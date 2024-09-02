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Город «Откуда такой спрос в 6 утра?»: в Новосибирске взлетели цены на такси — агрегатор говорит, что все спешат в школу

«Откуда такой спрос в 6 утра?»: в Новосибирске взлетели цены на такси — агрегатор говорит, что все спешат в школу

Стоимость повысилась в среднем в два раза

3 537
46 комментариев
На такси утром оказалось передвигаться не дешево

В Новосибирске 2 сентября повысились цены на такси. Об этом сообщили читатели НГС, приславшие в редакцию скриншоты со стоимостью своих поездок.

— Откуда такой спрос в 6 утра? Обычно при низком спросе поездка стоит около 250 рублей, — пожаловалась Екатерина, заказавшая такси ранним утром по линии метро.

Такси сегодня с утра дороже, чем обычно

С такой же ситуацией столкнулись пользователи, направляющиеся в центр города — поездка до улицы Ленина с Бориса Богаткова стоит больше 400 рублей. По словам читателя, обычно в это время он платил около 200 рублей.

Читатели подозревают, что ближе к 9 утра ситуация ухудшится

Ещё дороже будет стоить поездка из более отдалённых районов — доехать с улицы Объединения до Селезнёва можно за 800 рублей. На стартовой странице агрегатора сказано, что спрос утром 2 сентября высокий, так как «все спешат в школу».

Ранее в пресс-службе агрегатора редакции объясняли, что, когда спрос на услуги такси превышает предложение, в Яндекс. Такси применяется повышающий тарифный коэффициент. Это временная и необходимая мера, направленная на привлечение большего числа водителей на линию и, как следствие, стабилизацию цен.

Ранее НГС писал о том, почему таксисты стали прятаться от новосибирцев и отказываться от заказов.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Такси Линейка в школе
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Комментарии
46
жму 200
2 сентября 2024, 07:45
чушпаньё с детства приучает свои личины как можно меньше двигаться😉🤣
Гость
2 сентября 2024, 07:40
Ни один таксис не пожаловался на агрегатора, как он не справедлив. Все лишь 800 рублей за 10 минут езды...
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