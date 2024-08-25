Споры из-за Алтая, автобусы-призраки и последствия ливня — главные события недели в телеграм

Рассказываем, что волновало читателей НГС на этой неделе больше всего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самым популярным на этой неделе стал пост о задержании экс-начальника службы безопасности транспортной полиции Максима Краснова. Как сообщал тогда источник НГС, это связано с показаниями, которые дал бывший начальник ОЭБиПК по Новосибирску Андрей Хомин.

Позже стало известно, что главного безопасника сибирской транспортной полиции арестовали по подозревают в крупном мошенничестве. Как добавил источник НГС, знакомый с ситуацией, дело против Максима Краснова связывают с событиями, произошедшими несколько лет назад, когда Андрей Хомин хотел перевестись в транспортную полицию.

Краснов якобы вызвался помочь с переводом за определенную плату. Хомин деньги передал, но заветную должность не получил. Эту ситуацию следователи квалифицировали как мошенничество.

А вот активнее всего на этой неделе новосибирцы обсуждали колонку журналистки НГС Елизаветы Шаталовой о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков. Происходит все это на фоне роста популярности курорта у звезд. Певцы, актеры и другие знаменитости едут на Алтай отдыхать и снимать различные шоу. Это, конечно, здорово, но только цены от это растут, а качество обслуживания туристов — нет.

И если часть жителей Новосибирска поддерживает позицию о том, что развитие местного туризма хорошо для всех, то другие — считают иначе: мол, выбор мест для проживания и развлечений становится все больше, а отдохнуть дешево все еще реально, главное — знать, куда именно ехать. Что ж, сколько людей — столько и мнений. Кстати, к обсуждению можно присоединиться здесь.

Также читатели НГС оставили десятки комментариев под постом об автобусах-призраках. Ну, тех самых, которые на картах отображаются, но вот дождаться их не получится. В этой жизни уж точно, шутят новосибирцы.

— Несколько раз попадала в эту ловушку. Один раз стояла на Ключ-Камышке и ждала его 30 минут — за это время, согласно картам, он проехал мимо меня дважды. Когда пыталась уехать из центра — такая же история, — рассказала Анна, жалуясь на работу автобуса №75.

Ну и если тоже хотите пожаловаться на транспорт-призрак, то ждем вас в комментариях под этим постом.

Что новосибирцы пересылали друг другу чаще всего на этой неделе? Забавный пост с объявлением в магазине «Ирмень» в Ордынке. Там позаботились не только о местных, но и туристах (пока только англоязычных, но, может, потом появятся надписи и на китайском?)

— Я спросил зачем повесили второе объявление. Мне сказали, что для тех, кто по-русски не понимает. Колбаса знаменитая ирменская, очень востребованная. Люди постоянно ее спрашивают, даже требуют, а продавец один. На английском, кстати, очень грамотно написано, — объяснил корреспонденту НГС Виталий Полищук, создатель паблика «АСТ-54», именно он заметил надпись.

Без милоты на этой неделе тоже не обошлось. В один из пасмурных дней мы попросили читателей поделиться фото питомцев, которые пытаются согреться. И только посмотрите, какая заму-у-урчательная подборка получилась. Если тоже хотите, чтобы ваши котик или собачка стали звездочками нашего телеграм-канала, то скорее подписывайтесь.

Ну и под конец добавим красоты и напомним о ливне, который был в понедельник, 19 августа. В тот день читатели НГС делились фото и видео грозового неба, молний и града. Закончилось все ожидаемо: дворы затопило, машины поплыли, а новосибирцы в очередной раз пожаловались на неработающие (или в принципе отсутствующие) ливневки.

Но несмотря на все это, многих порадовала радуга. Только посмотрите, сколько ярких кадров нам прислали в тот день.