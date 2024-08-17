«У меня в руках — фото 60-х годов»: журналистка НГС обошла город с пачкой старых фотографий — как изменились места на снимках

Смотрим, как далеко мы продвинулись (или не продвинулись) в благоустройстве города Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Всегда интересно наблюдать за тем, как меняется город, в котором живешь. Что-то преображается в лучшую сторону, а что-то наоборот. Особенно любопытно отслеживать изменения по фотографиям, сделанным какое-то количество лет назад. Вот и мы решили сравнить Новосибирск прошлого и настоящего. Для этого потребовалось найти старые снимки городских локаций и подставилть их к тем же местам, но уже существующим сегодня. СММ-редактор НГС Арина Суворова отправилась в небольшое путешествие по Новосибирску со стопкой фотографий в руках. Читайте и смотрите, что у нее получилось.

Здания на Ленина, 12 и Ленина, 10

Вот так раньше выглядело это место Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Итак, как мы все знаем, здесь стоят два административных здания. В одном сейчас множество офисов, в том числе и наша редакция, в другом — в миллионный раз обновленный «Универсам». Дата постройки первого здания ни мне, ни Интернету не известна. Со вторым проще.

Открылся «Универсам» в 1973 году. И, как пишут в сети, для организации квартала снесли дореволюционную каменную двухэтажную застройку улицы на протяжении свыше 200 метров.



Здание за все время своего существования периодически обновлялось. Но я сейчас говорю именно об обертке магазина. Просмотрев другие архивные фото, я заметила, что несколько раз менялась вывеска: то с жирным шрифтом на белом фоне, то со шрифтом потоньше и уже без фона, то вообще с неким закосом под рукопись.



Что касается внутренней составляющей, то здесь сравнивать особо нечего. Раньше это был полноценный магазин, сейчас же здесь «Рестохолл» с небольшим количеством кафешек и подобием ресторанов внутри.



По соседней постройке вопросов больше. С ходу оказалось не понятно ни когда она появилась, ни какое предназначение носила. Но тут я закинула старый снимок в фоторедактор для улучшения качества и разглядела кое-что интересное. В многоэтажке когда-то была гостиница, названия которой на фото нет, как и данных о ней в Интернете. Никакой информации нет и об организации, которая когда-то занимала там офис — «Мосбизнесбанк».

Если оценивать в принципе всю территорию, то, конечно, раньше было больше места. Тогда еще не нагородили торговых точек перед самым входом в «Универсам». И если когда-то люди могли тут свободно передвигаться, то сейчас по вечерам приходится чуть ли не наступать друг на друга из-за некой сплющенности пространства.



«Победа» на Ленина, 7

А вы как считаете, лучше с вывеской или нет? Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Совсем рядом — любимый новосибирцами кинотеатр «Победа». Это здание имеет довольно интересную историю, но ее я расписывать не буду — мы уже как-то делились ею с читателями. Сравнивать же особо нечего. Фото, которое я распечатала, было сделано в 1964 году. С того времени, кажется, изменилось не так много.

Исчезла вывеска, с которой, как мне кажется, здание все-таки выглядело интереснее. Слова «кино» и «Победа» остались на месте, но они уже не темно-коричневого (или оранжевого? Помогите автору) цвета, а белого.



Ну и афиши висят чуть выше, плюс появилась стеклянная часть. Но больше всего меня радует то, что сама территория не застроена торговыми точками, как место через дорогу, и здесь можно спокойно прогуливаться или ждать друзей, с которыми вместе пойдешь смотреть фильм.



Вечная толпа возле «Облпотребсоюза»

А тут какие-то беды с плиткой... Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Меняю локацию и оказываюсь на углу Орджоникидзе и Красного проспекта. Сейчас будет чистосердечное признание: это одна из самых нелюбимых для меня частей города, потому что здесь ежесекундно ходят толпы людей и любят прокатиться самокатчики на своих двухколесных.



