«Ползет на наши растения»: химическая пена заполнила реку в Академгородке и пошла дальше

Пена распространилась по району Источник: «Сообщество Академгородка» / ВК











Пену неизвестного происхождения обнаружили в реке Чербузы на территории Академгородка. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

— С привлечением специалистов регионального министерства природных ресурсов и мэрии г. Новосибирска будет проведено обследование территории с целью установления источника загрязнения и виновного лица. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сказано в сообщении.

Жители Советского района сообщили о появлении химической пены накануне вечером.

— Непонятная пенная химия на территории дома Иванова, 8. Раскидывается по территории из-за ветра и ползёт на наши растения! Примите меры. В прошлом году пена была в ручье. В этом году пена забила всю ливнёвку, — сообщил подписчик паблика «Сообщество Академгородка» в ВК.

Ранее НГС писал, что в Калининском районе нашли очаг радиации.