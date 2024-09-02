«Откуда такой спрос в 6 утра?»: в Новосибирске взлетели цены на такси — агрегатор говорит, что все спешат в школу

В Новосибирске 2 сентября повысились цены на такси. Об этом сообщили читатели НГС, приславшие в редакцию скриншоты со стоимостью своих поездок.
— Откуда такой спрос в 6 утра? Обычно при низком спросе поездка стоит около 250 рублей, — пожаловалась Екатерина, заказавшая такси ранним утром по линии метро.
С такой же ситуацией столкнулись пользователи, направляющиеся в центр города — поездка до улицы Ленина с Бориса Богаткова стоит больше 400 рублей. По словам читателя, обычно в это время он платил около 200 рублей.
Ещё дороже будет стоить поездка из более отдалённых районов — доехать с улицы Объединения до Селезнёва можно за 800 рублей. На стартовой странице агрегатора сказано, что спрос утром 2 сентября высокий, так как «все спешат в школу».
Ранее в пресс-службе агрегатора редакции объясняли, что, когда спрос на услуги такси превышает предложение, в Яндекс. Такси применяется повышающий тарифный коэффициент. Это временная и необходимая мера, направленная на привлечение большего числа водителей на линию и, как следствие, стабилизацию цен.
Ранее НГС писал о том, почему таксисты стали прятаться от новосибирцев и отказываться от заказов.