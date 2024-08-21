«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало

Новосибирск — центр молодежного отдыха Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Далеко не все во время своего отдыха выбирают дальние края или море. Свой долгожданный отпуск корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая решила провести в Новосибирске, отправившись туда на машине. После такого приключения журналистка сказала, что никогда не переедет в столицу Сибири и не вернется туда на отдых. Почему? Мы задались таким же вопросом. По ее словам, минусов оказалось столько же, сколько и интересного. Какие впечатления оставил после себя Новосибирск и почему Кемерово оказался лучше — читайте в её колонке. Далее — прямая речь.

Валерия Городецкая Журналист NGS42.RU

Ранее в Новосибирске я была лишь проездом. Близкого знакомства с городом у меня не случилось из-за моего скептического отношения. Столицу Сибири я считала скучными серыми каменными джунглями, что частично и подтвердилось. Но обо всём по порядку.

Дороги

Вы не представляете, сколько возмущений у меня накопилось во время поездки в Новосибирск на личном автомобиле. Приключение можно назвать «выжить или остаться без подвески». Объясните мне, как столица Сибири может существовать с таким качеством дорожного полотна?! Глубокие выбоины, многочисленные трещины и неисчезающая колея.

На въезде в город я наблюдала картину, как легковушки застревали в яме после дождя. В такой ситуации едва не оказалась и я, когда влетела в пролом, не огражденный никакими знаками. Ладно, окраина, но эта же дорожная «болезнь» вылезает и в центре Новосибирска. Да, где-то виден ремонт, но в малых масштабах для города-миллионника и научного центра Сибири.

В некоторых частях города видно, что дороги отремонтированы, а движение организовано удобно Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU

Что уж говорить о многокилометровых заторах. Честно, я подобного даже в родном Красноярске не видела (в Кемерово я переехала из центра Восточной Сибири). Город буквально живет и дышит пробками. Утро, день или вечер — ты дольше стоишь, чем едешь. В такой ситуации, конечно, спасает метро. В какие-то моменты я просто психовала, оставляла машину и бежала до ближайшей станции.

Окончательно впечатление от поездки на машине испортили сами жители. Правила дорожного движения? Не, не знаем. Превышаем скорость — да, въезжаем на полосу для общественного транспорта — да, подрезаем — да, забываем о разметке — да. Я понимаю, что трафик в подобном городе больше и соображать нужно резче, но где уважение к другим водителям? В Кемерове всегда пропустят, если перестроился не в тот ряд, помогут и подскажут. В Новосибирске — обматерят.

Жилье

Давайте сразу обговорим, что мнение о себе Новосибирск, несомненно, исправил. Возмущения касались лишь ситуации на дорогах, в остальном поездка удалась. Что касается жилья, то тут выбор огромный на любой вкус и кошелек. Я отправилась в отпуск одна, и мне нужно было лишь койко-место для ночевок. Глаз пал на капсульный хостел. Для тех, кто едет парой или компанией, дешевле и удобнее будет снять квартиру, стоимость которых в центре в рамках приличия.

Капсульный хостел — самый дешевый вариант жилья в Новосибирске Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Экология

Кто и что бы ни говорил, но Новосибирск мне показался менее зеленым, но с более чистым воздухом. Дышалось легче и приятнее, но Обь в центре города… это нечто. Вопрос касается лишь центральном набережной и речного вокзала. От запаха, исходящего от воды, меня тошнило. Томь не претендует на звание самой чистой реки в Сибири, но рядом с ней находиться приятнее.

Воздух в Новосибирске словно чище, чем в Кемерове Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Заметила еще проблему с уборкой улиц в городе. Мусорки постоянно переполнены. А вот брошенные на траву бутылки — это уже на совести туристов и местных жителей.

Академгородок — это самая зеленая и чистая часть города. Мечта студента с лесами для походов и ухоженными полянами для пикников Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Развлечения

Всё, здесь Кемерову можно сложить свои полномочия. Главная претензия к кузбасской столице — это малое количество мест для отдыха. Хорошие рестораны, бары, молодежные пространства и клубы можно пересчитать по пальцам.

В ресторанных двориках города постоянно выступают диджеи и кавер-группы Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Новосибирск — это всецело движения, танцы и песни. Чего только стоит ресторанный дворик недалеко от площади Ленина или гастрокорт на Мичурина. На последнем, по ощущениям, можно найти любое блюдо, какое пожелаешь: пышки, борщ, мидии, том ям в разных вариациях, хот-доги, сыры, курица и дальше бесконечно.

Ночью в выходные город не спит как Кемерово. В парках — десятки гуляющих парочек, бары переполнены отдыхающими.

Уличные музыканты выступают на каждом шагу. Можно попасть на концерт бесплатно Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











В Новосибирске отлично можно отдохнуть семьей, но вот жить — вопрос Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Отдельно еще необходимо сказать про речные экскурсии. Практически все теплоходы проходят по одному маршруту, поэтому советую брать «Прогулку со скрипкой» или «Шесть мостов». Остальное, по моему мнению, не стоит своих денег. Тем не менее мечтаю, чтобы и по Томи запустили подобное. А посмотреть у нас есть на что.

Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU

Архитектура

Об этом хочу поговорить отдельно. До приезда мне казалось, что Новосибирск — это опустевшие каменные джунгли без души. Нет, уникальная история с собственной атмосферой здесь есть. Непарадная сторона города походит на промышленный Красноярск, а центр — симбиоз постсоветской эклектики с причудливыми кирпичными зданиями и точечной современной стеклянной застройкой. Посмотрите на фотографии и всё поймете.

Причудливые формы современных зданий украшают город Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Здание НОВАТа — это отдельное искусство Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Извините, новосибирцы, но я люблю Кемерово. Уюта в столице Сибири я всё равно не почувствовала, но мой поклон, что центр ремонтируется и реставрируется. Это видно и приятно (не считая дорог).

Обское море

Я влюбилась — и, наверное, можно закончить. На водохранилище я до этого не бывала и отдельно выделила три дня своего отпуска, чтобы отправиться на базу отдыха. Но путешествие полно сюрпризов.

Вам ничего не напоминает этот пляж? Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU

Гуляя по Академгородку, я случайно наткнулась на гравийную дорогу под железными путями. Человек я любопытный и решила проверить, что скрывается за небольшим лесным массивом. Честно, не ожидала. Я словно оказалась в другой точке мира — на песочном пляже у моря.

Я выбрала пляж ближе к Алтайскому краю, но есть и более популярные и удобные варианты Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Я представляла Обское море как немного грязноватый водоем. Как же я ошибалась! Идеальная температура воды и полный восторг для любителей сапбордов. Чисто, ухоженно и дальше по списку.

Кемеровчане о таком могут только мечтать, учитывая, что разрешенных для купания водоемов у нас нет.

Оно того стоило?

В Новосибирск я не вернусь при всех его плюсах. Ни ради путешествия, ни ради переезда. Мне кажется, что бессмысленно менять Кемерово с отличными дорогами на сибирский город, но побольше. Тем не менее посетить столицу СФО обязательно нужно, чтобы поглазеть на обезьян в зоопарке, узнать о солнечных вспышках в планетарии и проводить закат на речном трамвае. Обское осталось в сердце, поэтому мы еще увидимся.

Также ищу в графике возможность вновь приехать на Обское Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











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