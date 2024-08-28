«Страшно за людей, как они тут будут ходить»: в переходе у ГПНТБ начали сносить киоски — что еще осталось в темных проходах

Переход выглядит мрачновато уже сегодня Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Подземный переход на перекрестке Крылова и Восхода погружается во мрак. Большая часть работавших там киосков опустела, а ремонт здесь не проводили уже много лет. Немногочисленные арендаторы говорят, что им тоже скоро придётся закрыть свои торговые точки. Посмотреть на осколки торговли в стиле 90-х отправился обозреватель НГС.

Подземный переход у ГПНТБ — единственная возможность пересечь улицы Кирова и Восход в этом месте, не делая большого крюка. Здесь довольно приличный пешеходный трафик, в проходе постоянно видны спешащие туда или сюда люди.

Не удивительно, что это место давно облюбовали торговцы. Которых, впрочем, здесь осталось совсем не много: большая часть киосков пустует, у некоторых слотов уже остались только боковые стенки, а фронтальной витрины давно нет.

Спустившись в переход, можно провалиться во времени лет на двадцать Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Местами в проходах уже довольно темно. Конечно, в переходе есть лампы, но светят они не все. Да и вообще, пока здесь работали киоски, часть освещения шла от них. И там, где торговля ещё сохранилась, чувствуешь себя комфортней: по бокам витрины с товаром, а не пустота, полумрак и ободранные стены.

Товар в киосках в целом соответствует общей ретро-атмосфере. На входе со стороны Восхода, например, прохожих встречают стопки DVD-дисков с играми и фильмами. Молодым людям младше 25 лет, пожалуй, придётся воспользоваться Яндексом для того, чтобы понять, что это такое перед ними. Сегодня и DVD-привод в ноутбуке выглядит уже анахронизмом, а уж тем более желание посмотреть таким образом кино.

Часть подобных вещей сегодня можно купить только на маркетплейсах или в подобных ларьках Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В другом киоске покупателей ждёт целая полка с подержанными пультами от телевизоров. Многие заботливо завернуты в полиэтиленовые чехлы. В 90-х (и даже в начале 2000-х) пультами этими так и пользовались, не снимая «упаковку», чтобы сохранить ценное устройство от повреждений и потёртостей. Вдруг придётся продавать? Да и вообще, пиво можно пролить на него ненароком, а вещь дорогая. Попробуй ещё потом найди замену.

Есть здесь и товары, актуальность которых технический прогресс пока поколебать не смог. Например, трусы. Вдруг пешеход поймет, что ему срочно необходим этот предмет гардероба, а он вот он — ждёт его в подземном переходе. Здесь же можно присмотреть себе настольный будильник, портмоне и даже недорогой вентилятор.

Ларьки предлагают самые разные товары повседневного спроса Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пока ещё держится точка по торговле одеждой. Платья, блузки, юбки — вещи преимущественно для дам. Наверное, даже в таком месте торговцам трудно предположить, что мужчины остановятся, чтобы примерить приглянувшийся костюмчик или брюки.

Здесь же ждут своих жертв сразу два «одноруких бандита» — автоматы-краны, сложив купюру в которые, можно попытаться достать сомнительных достоинств плюшевую игрушку.

Если бы не пустота в большинстве точек, то переход можно было бы хоть сейчас использовать для съемок фильмов о недавнем прошлом, до того всё в нём аутентично. Просто лет 20 назад, конечно, здесь не было бы ни одного закрытого ларька. Впрочем, скоро не останется и тех, что ещё работают.

Игровые автоматы делают этот маленький торговый центр под землей ещё и немного развлекательным тоже Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Продавцы в немногочисленных оставшихся киосках говорят, что муниципальная компания «Метро МиР», которая управляет, в том числе, подземными переходами, уже уведомила их о прекращении договоров аренды. Освободить помещения нужно до 1 октября.

— Да тут давно уже на нас рукой махнули. И лампы не меняют, и ремонта сто лет не делали. Охрана только вот есть пока, а что дальше будет — непонятно, — говорит одна из продавцов.

Выход в сторону завода радиодеталей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Её поддерживает немолодой мужчина, торгующий всевозможными радиодеталями. Он уверен, что если торговля в переходе прекратится, он станет совсем уже мрачным местом. Причем не только визуально: пустые темные коридоры, по его мнению, будут притягивать всевозможных сомнительных личностей.

— Страшно за людей, как они тут зимой будут в темноте ходить, — переживает он.

О том, что переход у ГПНТБ нуждается в ремонте, говорили ещё весной 2022 года. Руководивший тогда «Метро Миром» Алексанр Мысик признавал, что это «очень сложный пешеходный переход, в очень плохом техническом состоянии». Обозреватель НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и принадлежащую ей компанию с просьбой рассказать о планах на стремительно пустеющий переход.

От части торговых точек остались только боковые перегородки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно признать, что снос старых ларьков в переходах в Новосибирске происходит не впервые. На площади Маркса, в районе станций Красный проспект и площадь Ленина прошло уже несколько волн реконструкций, когда старые торговые места просто заменяли на новые. Последняя такая реконструкция случилась в переходе под часовней на Красном проспекте, который выглядит сейчас довольно достойно. Ремонт там, правда, занял больше года, а в январе «Метро Мир» выставила этот объект на конкурс: победитель должен был взять весь переход в аренду и сдавать по частям малому бизнесу. Слоты для торговли там до сих пор заняты не все.

При этом сам переход на Красном проспекте когда-то был культовым местом у новосибирских подростков — как он выглядел в середине 90-х, стало видно при реконструкции.