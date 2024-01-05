Подземный переход у Первомайского сквера выставили на торги — его хотят отдать в аренду

В Центральном районе Новосибирска на торги выставили часть подземного перехода. Площади хотят отдать в аренду на несколько лет.



Соответствующий лот появился на сайте «ГИС Торги» в конце декабря 2023 года. В документах сказано, что переход находится на перекрестке Красного проспекта и улицы Максима Горького. По данным 2ГИС, вблизи него расположены Первомайский сквер и здание филармонии.

