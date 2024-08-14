Новосибирск убивает: в Калининском районе нашли очаг радиации — где в городе вам угрожают опасные вещества

Прибор показал 3290 микрорентген/час при норме — 30 Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Проблема экологической обстановки в крупных городах не нова сама по себе. Заводы, ТЭЦ, транспорт — все это является источником вредных выбросов в атмосферу, водоемы и землю. Новосибирск — не исключение. Но если в районах крупных автомагистралей и ТЭЦ можно смело говорить о присутствии вредных выбросов, то есть в нашем городе локации с совсем не очевидными источниками загрязнений. НГС пообщался с экологами и учёными, чтобы выяснить, чем может «похвастаться» Новосибирск и где он опаснее всего.



Вдоль проезжей части по улице Кайтымовской эксперты нашли несколько очагов, в которых измерительные приборы реагировали на радиационный фон Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Совсем недавно в еще работающем YouTube появилось видео, для которого эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза, физик-ядерщик Андрей Ожаровский произвел замеры радиационного фона в Калининском районе Новосибирска. На улице Кайтымовской в промзоне он обнаружил несколько точек с очевидным превышением допустимых норм. И хотя «зараженная» локация находится вдали от жилого сектора, вряд ли можно говорить о том, что она не представляет опасности. Радиация есть радиация.

О точке загрязнения автор канала узнал от своих подписчиков. В сообщении жители Новосибирска рассказали, что увидели в районе улицы Кайтымовской людей в костюмах химзащиты.

— Для того, чтобы проверить точку предполагаемого заражения в Новосибирске, я приехал в город в свой отпуск. У меня уже есть опыт: я живу в Московской области, и в Электростали есть комбинат, аналогичный новосибирскому, который также производит радиоактивное топливо, поэтому какие загрязнения можно ожидать, я уже предполагал. После Новосибирска я поехал в Омск, Казахстан. И везде у меня есть видеоматериал, который я еще не опубликовал, — рассказал Андрей Оражровский.

Некоторые вредные загрязнения на карте Новосибирска представлены очагами, другие покрывают практически весь город Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Видео, опубликованное Андреем Ожаровским, послужило отправной точной для исследований новосибирских экспертов.

Закопать опасность

Совместно с доцентом кафедры безопасности труда НГТУ Евгением Удальцовым и лаборантом Никитой Барило журналисты НГС приехали на то же место, чтобы убедится в объективности полученных Андреем Ожаровским данных.

Специалисты НГТУ используют приборы, созданные для научных исследований и проверенные в лабораториях вуза Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Для проведения замеров радиационного фона эксперты НГТУ использовали собственное оборудование, которое не является официально поверенным и используется исключительно в научных целях. Тем не менее сотрудники университета уверены в точности показаний приборов.

— Это промзона. Особую озабоченность у граждан должно вызывать то, что это грунтовая дорога. Во время осадков грязь вымывается на проезжую часть. Вы идете, в протекторы обуви набивается грязь, вы приходите домой, эта пыль у вас осыпается и дома фонит. То же самое с колесами автомобилей, — рассказывает Евгений Удальцов.



Вдоль проезжей части по улице Кайтымовской эксперты нашли несколько очагов, в которых измерительные приборы реагировали на радиационный фон. Показатели оказались впечатляющими. По мере приближения к точке «заражения» фон усиливался.

Фон усиливается от края проезжей части улицы Кайтымовской по мере приближения к очагу Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— В точке измерения мощность дозы составляет 32 микрозиверта в час или для более понятного нашим людям: 3290 микрорентген в час. Напомню, что норма по мощности дозы составляет 20–30 микрорентген в час, — объяснил Никита Барило. — Мы сняли спектр гамма-излучения. Как мы видим, здесь на пике энергии свинца — это дочерние продукты распада радия. Радий в свою очередь образуется из урана. Здесь загрязнение природным или обедненным ураном и радием-226, соответственно, и продуктами распада по линии этих радионуклидов.



На момент проведения эксперимента на месте уже работали сотрудники спасательной службы: с помощью бульдозера они засыпали указанные точки грунтом. В распоряжении спасателей тоже было оборудование для измерения радиационного фона.

На месте работали специалисты МАСС Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Насколько проведенные мероприятия соответствуют нормам дезактивации радиационных загрязнений, остается только догадываться. Чтобы узнать, какие точно меры приняты администрацией Калининского района Новосибирска и что является источником заражения, НГС направил запрос в мэрию Новосибирска — ответ будет опубликован, как только поступит.



Эксперты НГТУ предполагают, что источник в этом случае не может быть природным — тогда превышения показателей радиационного фона фиксировали бы не в одной точке, они были бы заметны на больших площадях.

Улица Кайтымовская находится на окраине Калининского района Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Улица Кайтымовская далека от центра города, социальных учреждений и вряд ли интересна гостям и жителям как прогулочная зона. Но «живой» источник радиации в черте города — это не тот факт, на который можно просто закрыть глаза, присыпав грунтом.



