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В Калининском районе нашли очаг радиации

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Экология репортаж Новосибирск убивает: в Калининском районе нашли очаг радиации — где в городе вам угрожают опасные вещества

Новосибирск убивает: в Калининском районе нашли очаг радиации — где в городе вам угрожают опасные вещества

Новосибирцы могут страдать не только от радиации, но и от радона и бензопирена, яд попадает и в воду

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87 комментариев
Прибор показал 3290 микрорентген/час при норме — 30

Проблема экологической обстановки в крупных городах не нова сама по себе. Заводы, ТЭЦ, транспорт — все это является источником вредных выбросов в атмосферу, водоемы и землю. Новосибирск — не исключение. Но если в районах крупных автомагистралей и ТЭЦ можно смело говорить о присутствии вредных выбросов, то есть в нашем городе локации с совсем не очевидными источниками загрязнений. НГС пообщался с экологами и учёными, чтобы выяснить, чем может «похвастаться» Новосибирск и где он опаснее всего.

Вдоль проезжей части по улице Кайтымовской эксперты нашли несколько очагов, в которых измерительные приборы реагировали на радиационный фон

Совсем недавно в еще работающем YouTube появилось видео, для которого эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза, физик-ядерщик Андрей Ожаровский произвел замеры радиационного фона в Калининском районе Новосибирска. На улице Кайтымовской в промзоне он обнаружил несколько точек с очевидным превышением допустимых норм. И хотя «зараженная» локация находится вдали от жилого сектора, вряд ли можно говорить о том, что она не представляет опасности. Радиация есть радиация.

О точке загрязнения автор канала узнал от своих подписчиков. В сообщении жители Новосибирска рассказали, что увидели в районе улицы Кайтымовской людей в костюмах химзащиты.

— Для того, чтобы проверить точку предполагаемого заражения в Новосибирске, я приехал в город в свой отпуск. У меня уже есть опыт: я живу в Московской области, и в Электростали есть комбинат, аналогичный новосибирскому, который также производит радиоактивное топливо, поэтому какие загрязнения можно ожидать, я уже предполагал. После Новосибирска я поехал в Омск, Казахстан. И везде у меня есть видеоматериал, который я еще не опубликовал, — рассказал Андрей Оражровский.

Некоторые вредные загрязнения на карте Новосибирска представлены очагами, другие покрывают практически весь город

Видео, опубликованное Андреем Ожаровским, послужило отправной точной для исследований новосибирских экспертов.

Закопать опасность

Совместно с доцентом кафедры безопасности труда НГТУ Евгением Удальцовым и лаборантом Никитой Барило журналисты НГС приехали на то же место, чтобы убедится в объективности полученных Андреем Ожаровским данных.

Специалисты НГТУ используют приборы, созданные для научных исследований и проверенные в лабораториях вуза

Для проведения замеров радиационного фона эксперты НГТУ использовали собственное оборудование, которое не является официально поверенным и используется исключительно в научных целях. Тем не менее сотрудники университета уверены в точности показаний приборов.

— Это промзона. Особую озабоченность у граждан должно вызывать то, что это грунтовая дорога. Во время осадков грязь вымывается на проезжую часть. Вы идете, в протекторы обуви набивается грязь, вы приходите домой, эта пыль у вас осыпается и дома фонит. То же самое с колесами автомобилей, — рассказывает Евгений Удальцов.

Вдоль проезжей части по улице Кайтымовской эксперты нашли несколько очагов, в которых измерительные приборы реагировали на радиационный фон. Показатели оказались впечатляющими. По мере приближения к точке «заражения» фон усиливался.

Фон усиливается от края проезжей части улицы Кайтымовской по мере приближения к очагу

— В точке измерения мощность дозы составляет 32 микрозиверта в час или для более понятного нашим людям: 3290 микрорентген в час. Напомню, что норма по мощности дозы составляет 20–30 микрорентген в час, — объяснил Никита Барило. — Мы сняли спектр гамма-излучения. Как мы видим, здесь на пике энергии свинца — это дочерние продукты распада радия. Радий в свою очередь образуется из урана. Здесь загрязнение природным или обедненным ураном и радием-226, соответственно, и продуктами распада по линии этих радионуклидов.

На момент проведения эксперимента на месте уже работали сотрудники спасательной службы: с помощью бульдозера они засыпали указанные точки грунтом. В распоряжении спасателей тоже было оборудование для измерения радиационного фона.

На месте работали специалисты МАСС

Насколько проведенные мероприятия соответствуют нормам дезактивации радиационных загрязнений, остается только догадываться. Чтобы узнать, какие точно меры приняты администрацией Калининского района Новосибирска и что является источником заражения, НГС направил запрос в мэрию Новосибирска — ответ будет опубликован, как только поступит.

Эксперты НГТУ предполагают, что источник в этом случае не может быть природным — тогда превышения показателей радиационного фона фиксировали бы не в одной точке, они были бы заметны на больших площадях.

Улица Кайтымовская находится на окраине Калининского района

Улица Кайтымовская далека от центра города, социальных учреждений и вряд ли интересна гостям и жителям как прогулочная зона. Но «живой» источник радиации в черте города — это не тот факт, на который можно просто закрыть глаза, присыпав грунтом.

Опасный фундамент Новосибирска

Есть в Новосибирске и другая «достопримечательность» — радиоактивный газ радон. Примечательно, что в силу расположения города радон присутствует практически на всей территории мегаполиса.

Радон — это газовый «фундамент» Новосибирска

Дело в том, что столица Сибири стоит на гранитном массиве, а тектонические разломы такого фундамента являются источником радона. Этот газ относится к I (высшему) классу опасности и может представлять реальную угрозу для человека. Но есть нюансы.

— Вопрос состоит не в том, что радон присутствует, а в том, как мы эксплуатируем здания и сооружения. Радон тяжелее воздуха, он высоко не поднимается, остается в низинках. Он опасен только для людей, которые много времени проводят либо под землей, либо в подвалах. Зона его присутствия ограничивается первыми этажами зданий — выше он уже не поднимается, — рассказывает профессор кафедры экологии и природопользования СГУГиТ Ольга Николаева.

Радон не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Это продукт естественного распада урана и одна из ведущих причин развития рака легких — вызывает от 3% до 14% всех случаев рака легких, в зависимости от среднего по стране уровня концентрации радона.

Его присутствие особенно высоко в подвалах и цокольных этажах зданий — там, где сегодня расположены офисы, спортивные клубы, бары и магазины. Уровень безопасности в них будет напрямую зависеть от изоляции цоколя. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать специальные датчики, которые фиксируют присутствие и концентрацию радона в помещениях.

Спутник мусорных свалок

Бензопирен — представитель семейства полициклических углеводородов, обладает сильнейшей канцерогенной активностью и чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к I (высшему) классу опасности.

Бензопирен — это продукт производства практически любой свалки

По своей сути бензопирен — это продукт горения. Особая концентрация этого вещества обнаружена экологами в районе Левобережного полигона, где пожары — ежегодное сезонное явление. Даже зимой там продолжалось тление мусора. В непосредственной близости к полигону находятся дома, жильцы которых многие годы вели борьбу за свою безопасность. На сегодняшний день часть домов расселили, а полигон официально прекратил свою работу. Но летом пожары вновь охватили главную мусорную свалку Новосибирска, их следствие — выброс бензопирена в атмосферу.

— Бензопирен опасен, это канцероген, он почти всегда образует рак легких. Любая свалка автоматически считается концентратом бензопирена. Свалка имеет радиус загрязнения 500 метров официально — это минимальное расстояние, на которое от свалки нужно отступать при строительстве и поселении людей. Если роза ветров направлена на дачи, которые, например, в Бердске построили прямо около свалки, то собственники все равно получают свою дозу, — рассказывает независимый эколог Сергей Пащенко.

Бензопирен является одной из причин рака легких

Крупные мусорные полигоны в Новосибирске также расположены и на правом берегу: например, знаменитая Гусинобродская свалка. Еще одна локация — в Советском районе, где базируется полигон ТБО ЖКХ СО РАН. Под Бердском размещены две площадки, эксплуатируемые МУП Спецавтохозяйство.

Кроме свалок, бензопирен содержится в выхлопах транспорта, поэтому в последние 20 лет с ростом числа автомобилей растет и число пациентов с раком легких. Также очень высокая концентрация этого вещества в местах, где есть какие-то производства, заводы, машины и автомобили, добавляет эксперт.

Мертвая вода

К сожалению, реки в Новосибирске и области тоже несут в своих водах внушительный набор вредных элементов. К такому заключению пришли студенты и преподаватели Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

По данным, собранным специалистами и студентами СГУГиТ, в реках НСО можно обнаружить хлориды, мазут, алюминий, марганец, медь, бензин

В дипломной работе одной из студенток вуза представлена презентация, которая иллюстрирует состояние водных артерий региона с точки зрения загрязнения.

— Были разработаны буквенные и художественные условные знаки, которые отображают элементы загрязнения. Вот допустим, бензин, какие-то химические загрязнения, хлориды, мазут, органика, алюминий, марганец, медь, — рассказывает доцент кафедры картографии и геоинформатики СГУГиТ Людмила Радченко.

Правда, поиском источников загрязнений исследователи не занимались, сосредоточившись исключительно на опасных «ингредиентах» воды в реках. Хотя иногда их находят другие ведомства — и даже наказывают виновных.

Если подвести итог на основании исследований экологов, сотрудников специализированных вузов и независимых экспертов, то становится очевидно, что внушительный пул вредных веществ — это постоянные спутники жителей мегаполиса. В каких-то случаях их источники очевидны, в каких-то — остаются за кадром. Вопрос мер, которые принимают ответственные и надзорные структуры, для снижения рисков и последствий загрязнений, — тема для отдельной публикации.

Ранее мы рассказывали, как НЗХК хранит радиоактивные отходы.

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Комментарии
87
Alx_nsk
14 августа 2024, 08:56
"Но ведь это промзона", которая одним щелчком пальцев превращается в зону жилой застройки.
ПРО
14 августа 2024, 09:18
"Мы сняли спектр гамма-излучения. Как мы видим, здесь на пике энергии свинца — это дочерние продукты распада радия. Радий в свою очередь образуется из урана. Здесь загрязнение природным или обедненным ураном и радием-226, соответственно, и продуктами распада по линии этих радионуклидов."- это фраза из фильма "Охотники за приведениями"
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