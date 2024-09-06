Проживает за пределами России: Минюст включил новосибирского политика в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата Госдумы, новосибирского политика Аркадия Янковского*. Информация об этом появилась на сайте министерства 6 сентября.
— А. Э. Янковский* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении.
По информации Минюста, сибиряк также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он проживает за пределами страны.
На сайте Госдумы России сказано, что Аркадий Янковский* был депутатом во втором созыве.
В конце августа Министерство юстиции России признало иностранным агентом «Коалицию Новосибирск 2020»*.
* Признаны Минюстом РФ иноагентом.