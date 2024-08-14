«Белки допрыгались»: в Нарымском сквере дерево упало и перекрыло дорожку — видео

В Нарымском сквере упало дерево. Об этом сегодня, 14 августа, сообщили в «Новосибирске с огоньком» и прикрепили видео.
— Похоже, белки допрыгались, — пошутил подписчик «Новосибирска с огоньком».
Как видно на кадрах, вокруг дерева собралась толпа. Ствол перекрыл одну из дорожек. Информации о пострадавших нет.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.
На прошлой неделе в Кировском районе Новосибирска на припаркованный автомобиль упало дерево. Инцидент произошел во дворе дома по адресу Оловозаводская, 1/2.