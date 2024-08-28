НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

зап.

 752мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29

В Новосибирске пропал 14-летний подросток

Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Город репортаж «Страшно за людей, как они тут будут ходить»: в переходе у ГПНТБ начали сносить киоски — что еще осталось в темных проходах

«Страшно за людей, как они тут будут ходить»: в переходе у ГПНТБ начали сносить киоски — что еще осталось в темных проходах

Оставшиеся продавцы сетуют на свою заброшенность и переживают за безопасность перехода

2 069
18 комментариев

Переход выглядит мрачновато уже сегодня

Подземный переход на перекрестке Крылова и Восхода погружается во мрак. Большая часть работавших там киосков опустела, а ремонт здесь не проводили уже много лет. Немногочисленные арендаторы говорят, что им тоже скоро придётся закрыть свои торговые точки. Посмотреть на осколки торговли в стиле 90-х отправился обозреватель НГС.

Подземный переход у ГПНТБ — единственная возможность пересечь улицы Кирова и Восход в этом месте, не делая большого крюка. Здесь довольно приличный пешеходный трафик, в проходе постоянно видны спешащие туда или сюда люди.

Не удивительно, что это место давно облюбовали торговцы. Которых, впрочем, здесь осталось совсем не много: большая часть киосков пустует, у некоторых слотов уже остались только боковые стенки, а фронтальной витрины давно нет.

Спустившись в переход, можно провалиться во времени лет на двадцать

Местами в проходах уже довольно темно. Конечно, в переходе есть лампы, но светят они не все. Да и вообще, пока здесь работали киоски, часть освещения шла от них. И там, где торговля ещё сохранилась, чувствуешь себя комфортней: по бокам витрины с товаром, а не пустота, полумрак и ободранные стены.

Товар в киосках в целом соответствует общей ретро-атмосфере. На входе со стороны Восхода, например, прохожих встречают стопки DVD-дисков с играми и фильмами. Молодым людям младше 25 лет, пожалуй, придётся воспользоваться Яндексом для того, чтобы понять, что это такое перед ними. Сегодня и DVD-привод в ноутбуке выглядит уже анахронизмом, а уж тем более желание посмотреть таким образом кино.

Часть подобных вещей сегодня можно купить только на маркетплейсах или в подобных ларьках

В другом киоске покупателей ждёт целая полка с подержанными пультами от телевизоров. Многие заботливо завернуты в полиэтиленовые чехлы. В 90-х (и даже в начале 2000-х) пультами этими так и пользовались, не снимая «упаковку», чтобы сохранить ценное устройство от повреждений и потёртостей. Вдруг придётся продавать? Да и вообще, пиво можно пролить на него ненароком, а вещь дорогая. Попробуй ещё потом найди замену.

Есть здесь и товары, актуальность которых технический прогресс пока поколебать не смог. Например, трусы. Вдруг пешеход поймет, что ему срочно необходим этот предмет гардероба, а он вот он — ждёт его в подземном переходе. Здесь же можно присмотреть себе настольный будильник, портмоне и даже недорогой вентилятор.

Ларьки предлагают самые разные товары повседневного спроса

Пока ещё держится точка по торговле одеждой. Платья, блузки, юбки — вещи преимущественно для дам. Наверное, даже в таком месте торговцам трудно предположить, что мужчины остановятся, чтобы примерить приглянувшийся костюмчик или брюки.

Здесь же ждут своих жертв сразу два «одноруких бандита» — автоматы-краны, сложив купюру в которые, можно попытаться достать сомнительных достоинств плюшевую игрушку.

Если бы не пустота в большинстве точек, то переход можно было бы хоть сейчас использовать для съемок фильмов о недавнем прошлом, до того всё в нём аутентично. Просто лет 20 назад, конечно, здесь не было бы ни одного закрытого ларька. Впрочем, скоро не останется и тех, что ещё работают.

Игровые автоматы делают этот маленький торговый центр под землей ещё и немного развлекательным тоже

Продавцы в немногочисленных оставшихся киосках говорят, что муниципальная компания «Метро МиР», которая управляет, в том числе, подземными переходами, уже уведомила их о прекращении договоров аренды. Освободить помещения нужно до 1 октября.

— Да тут давно уже на нас рукой махнули. И лампы не меняют, и ремонта сто лет не делали. Охрана только вот есть пока, а что дальше будет — непонятно, — говорит одна из продавцов.

Выход в сторону завода радиодеталей

Её поддерживает немолодой мужчина, торгующий всевозможными радиодеталями. Он уверен, что если торговля в переходе прекратится, он станет совсем уже мрачным местом. Причем не только визуально: пустые темные коридоры, по его мнению, будут притягивать всевозможных сомнительных личностей.

— Страшно за людей, как они тут зимой будут в темноте ходить, — переживает он.

О том, что переход у ГПНТБ нуждается в ремонте, говорили ещё весной 2022 года. Руководивший тогда «Метро Миром» Алексанр Мысик признавал, что это «очень сложный пешеходный переход, в очень плохом техническом состоянии». Обозреватель НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и принадлежащую ей компанию с просьбой рассказать о планах на стремительно пустеющий переход.

От части торговых точек остались только боковые перегородки

Нужно признать, что снос старых ларьков в переходах в Новосибирске происходит не впервые. На площади Маркса, в районе станций Красный проспект и площадь Ленина прошло уже несколько волн реконструкций, когда старые торговые места просто заменяли на новые. Последняя такая реконструкция случилась в переходе под часовней на Красном проспекте, который выглядит сейчас довольно достойно. Ремонт там, правда, занял больше года, а в январе «Метро Мир» выставила этот объект на конкурс: победитель должен был взять весь переход в аренду и сдавать по частям малому бизнесу. Слоты для торговли там до сих пор заняты не все.

При этом сам переход на Красном проспекте когда-то был культовым местом у новосибирских подростков — как он выглядел в середине 90-х, стало видно при реконструкции.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Подземные переходы Торговля МП Метро МиР ГПНТБ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Олег0707
28 августа 2024, 10:09
Это в каком месте ул. Крылова пересекает ул. Восход?
mirror
28 августа 2024, 10:22
на перекрестке Крылова и Восхода?! - Кирова и Восход перекрёсток! Учите географию города о котором пишите свои статьи
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,34

Alexey,32

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Влад,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление