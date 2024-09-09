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Город Местами до -2 градусов: новосибирцев предупредили о трехдневных заморозках

Местами до -2 градусов: новосибирцев предупредили о трехдневных заморозках

МЧС разослало предупреждение

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1 комментарий

Также ожидаются туманы в ночные и утренние часы

Жителей Новосибирской области предупредили о наступлении заморозков. Отрицательные температуры в регионе ожидаются в ночные часы.

— Местами ожидаются заморозки до 0, -2 градусов, в НСО 10-12 сентября. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении от регионального управления МЧС.

Осень постепенно вступает в свои права

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на вторник, 10 сентября, в Новосибирской области ожидаются небольшие дожди, возможны туманы. Температура в темное время суток будет колебаться от +1 до +6 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -2 градусов. Днем температура будет колебаться от +14 до +19 градусов.

В ночь на среду, 11 сентября, преимущественно без осадков, также ожидаются заморозки до -2 градусов, днем столбик термометра покажет до +18 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что к Новосибирску приближается бабье лето. На этой неделе в регионе потеплеет до +21 градуса.

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Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 22:34
Степанида Иванова, кому верить МЧС или синоптикам, которые сказали, что идёт тепло.
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