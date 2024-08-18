Ночью до +13 градусов и дожди: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы синоптиков

В городе возможно понижение температуры ночью до +13 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на следующей неделе установится дождливая погода. Осадки сохранятся на протяжении всех семи дней, в городе возможно понижение температуры ночью до +13 градусов. НГС изучил прогнозы погодных сервисов на предстоящую неделю.

Самый теплый день прогнозируется в пятницу Источник: Gismeteo











По информации сервиса Gismeteo, 19 и 20 августа в Новосибирске температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов выше нуля. В понедельник в городе прогнозируются дождь и гроза, во вторник — небольшой дождь.



В среду, 21 августа, в Новосибирске возможно незначительное понижение температуры днем до +21 градуса, ночью столбик термометра будет держаться на отметке +15 градусов. 22 августа температура днем составит +24 градуса, в ночное время — 13 градусов выше нуля.



Самый теплый день прогнозируется в пятницу, 23 августа. Днем в городе воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура составит +17 градусов. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха составит +23 градуса, ночью в субботу — 17, в воскресенье — 13 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают о дождях Источник: «Яндекс.Погода»











Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», с понедельника по четверг, а также в субботу в Новосибирске дневная температура воздуха составит +21 градус. В пятницу воздух днем прогреется до +23 градусов, в воскресенье — 19 градусов выше нуля. Синоптики также предупреждают о дождях на протяжении всех семи дней.



По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник в Новосибирской области температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, местами потепление до +17 градусов, днем — 20…25 градусов выше нуля. В регионе ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем — небольшие, местами умеренные дожди и грозы.



Ветер юго-западный будет дуть ночью со скоростью 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/c, днем — 6–11, местами порывы до 16 метров в секунду.



Во вторник, 20 августа, ночная температура воздуха в Новосибирской области составит +9…+14 градусов, днем —+18…+23 градуса. По информации синоптиков, в регионе ночью возможны местами небольшие дожди, днем — небольшие, местами умеренные дожди. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 3–8, местами порывы до 14 метров в секунду.

