об осеннем призыве на военную службу в Новосибирской области 26 сентября. Призыв стартовал 1 октября.

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Комментарии
21
Smykson
11 сентября 2024, 16:09
"..появился на сайте электронной демократии..." - буквально минуту назад я считал, что нам хватало "народной демократии".
Гость
11 сентября 2024, 15:43
а что травников еще губернатор что ли ?? давно его не видно / не слышно . я уж думал обратно в вологду свалил . а он в бункере видимо местном сидит
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