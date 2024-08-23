Построили на три этажа больше. Мэрия — о стоянке у парка «Каменка», часть которой придумали превратить в спортобъект

Два верхних этажа думают отдать под спортивные объекты Источник: Олег Перекрестов / 2ГИС











Застройщик возвел 10-этажную стоянку, вместо разрешенной 7-этажной на улице Адриена Лежена у парка «Каменка» в Новосибирске. Объект так и не смогли достроить, теперь мэрия решила превратить верхние этажи в спортобъект.

Как сообщили НГС в пресс-центре городской администрации, в 2011 году власти выдали разрешение на завершение строительства многоуровневой парковки застройщику ООО «Игл-Строй». Документ действовал до конца 2012 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Игл-Строй» образовано в 2007 году. Директором числится Мария Семенюк, 10% компании владеет Александр Ельков, остальные в доле самого юридического лица. На конец 2021 года (последние данные) чистый убыток организации составил 6,6 миллиона рублей. Сейчас компанию признали банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Спустя 4 года компания решила ввести объект в эксплуатацию, но мэрия отказала. Оказалось, что у застройщика не было документов, кроме того, вместо 7 этажей он построил 10 этажей.

— Между мэрией и застройщиком был заключен договор аренды от 2020 года сроком до 9 апреля 2023 года. Сейчас договор прекращен, — сообщили в пресс-центре.

Участок соседствует со строящимся парком, сам гараж используют, но он не достроен до конца Источник: публичная кадастровая карта











Неделю назад департамент строительство и архитектуры мэрии вынес на комиссию по правилам землепользования и застройки предложение о том, чтобы достроить парковку. Власти решили изменить зону автостоянок для легковых автомобилей в зону культуры и спорта (назначение на размещение стоянки остается).

— На участке расположен недостроенный гаражный комплекс. Там несколько сотен дольщиков, у которых средств на завершение строительства нет. Застройщик сейчас находится в стадии банкротства, — объяснили на комиссии. — Предлагаем перевести, чтобы привлечь инвестора, который достроит гараж, а верхних этажах разместит помещения спортивного назначения.

Комиссия согласилась перезонировать участок и вынесла предложение на публичные слушания.

Рядом с гаражным комплексом располагается строящийся парк «Каменка», как писал НГС, благоустройство могут не успеть закончить вовремя, сейчас дата завершения работ — 31 августа.