Опасный фундамент Новосибирска

Есть в Новосибирске и другая «достопримечательность» — радиоактивный газ радон. Примечательно, что в силу расположения города радон присутствует практически на всей территории мегаполиса.

Радон — это газовый «фундамент» Новосибирска Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Дело в том, что столица Сибири стоит на гранитном массиве, а тектонические разломы такого фундамента являются источником радона. Этот газ относится к I (высшему) классу опасности и может представлять реальную угрозу для человека. Но есть нюансы.

— Вопрос состоит не в том, что радон присутствует, а в том, как мы эксплуатируем здания и сооружения. Радон тяжелее воздуха, он высоко не поднимается, остается в низинках. Он опасен только для людей, которые много времени проводят либо под землей, либо в подвалах. Зона его присутствия ограничивается первыми этажами зданий — выше он уже не поднимается, — рассказывает профессор кафедры экологии и природопользования СГУГиТ Ольга Николаева.



Радон не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Это продукт естественного распада урана и одна из ведущих причин развития рака легких — вызывает от 3% до 14% всех случаев рака легких, в зависимости от среднего по стране уровня концентрации радона.



Его присутствие особенно высоко в подвалах и цокольных этажах зданий — там, где сегодня расположены офисы, спортивные клубы, бары и магазины. Уровень безопасности в них будет напрямую зависеть от изоляции цоколя. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать специальные датчики, которые фиксируют присутствие и концентрацию радона в помещениях.



Спутник мусорных свалок

Бензопирен — представитель семейства полициклических углеводородов, обладает сильнейшей канцерогенной активностью и чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к I (высшему) классу опасности.

Бензопирен — это продукт производства практически любой свалки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По своей сути бензопирен — это продукт горения. Особая концентрация этого вещества обнаружена экологами в районе Левобережного полигона, где пожары — ежегодное сезонное явление. Даже зимой там продолжалось тление мусора. В непосредственной близости к полигону находятся дома, жильцы которых многие годы вели борьбу за свою безопасность. На сегодняшний день часть домов расселили, а полигон официально прекратил свою работу. Но летом пожары вновь охватили главную мусорную свалку Новосибирска, их следствие — выброс бензопирена в атмосферу.



— Бензопирен опасен, это канцероген, он почти всегда образует рак легких. Любая свалка автоматически считается концентратом бензопирена. Свалка имеет радиус загрязнения 500 метров официально — это минимальное расстояние, на которое от свалки нужно отступать при строительстве и поселении людей. Если роза ветров направлена на дачи, которые, например, в Бердске построили прямо около свалки, то собственники все равно получают свою дозу, — рассказывает независимый эколог Сергей Пащенко.

Бензопирен является одной из причин рака легких Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крупные мусорные полигоны в Новосибирске также расположены и на правом берегу: например, знаменитая Гусинобродская свалка. Еще одна локация — в Советском районе, где базируется полигон ТБО ЖКХ СО РАН. Под Бердском размещены две площадки, эксплуатируемые МУП Спецавтохозяйство.



Кроме свалок, бензопирен содержится в выхлопах транспорта, поэтому в последние 20 лет с ростом числа автомобилей растет и число пациентов с раком легких. Также очень высокая концентрация этого вещества в местах, где есть какие-то производства, заводы, машины и автомобили, добавляет эксперт.

Мертвая вода

К сожалению, реки в Новосибирске и области тоже несут в своих водах внушительный набор вредных элементов. К такому заключению пришли студенты и преподаватели Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

По данным, собранным специалистами и студентами СГУГиТ, в реках НСО можно обнаружить хлориды, мазут, алюминий, марганец, медь, бензин Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В дипломной работе одной из студенток вуза представлена презентация, которая иллюстрирует состояние водных артерий региона с точки зрения загрязнения.

— Были разработаны буквенные и художественные условные знаки, которые отображают элементы загрязнения. Вот допустим, бензин, какие-то химические загрязнения, хлориды, мазут, органика, алюминий, марганец, медь, — рассказывает доцент кафедры картографии и геоинформатики СГУГиТ Людмила Радченко.



Правда, поиском источников загрязнений исследователи не занимались, сосредоточившись исключительно на опасных «ингредиентах» воды в реках. Хотя иногда их находят другие ведомства — и даже наказывают виновных.



Если подвести итог на основании исследований экологов, сотрудников специализированных вузов и независимых экспертов, то становится очевидно, что внушительный пул вредных веществ — это постоянные спутники жителей мегаполиса. В каких-то случаях их источники очевидны, в каких-то — остаются за кадром. Вопрос мер, которые принимают ответственные и надзорные структуры, для снижения рисков и последствий загрязнений, — тема для отдельной публикации.



Ранее мы рассказывали, как НЗХК хранит радиоактивные отходы.

