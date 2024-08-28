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Город «Наличие усов и бороды не обязательно»: в Новосибирске ищут двойников инженера Юрия Кондратюка

«Наличие усов и бороды не обязательно»: в Новосибирске ищут двойников инженера Юрия Кондратюка

Музей города просит присылать фото на почту

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14 комментариев

Мэрия ищет новосибирцев, похожих на известного инженера

Музей Новосибирска ищет двойников инженера Юрия Кондратюка. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. С сибиряками с похожей внешностью снимут видео для «Дома Кондратюка».

Юрий Кондратюк — один из основоположников космонавтики, рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне.

— Новосибирцев с похожей внешностью приглашают принять участие в создании видеоконтента для обновлённой экспозиции в «Доме Кондратюка». Наличие усов и бороды не является обязательным условием, — сказано в сообщении.

Мэрия просит новосибирцев, которые считают себя двойниками инженера, присылать свои фото на почтовый адрес музея (muzgor@mail.ru).

1 апреля 2023 года городские власти объявили о начале реконструкции мемориального музея Кондратюка, а уже 7-го числа того же месяца читатели прислали в редакцию НГС видео самого процесса: не дожившее год до векового юбилея здание сносят до основания, чтобы построить заново — в том же виде, что и прежде.

Завершить работы по реконструкции и открыть музей власти планируют в декабре этого года.

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Комментарии
14
варенник
28 августа 2024, 15:48
Зовите Безрукова!
Гость
28 августа 2024, 15:34
Это же Гога, он же Жора, он же Гоша, только молодой.
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