И если второе — это беда современности, то первое — постоянство. У меня в руках — фото шестидесятых годов, и что я на нем вижу? Все те же толпы людей! С одной стороны, это комично. С другой, раньше хотя бы было больше места, чтобы все пешеходы могли идти по своим делам, не переживая, что кто-то их толкнет или собьет.

Кроме непрекращающегося потока новосибирцев, из стабильного — наличие магазинов в здании. Раньше на первом этаже был универмаг, возможно именно поэтому на снимке запечатлено столько людей. Сейчас же здесь — магазин косметики, который явно проигрывает продуктовому в количестве зевак рядом.



В целом постройка не изменилась. Разве что цвет ее, бежевый, перекрыли серым. Не могу поставить лайк за такое решение, потому что Новосибирску конкретно не хватает красок.

Но это ладно, пока я перехожу к следующему месту назначения, предлагаю прочитать вам наш материал: здесь мы рассказываем об истории трехэтажки на Красном, 29.

Страшные выступы на Орджоникидзе, 27

С одной стороны, хочется, чтобы что-то сделали с асфальтом. С другой, спасибо за стабильность... Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Это самая интересная часть правого берега для меня, но только из-за снимка, который я нашла. Сейчас мы что наблюдаем по этому адресу? Маникюрный салон и кулинарию. А раньше тут вообще-то был винный магазин. Вон, аж две вывески кричат об этом, а сверху спряталась третья. Вероятно, здесь было и что-то еще, судя по висящей табличке с какой-то надписью и деревянной калитке. Но я так и не смогла понять, что конкретно — качество фото сильно подводит.

Из того, что поменялось: одноэтажку сменила многоэтажка. Все, на этом в принципе можно закончить... Но мне есть что сказать насчет того, что не изменилось.



Сам снимок сделан примерно в 1930–1940 годах. Сейчас на дворе 2024-й, но качество асфальта будто и не поменялось! Что с ним происходит уже столько лет? Что тогда, что сейчас на этой улице как были, так и остались эти страшнючие выступы, да еще и трещины добавились... В общем, негодую и задаюсь вопросами. Сомневаюсь, что ответы на них найдутся.

Что-то похожее на бочки с квасом на Станиславского, 1А

Здесь почти ничего не поменялось. Но это я говорю только о главном входе Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Парк Кирова — так называется следующая точка моего маршрута. Здесь я частенько гуляла с родителями и братом, когда была маленькой, поэтому в какой-то степени это одно из моих любимых мест на левом берегу.



Сам по себе парк был довольно разнообразным в определенные периоды своего существования. Но за все время, что я о нем знаю, я в силу невнимательности особо не замечала каких-то изменений. Пока все стабильно одинаково: аттракционы на месте, фонтан работает и колесо обозрения все так же пугает. Но я же все-таки зачем-то распечатала фотографию этого места.

Снимок, который я нашла, сделан в 1972 году. Он вызвал у меня некоторые сомнения, потому что в сети я его увидела только на одном сайте и в одной группе во «ВКонтакте», поэтому и напряглась: если его нигде больше нет и о нем почти ничего не известно, могу ли я вообще ему доверять? Но потом увидела комментарии новосибирцев о том, что они именно таким парк и это место помнят.

На фотографии — вход в парк, который как будто остался прежним. Ограждения те же, места рядом все так же много, деревья не спилили, к счастью. Но раньше здесь висели различные афиши, а еще было что-то вроде этих стандартных бежевых бочек с квасом. По крайней мере, я вижу именно это. А еще когда-то тут можно было довольно близко парковать машины, потому что на снимке одна виднеется совсем недалеко от входа. Сейчас вряд ли такое провернешь.

Парковки никуда не делись на Карла Маркса, 1

А вы каким помните это место? Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Есть в нашем городе и то, что не поменяется, кажется, вообще никогда. Сейчас я говорю именно о территории ГУМа «Россия». У меня в руках фото примерно 1996 года — точной даты, когда был сделан снимок, нет.



