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Город «Белки допрыгались»: в Нарымском сквере дерево упало и перекрыло дорожку — видео

«Белки допрыгались»: в Нарымском сквере дерево упало и перекрыло дорожку — видео

Рядом собрались прохожие

2 018
16 комментариев
Видео опубликовали сегодня, в среду

В Нарымском сквере упало дерево. Об этом сегодня, 14 августа, сообщили в «Новосибирске с огоньком» и прикрепили видео.

— Похоже, белки допрыгались, — пошутил подписчик «Новосибирска с огоньком».

Дерево упало на дорожку

Как видно на кадрах, вокруг дерева собралась толпа. Ствол перекрыл одну из дорожек. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.

На прошлой неделе в Кировском районе Новосибирска на припаркованный автомобиль упало дерево. Инцидент произошел во дворе дома по адресу Оловозаводская, 1/2.

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Сквер Дерево Новосибирск Видео
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Комментарии
16
274444392
14 августа 2024, 11:51
Теперь белки у них виноваты.
Гость
14 августа 2024, 11:36
событие в третьем городе страны
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