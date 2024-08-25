Место Жительства Киосков: крупнейший жилмассив Новосибирска захватили десятки ларьков — что с ними не так

На МЖК много торговых павильонов и киосков Источник: Андрей Бортко











Жильцы микрорайона МЖК, возможно, одни из самых сплоченных и активных в Новосибирске. Исторически так сложилось: в советское время жилой комплекс строили молодежные бригады, которые здесь же и осели. Поэтому и сегодня вопросы общежития решают сообща. Одна из давних проблем — нестационарные торговые объекты (НТО). О киосках и нарушениях, с которыми они работают, жители рассказали корреспонденту НГС Илье Калинину во время своеобразной экскурсии по жилмассиву.

Крысы и бутылки с жёлтым

В этом месте, судя по запаху, кто-то ходит мимо туалета Источник: Андрей Бортко











В МЖК «Восточный» и Плющихинском жилмассиве достаточно много болевых точек, связанных с работой НТО. Одни ларьки загромождают тротуары, захватывая муниципальную землю, другие располагаются на придомовой территории без разрешения жильцов, какие-то якобы получают электроэнергию через неофициальные врезки в жилые дома. Продавцы торговых павильонов работают без возможности нормально сходить в туалет, поэтому делают это в какие-то емкости, а потом выливают поблизости. В каких-то местах плодятся крысы…

Туалет здесь есть, но его закрывают на ключ, а хранителя ключа иногда невозможно найти Источник: Андрей Бортко











Крысы, утверждают жители — постоянные гости торговых павильонов на улице Лазурная, расположенных недалеко от «Пятерочки» и православного храма. А еще, возмущаются люди, здесь часто пахнет отходами человеческой жизнедеятельности: продавцам надо куда-то ходить как по-маленькому, так и по большому, поэтому каждый выкручивается как может.

Продавец Саид по мере сил борется с бутылками с жёлтой жидкостью, которые, как уверяет, сюда подбрасывают люди в кепках Источник: Андрей Бортко











Продавец Саид работает тут две недели. Говорит, здесь есть туалет, но он постоянно закрыт на ключ. У кого есть доступ, он так и не выяснил. Сам Саид для таких целей, как утверждает, ходит к себе домой, благо снимает квартиру недалеко. Но вот про вонючие банки и бутылки он не только наслышан, но и регулярно обнаруживает их за своим павильоном.

— Так и есть. Я до десяти вечера здесь. И здесь гуляют такие в кепках. Не знаю, может, бездомные. Я вот просто заметил на прошлой неделе, когда пошел свой мусор выбрасывать в «Пятерочку»: пришел обратно, смотрю, уже лежат баклажки с желтым… И я их убрал — вылил в канализацию. Потому что уже пахнет. Но люди, которые здесь работают, они не причастны к этому, — заверил Саид.

Это торговые ряды, которые горели в феврале 2021 года Источник: Андрей Бортко











А вот у расположившегося неподалеку торгового ряда, который горел в феврале 2021 года, с туалетами все в порядке. В маленькие магазинчики провели канализацию.

— Вы в туалет хотите сходить? — удивленно поинтересовалась девушка за прилавком одной из торговых точек. — Вот, у нас есть обычный унитаз. Фотографируйте, конечно.

Теперь в этих магазинчиках есть своя канализация Источник: Андрей Бортко











— Раньше в этих павильонах, как я знаю, не было туалетов. И ведь могут же, если захотят! — восторженно заметила активистка Марина Павловская, сопровождавшая корреспондентов НГС в прогулке по МЖК.

Овощи потеснили пассажиров

История этих торговых ларьков интересна сама по себе Источник: Андрей Бортко











История появления четырех киосков, стоящих почти вплотную к детскому садику № 100, заслуживает отдельного описания. Здесь еще находится остановка общественного транспорта. А когда-то это был обычный придомовой проезд. Но потом здесь разрешили ездить к ближайшему торговому центру спецтранспорту, а потом и общественному транспорту. Дорогу пришлось расширить, а забор детского садика, как рассказывают местные, немного сдвинули вглубь, чтобы остановочный павильон поместился нормально. Павильон для ожидающих транспорт пассажиров быстро оброс ларьками с овощами, фруктами и шаурмой, а потом куда-то исчез. Но пусто транспортное место не бывает: вместо павильона для людей, появился павильон для овощей.

