НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

зап.

 752мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Город «Ползет на наши растения»: химическая пена заполнила реку в Академгородке и пошла дальше

«Ползет на наши растения»: химическая пена заполнила реку в Академгородке и пошла дальше

Прокуратура проверяет загрязнение водоёма

2 549
17 комментариев

Пена распространилась по району

Пену неизвестного происхождения обнаружили в реке Чербузы на территории Академгородка. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

— С привлечением специалистов регионального министерства природных ресурсов и мэрии г. Новосибирска будет проведено обследование территории с целью установления источника загрязнения и виновного лица. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сказано в сообщении.

Жители Советского района сообщили о появлении химической пены накануне вечером.

— Непонятная пенная химия на территории дома Иванова, 8. Раскидывается по территории из-за ветра и ползёт на наши растения! Примите меры. В прошлом году пена была в ручье. В этом году пена забила всю ливнёвку, — сообщил подписчик паблика «Сообщество Академгородка» в ВК.

Если вам известна причина появления пены, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее НГС писал, что в Калининском районе нашли очаг радиации.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Академгородок Прокуратура Загрязнение водоема
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
mirror
28 августа 2024, 13:44
Где-то прачечная или отмывочная работает не покладая пилы! : /
Bream
28 августа 2024, 14:03
автомойка выше по течению? не?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мария,41

Катерина,34

Alexey,32

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление