Новосибирская область готовится к осеннему призыву: публикуем документ

Разработчиком проекта постановления стал военный комиссариат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области опубликовали проект постановления об осеннем призыве на военную службу. Его разместили на сайте электронной демократии региона.

Разработчиком проекта постановления «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2024 года» стал военный комиссариат региона. На сайте сказано, что прием заключений по документу завершится 23 сентября.

Точная дата начала призыва на военную службу в документе не названа Источник: dem.nso.ru











Точная дата начала призыва на военную службу не названа, но в приложении сказано, что врачи должны прибыть в муниципальные образования региона для медосвидетельствования в октябре.

В основной состав призывной комиссии Новосибирской области войдут губернатор Андрей Травников, военный комиссар Евгений Кудрявцев и другие.

— Министерству культуры Новосибирской области во взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Новосибирской области» в период отправки граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения службы организовать на сборном пункте Новосибирской области проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе, — сказано в документе.