Они стоят практически вплотную к забору детского сада Источник: Андрей Бортко











Всеми торговыми точками возле детсада заведует, или владеет — разобраться до конца было сложно — улыбчивый бородач по имени Закир.

— С водой скоро разрешение нам принесут. А с туалетами… Я специально купил квартиру вот в этом доме. — мужчина машет в сторону стоящей рядом многоэтажки под номером 45/5. — И все работники ходят в туалет ко мне. Даже не сомневайтесь, уважаемый!

Заведует этими всеми торговыми точками Закир Источник: Андрей Бортко











По поводу того, что киоски стоят на муниципальной земле, Закир пояснил, мол, такими вопросами занимается его дядя, но сам он якобы слышал: это — земельный участок многоквартирного дома.

— Мы изучали кадастровую карту, это всё же не земля дома, — возразили потом активисты.

Откуда электричество

Ларек на углу дома с адресом: улица Татьяны Снежиной, 39 Источник: Андрей Бортко











Овощной ларек на углу дома по Татьяны Снежиной, 39 местные жители подозревали в воровстве электричества. После того как от этой торговой точки до дома перекопали газон и уложили кабель, случился скачок напряжения в электросети, и у некоторых жителей сгорели бытовые электроприборы. Потом кабель убрали.

Электрический кабель лишь имитирует подключение к столбу, на самом деле он проложен под землей к дому Источник: Андрей Бортко











Полина Максимовна проживает в этом доме уже несколько лет. Женщина рассказывает, что видела, как некоторое время назад кабель был протянут от киоска по воздуху до окна одной из квартир соседнего дома.

— Прошлой зимой это было. По-моему, в квартиру седьмого этажа кабель шел. Я живу на втором этаже и все это хорошо вижу. А вот потом провод исчез, видимо, из квартиры съехали. И света у них потом не было. А вот тут смотрю, у них снова свет загорелся… Нет, никакого собрания жильцов, где бы спрашивали наше разрешение, не было. Никому до этого нет дела, — вздохнула пожилая женщина.

Жительница дома Полина Максимовна живет здесь довольно давно Источник: Андрей Бортко











Продавец в овощном киоске на все вопросы про электричество лишь заметил, что торговый объект подключен к дому, и все вопросы надо задавать в управляющую компанию «Плющихинский».

— Все проблемы решили по закону. Я вам точно говорю. Адрес сейчас вам дам управляющей… Как меня звать? Конечно, не скажу, — рассмеялся продавец.

Здание управляющей компании «Плющихинский» Источник: Андрей Бортко











— Киоск этот стоит на муниципальной территории. А электричество подцеплено к сетям энергоснабжающей организации, а не к сетям дома. Да заведено в дом, но там в щитовой есть раздел: сети дома и сети энергоснабжаюшей организации. Так вот, подключено всё к сетям энергоснабжающей организации, — сурово покашливая объяснил корреспонденту главный инженер УК «Плющихинский» Вячеслав Сухов.

Активистка Марина Павловская возле недостроенного и замороженного учебного объекта Источник: Андрей Бортко











Главный инженер заверил, что все торговые точки с электричеством подключены к сетям официально, а УК этот процесс обязательно контролирует. А то, что некоторые павильоны стоят на придомовых территориях без возможного согласия жильцов, так и несогласие же никто не высказывал. Вот проведут жители собрание, ответственно заявил журналисту Вячеслав Сухов, решат киоски убрать, так УК сразу же доведет их желание до овощефруктовых предпринимателей.

