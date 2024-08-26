«Прошу разобраться»: горожане написали 90 тысяч жалоб обо всём в Новосибирске — что их бесит и кто должен им помочь

Больше всего новосибирцев волнуют проблемы на дорогах и мусор во дворах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирск — город с множеством проблем. Часто местные жалуются на те или иные недочеты властям, а в ноябре 2023 года для упрощения таких диалогов создали мобильное приложение на базе Госуслуг «Решаем вместе». Там жители города адресно оставляют свои жалобы, а ответственные органы стараются оперативно на них реагировать и решать проблемы недовольных. Корреспондент НГС изучила сотни жалоб от горожан и нашла самые креативные и забавные из них. Что больше всего волнует наших соотечественников — в материале НГС.

Проблемы благоустройства

В приложении «Решаем вместе» жители Новосибирска оставляют тысячи недовольных сообщений ежедневно. Больше всего жалоб в Центральном округе, меньше всего — на окраинах Новосибирска.

Самые популярные проблемы, которые беспокоят горожан, касаются дорожного благоустройства и ситуаций на дорогах. Десятки жалоб поступают от водителей и пешеходов по поводу ям и выбоин на городских магистралях, также нередко сибиряки негодуют из-за неработающих или неправильно, по их мнению, работающих светофоров.

Больше всего жалоб от горожан поступает в центре города Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе»











Кроме того, новосибирцев волнуют темы благоустройства в городе — мусор во дворах и в местах общего пользования, уличное и придомовое освещение, содержание улиц, состояние газонов. Особенно сильно проблема зарослей, аварийных деревьев и нескошенной травы беспокоит жителей Заельцовского, Дзержинского и Кировского районов.

Некоторых жителей города волнует трава у дорог Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе»











— Высокая трава упала на пешеходную дорожку, никто не срезает. Петухова 114, 116, 118, — пишет житель Кировского района.

На фотографии видна дорога, на которой немного разрослась трава. Обращение пока находится на рассмотрении у специалистов. С аналогичной проблемой обратился анонимный автор по поводу улицы Ватутина.

В Кировском районе житель попросил скосить траву Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе»











Разросшаяся трава, вообще, неоднократно встречается в жалобах. А еще один житель Кировского района попросил убрать с дерева рекламу.

Жителям Центрального района не угодил фонтан в Первомайском сквере. По словам автора сообщения, он «разливается за пределы ограждения».

— В данных местах разрастается мох, в следствие чего портит плитку. Она отходит от фонтана, — объяснил пользователь сервиса.

Мужчина добился, чтобы прицеп демонтировали Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе»











Местному жителю Владиславу Игоревичу помешал прицеп с рекламной конструкцией, который кто-то установил на газон на улице Сибиряков-Гвардейцев. Мужчина обратился с жалобой в приложении к властям — в результате прицеп убрали.

Скандалы, интриги

Очень много в приложении жалоб на водителей автобусов, троллейбусов, руководителей ТСЖ и сотрудников различных инстанций — новосибирцы часто отмечают их хамство и неподобающее поведение.

Сибирячка осталась недовольна поведением водителя автобуса Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе»











— Троллейбус №10 в направлении от Березовой рощи к ГПНТБ. Водитель слушает музыку на весь троллейбус, на замечание не реагирует, продолжает слушать музыку. Параллельно переписывается с кем-то по телефону. Пассажир хотел рассчитаться, пока троллейбус стоял на светофоре, водитель на него не обратила внимания, т. к. была занята перепиской в телефоне, — говорится в одной из жалоб. — Очень резко тормозит перед остановками. Женщины обычно очень аккуратно водят троллейбусы. Впервые ехала с такой резкой водительницей.

Еще одна пассажирка осталась недовольна поведением водителя автобуса №1524. По словам женщины, она спросила у водителя, работает ли кондиционер. Та ответила утвердительно, после чего пассажирка попросила объявить по громкой связи, чтобы пассажиры закрыли окна в салоне.

— После этого водитель устроила скандал и начала хамить! Вся поездка сопровождалась оскорблениями и требованиями, чтобы я сама вставала и закрывала окна! Прошу провести работу с водителями. Если они включают кондиционер, то пусть оповещают об этом пассажиров. Пассажиры сами не могут догадаться о том, работает кондиционер или нет, — возмутилась сибирячка.

Дочь возмущенной сибирячки работала промоутером у метро Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Странная ситуация случилась с ребенком сибирячки у здания на Красном проспекте, 186. Там, по ее словам, предположительно три сотрудницы отдела озеленения и благоустройства оскорбляли и кидали мусором из урны в ее дочь.

— Дочери 14 лет. Она подрабатывает промоутером, раздавала листовки рядом со входом в метро. Подошли три женщины, которые чистили урны от мусора. Сразу же начали кричать на подростка, достали единственную листовку из урны и кинули в мою дочь. Дочь, подняв мусор с земли, воспользовалась урной, после чего ситуация повторилась, и ребенок покинул это место. Прошу сообщить ФИО сотрудников для привлечения их к административной ответственности. Сегодня будет составлено заявление в полицию, — пригрозила разгневанная мать.

Еще одна недовольная горожанка написала жалобу на руководителя своего ТСЖ. Женщина обратилась к нему, чтобы узнать, почему в доме не дают горячую воду, но ответ получила грубый.

— При попытке узнать, почему не дали в срок горячую воду, послал матом и не выходит на связь. Прошу разобраться с этим товарищем, — попросила жительница дома.

Как на частный конфликт могут повлиять городские власти, не очень понятно.

Дела сердечные

Один из жителей Центрального округа обратился с жалобой в приложение из-за того, что его налоги «ушли не туда».

— Налоги ушли в другой регион — Смоленскую область вместо Новосибирской, — рассказал он. Жалоба пока находится на рассмотрении.

Настоящая трагедия приключилась у жителя Октябрьского района Данила. Мужчина подал заявление на регистрацию брака на портале Госуслуг, но уведомление об этом почему-то невесте не пришло.

— Заплатил госпошлину, и как понимаю, дата уже потеряна, и нам опять нужно ждать месяц, чтобы пожениться, — сетует сибиряк.

Мужчина переживает, что не сможет пожениться Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В ЗАГСе мужчине ответили, что не нашли от него заявления на регистрацию заключения брака. Более того, не дождались ответа и от невесты.

— Во время телефонных разговоров с вами мы установили, что ваша невеста в обоих случаях не оформила свою часть заявления. Таким образом, заявление не может быть направлено из Единого портала в органы ЗАГС. Для регистрации заключения брака в выбранный вами день нужно обратиться к начальнику отдела ЗАГС Октябрьского района для подачи заявления лично без повторной оплаты госпошлины, — сообщили в ЗАГС.

Остается надеяться, что невеста все же не откажет влюбленному и придет вместе с ним подавать заявление лично.

Адресные жалобы

Жители улицы 3-ей Шевцовой обвинили своих соседей в загрязнении территории — они заявили, что те сливают фекалии за двором.

— Не пользуются выгребной ямой. Весь слив у них происходит на улицу, через шланг. Стоит очень стойкий запах, вонь. Подскажите, что можно предпринять? — посетовали жители одного из соседних домов.

На неприятный запах пожаловались соседи Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе» Жители улицы ославили своих соседей в приложении Источник: Скриншот приложения «Решаем вместе»

Другая жительница Новосибирска обвинила соседей в организации свалки. По ее словам, те носят мусор в чужие контейнеры.

— Возле нашего дома жители соседних домов устроили свалку, постоянно приносят свой мусор к нашим контейнерам и возле контейнеров, поэтому мне приходится постоянно писать о помощи в уборке мусора, — сетует женщина.

А в Октябрьском районе у жителей многоквартирного дома возникла проблема с собственницей нежилого помещения, которая не пускает сантехника для устранения проблемы.

— Из-за этого четвертый день два подъезда без горячей воды. Просьба разобраться в ситуации, — просят жители.