Но вот смотришь на него и понимаешь, что здесь почти ничего не изменилось. Торговые точки на месте, только если на старом снимке засветилась одна, то сейчас их рядом с ТЦ несколько, а если перейти через дорогу — так там вообще какой-то ларечный ад.



Следующее, на что обращаю внимание, — это наши любимые парковки. Как стояли машины там, так и продолжают стоять, меняются только марки.



Из того, что конкретно изменилось: добавился ТЦ, построили отель, возвели и не довели до конца дело с известным всем недостроем. Ах да, еще раньше тут было больше деревьев и не висел огромный баннер.



Радуемся нормальному асфальту на Саввы Кожевникова, 39

В принципе, то, что было раньше, выглядело не так уж плохо Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Наконец мы добрались до моего самого любимого места (из которого иногда усиленно хочется сбежать, но я все равно его обожаю). Парк «Бугринская роща», который на моих глазах заметно преобразился.



Вообще, я раньше жила в другой части города, и переехали мы с семьей сюда году так в 2008. Тогда это место не совсем можно было называть парком, потому что в основном это было что-то вроде десятка тропинок и такого же количества скамеек, затерянных среди берез. Плюс жуткий спуск к реке: длинная деревянная лестница, ступеньки которой могли сломаться в любой момент.



Да и по фото все видно, на самом деле. Когда-то на главном входе была совсем другая арка с еле разборчивым изображением и вывеской «Парк Бугринская роща». Ограждения рядом держались будто на клее ПВА, а деревьев было столько, что это место казалось джунглями, а не парком для отдыха.

Сейчас здесь другая арка в виде знаменитого Бугринского моста, хорошие ограждения и посажены цветы, которые радуют даже тех, кто далек от всей этой темы флоры и фауны. И вот здесь, кстати, у меня есть еще один повод для похвалы — относительно нормальный асфальт!

Не подумайте, что я нахваливаю эту территорию только потому, что я местный житель. Нет, просто я все это время наблюдаю за происходящими изменениями, и в основном они меня радуют. Парк переделали на современный лад, спуск к реке — давно прочная лестница, а локации так и манят любителей пофотографироваться на фоне Бугринского моста.

И не музей, и не станция на Саввы Кожевникова, 39

У меня в руках фото осеннее, но сути не меняет Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Рядом со входом в парк есть одна знаменитая локация, с которой все никак никто не может разобраться. Говорю я сейчас о телевизионной станции «Орбита», которую открыли еще в 1967 году.



Объект этот охраняется так, что никто не успел ничего разобрать или разграбить. Но внешне он все равно пострадал, так как давно не используется по своему или какому-то другому назначению. Просто стоит и пустует, привлекая внимание любителей заброшек и истории в принципе.



Детально описать изменения я не могу: сами понимаете, лезть туда через забор в руки к охраннику — дело сомнительное. Писать новость о том, как меня за шиворот вывели, не очень хотелось. При мне оттуда как раз вывели двоих мальчуганов. Забавная картина была, смеялись все, кто за этим наблюдал.

Территория стоит никому ненужной. Ходили слухи о том, что там хотят и кафе открыть, и музей сделать, и еще много всего. Вот только пока никто не берется за реализацию хоть чего-то. Очень жаль, потому что, как по мне, локация перспективная, будет долго пользоваться интересом у горожан.



Вспомните только башню на Маркса. Сколько она стояла без дела, пока за нее не взялись? В итоге теперь там постоянно проводят экскурсии и другие прикольные мероприятия. Хотелось бы такого же и здесь.



Как думаете, сильно поменялся город, и что бы вы хотели в нем изменить или наоборот — оставить нетронутым? Город меняется к лучшему Застроили все высоткаии без разбора Напишу свое мнение в комментарии