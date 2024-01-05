Подземный переход у Первомайского сквера выставили на торги — его хотят отдать в аренду

В Центральном районе Новосибирска на торги выставили часть подземного перехода. Площади хотят отдать в аренду на несколько лет.
Соответствующий лот появился на сайте «ГИС Торги» в конце декабря 2023 года. В документах сказано, что переход находится на перекрестке Красного проспекта и улицы Максима Горького. По данным 2ГИС, вблизи него расположены Первомайский сквер и здание филармонии.
— Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения — подземные пешеходные переходы <…>, а также рекламные лайтбоксы, расположенные в указанных помещениях и принадлежащие арендодателю, для организации розничной торговли и оказания услуг, — сказано в проекте договора.
Площадь помещения составляет 2080,2 квадратного метра, арендодателем выступает МП «Метро МиР». Договор аренды планируется заключить на пять лет, начальная, минимальная цена лота составляет 14,2 миллиона рублей — по 2,8 миллиона рублей оплаты в год.
— Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору: для организации розничной торговли, — уточняется в документах.
В выписке объекта недвижимости сказано, что переход построили в 1992 году. Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января, подвести их итоги планируется 22 января 2024 года.
К лоту также прикреплен документ, в котором сказано, что департамент земельных и имущественных отношений
не возражает против предоставления в аренду части подземного перехода площадью 2080,8 квадратного метра. Общая площадь объекта недвижимости, по данным специалистов, достигает 2082,2 квадратного метра.
В феврале прошлого года в Новосибирске достроили подземный переход, который соединяет выход со станции метро «Площадь Маркса» с пятиэтажным крылом апарт-отеля «Турист».Его протяженность составила около 60 метров.