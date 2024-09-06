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Город Проживает за пределами России: Минюст включил новосибирского политика в список иноагентов

Проживает за пределами России: Минюст включил новосибирского политика в список иноагентов

В министерстве объяснили причину

639
6 комментариев

Информация об этом появилась на сайте министерства 6 сентября

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата Госдумы, новосибирского политика Аркадия Янковского*. Информация об этом появилась на сайте министерства 6 сентября.

— А. Э. Янковский* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении.

По информации Минюста, сибиряк также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он проживает за пределами страны.

На сайте Госдумы России сказано, что Аркадий Янковский* был депутатом во втором созыве.

В конце августа Министерство юстиции России признало иностранным агентом «Коалицию Новосибирск 2020»*.

* Признаны Минюстом РФ иноагентом.

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Комментарии
6
шёлтут
6 сентября 2024, 22:33
Ну какая это новость - ЧЕЛОВЕКА объявили иноагентом.
Гость
6 сентября 2024, 22:46
Я вот никак понять не могу, граждане России должны быть только за сво?
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