Дошли до платформы «Решаем вместе» и жалобы на стоимость школьной формы — уже даже традиционные к концу лета.

— Что за цены на школьную форму в компании Samm, которая является единственным продавцом школьной формы? Цена жилета — 3370 рублей, цена юбки — 5600 рублей. Куда смотрит антимонопольная служба? Как такие цены вообще возможны? Тем более, что вся продукция отшивается в Китае, себестоимость явно несопоставима с ценой продажи. Требую разобраться с ценообразованием в данной компании. В школах требуют, чтобы дети были одеты именно в эту форму! Имеют ли право школы этого требовать? Прошу разобраться, — возмущена местная жительница.

Проблемы ЖКХ

Нередко новосибирцы ссорятся со своими соседями Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Очень много в приложении жалоб на условия жизни в многоквартирных домах. Некий Самандар Видади оглы пожаловался на то, что его счетчик для учета холодной воды работает неправильно. Правда, неясно, почему мужчина обратился в приложение, а не в компанию, которая устанавливала приборы. Ему ответили сотрудники «Горводоканала». Правда, смогли посоветовать лишь регулярно снимать показания и передавать их в «Горводоканал» не позднее 25 числа каждого месяца.

Жители дома по улице Ватутина, 93/3 жалуются на собак, которые периодически прибегают в их ЖК. Собственников беспокоит, что специалисты по отлову могут не застать хвостатых на месте преступления — «они не стоят и не ждут».

В мэрии женщине ответили, что на место выезжали специалисты «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» (МКУ «НЦПДЖ»). Собак они не нашли, но планируют поехать туда повторно и отловить безнадзорных животных.

Жильцам улицы Бетонной не дает покоя алкомаркет Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Жители дома на Бетонной, 37 пожаловались в приложении на посетителей алкомаркета, которые оккупировали их двор. По словам недовольных соседей, ведут они себя неподобающе.

— Весной открыли магазин, после чего во дворе стали собираться люди с аморальным поведением, которые считают нормальным распивать спиртные напитки в общественном месте. Их нисколько не останавливает сесть на детской площадке и заниматься употреблением или сходить в туалет, даже не отходя далеко. После посиделок остаются мусор и пустые либо разбитые бутылки, дети смотрят на это все. Страшно кому-то делать замечание — неизвестно, что на уме у этих людей, — возмущаются жители дома.

В администрации ответили, что жалобу направили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как это работает?

Заместитель руководителя Центра управления регионом Новосибирской области (ЦУР) Анастасия Захарова в ответ на запрос от корреспондента НГС сообщила, что в 2024 году специалисты ЦУР Новосибирской области обработали в соцсетях около 56 тысяч сообщений граждан. Через «Госуслуги. Решаем вместе» в этом году поступило больше 92 тысяч сообщений — на 93% из них органы власти ответили.

— Мы видим, что эти каналы связи стали заметно популярнее. Это связано, в первую очередь, с удобством подачи сообщений. Людям стало проще общаться с властью, получать быстрые ответы, видеть обратную связь и заинтересованность. Тем более сейчас каждый орган и учреждение имеют свою официальную страницу во «ВКонтакте». Каждое сообщение рассматривают и решают профильные учреждения, — отметила Анастасия Захарова.

Заместитель руководителя ЦУР Новосибирской области также добавила, что людям они отвечают в течение нескольких дней или часов — в зависимости от темы вопроса. ЦУР — координационный центр, который распределяет все поступающие сообщения по профильным органам и следит, чтобы ответы давали в срок и по существу.

На вопросы из некоторых популярных категорий органы власти не могут отвечать дольше 10 дней: например, о здравоохранении, тротуарах, ямах и выбоинах, уборке мусора во дворах, зеленых насаждений. Скоро планируют сократить сроки рассмотрения в категориях «Автомобильные дороги» и «Благоустройство».

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы пожаловались на таксистов, которые стали прятаться от клиентов и отказываться от заказов. Наш корреспондент разбирался, почему так происходит.