Блуждающие павильоны

Этот павильон, рассказывают местные жители, перемещается то ближе к стройке, то ближе к дому Источник: Андрей Бортко











Еще один киоск с овощами и фруктами в районе недостроенной средней школы на улице Татьяны Снежиной работает исключительно в летнем формате. Электричества в нем нет, а сам объект, как говорит местная жительница Марина Павловская, перемещается с места на место: иногда стоит на земельном участке, который принадлежит недостроенному учебному заведению, иногда сдвигается в сторону ближайшего дома.

Продавец Бурхон объяснил, что торговля у них ведется только летом Источник: Андрей Бортко











Продавец Бурхон рассказал, что это летний вариант торговой точки, но показать какие-то документы на товар или разрешение на торговлю он не смог.

— Всё это (документы. — НГС) у хозяина… Как позвонить ему я не знаю, — завершил разговор с журналистом Бурхон. И пошел выкидывать ящики и гнилые овощи в стоящий неподалеку мусорный контейнер.

Пункт питания на конечной Плющихинского жилмассива, который очень нужен местным водителям Источник: Андрей Бортко











Нарушения размещения павильонов у домов на конечной Плющихи примерно одни и те же: объекты стоят на территории многоквартирных домов без согласований с жильцами. Но от киосков, по словам местных, есть польза: там продают горячее питание для водителей общественного транспорта.

Хозяйка Валентина сама готовит еду для водителей: женщина работает в этой сфере уже больше четверти века Источник: Андрей Бортко











— Мы кормим газелистов, да автобусников. Они без нас пропадут бедные. Разрешение нам давала управляющая компания. И кабель они же тянули… А так-то я одна тут работаю. У меня и помощника-то нет. Уже 26 лет с водителями работаю. Передвигаюсь вместе с ними. И если убрать нас отсюда, водители такой вой поднимут! До мэрии и выше дойдет! Мы как-то не работали, так для водителей это катастрофой было. Тут же ничего такого нет, пекарня только, куда водители не ходят, — заметила хозяйка павильона Светлана и тихо добавила: Вот решили бы еще вопрос с туалетом для водителей, а то тут стоит деревянный, но он в таком ужасном состоянии!

Прокурор в помощь

Эти девять зданий, расположенных по кругу, и десятое строящееся, на самом деле является одним домом с адресом: улица Плющихинская, 1 Источник: Андрей Бортко











По всем этим нарушениям жители постоянно пишут жалобы в разные инстанции, но кардинально ничего не меняется. Кто-то отвечает, что им нельзя «кошмарить» проверками малый бизнес, а кому-то просто не хватает полномочий, чтобы навести порядок. Активисты рассказывают, что примерно так ответил им новый глава Октябрьского района Федор Каравайцев, к которому жители ходили на днях, чтобы обсудить тему.

Пекарня и овощной ларек «залезли» на придомовую территорию без разрешения жителей Источник: Андрей Бортко











А вот предыдущая районная администрация, замечают местные, не очень спешила разбираться с нарушениями НТО.

Все работники и владельцы торговых точек уверяют, что работают без каких-либо нарушений Источник: Андрей Бортко











— В новой администрация района готовы обсуждать проблему, но говорят, что могут только вынести предписание об устранении нарушения. Потом через тридцать дней вынести второе предписание. А уже потом обращаться в суд. А вот если нам обратиться к Бучману (Александр Бучман, прокурор области), тогда в проверках будут участвовать и Роспотребнадзор, и полиция, и миграционная служба, и пожарные, — рассказал местный житель Борис.

Мужчина заметил, что именно февральское обращение активистов в областную прокуратуру заставило различные службы начать разбираться с ларьками. Но устранено далеко не всё. Активисты планируют снова попасть на приём к прокурору.

Активисты говорят, что ситуация здесь стала меняться в лучшую сторону после ухода мэра и появления внимания к проблеме областного прокурора Источник: Андрей Бортко











Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию с НТО на улицах МЖК и Плющихинского. В мэрии пообещали ответить позднее.

В декабре 2021 года прогулку по МЖК «Восточный» и Плющихинскому жилмассиву корреспонденту НГС устроил один из самых одиозных комментаторов НГС, решивший рассекретить себя и показать проблемные места этого района.