«Откуда такой спрос в 6 утра?»: в Новосибирске взлетели цены на такси — агрегатор говорит, что все спешат в школу

На такси утром оказалось передвигаться не дешево Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 2 сентября повысились цены на такси. Об этом сообщили читатели НГС, приславшие в редакцию скриншоты со стоимостью своих поездок.

— Откуда такой спрос в 6 утра? Обычно при низком спросе поездка стоит около 250 рублей, — пожаловалась Екатерина, заказавшая такси ранним утром по линии метро.

Такси сегодня с утра дороже, чем обычно Источник: Читатель НГС











С такой же ситуацией столкнулись пользователи, направляющиеся в центр города — поездка до улицы Ленина с Бориса Богаткова стоит больше 400 рублей. По словам читателя, обычно в это время он платил около 200 рублей.

Читатели подозревают, что ближе к 9 утра ситуация ухудшится Источник: Читатели НГС











Ещё дороже будет стоить поездка из более отдалённых районов — доехать с улицы Объединения до Селезнёва можно за 800 рублей. На стартовой странице агрегатора сказано, что спрос утром 2 сентября высокий, так как «все спешат в школу».

Ранее в пресс-службе агрегатора редакции объясняли, что, когда спрос на услуги такси превышает предложение, в Яндекс. Такси применяется повышающий тарифный коэффициент. Это временная и необходимая мера, направленная на привлечение большего числа водителей на линию и, как следствие, стабилизацию цен.