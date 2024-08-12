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Город мнение По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет

По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет

Светлана Гладкова уверена: лучше улиц могут быть только улицы, на которых еще не бывал

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3 комментария
Небольшие мозаики давно уже стали новосибирскими достопримечательностями, а теперь составляют целый маршрут по отдаленному району

В Новосибирске появился новый прогулочный маршрут, который поможет познакомиться с не самым известным районом города, окунуться в прошлое и почувствовать себя туристом в родном городе. К тому же по маршруту можно найти больше 20 мозаик, так что прогулка превращается то ли в квест, то ли в поиск сокровищ. Автор проекта «Влюбиться в Новосибирск» Светлана Гладкова рассказывает о своей прогулке по появившемуся буквально неделю назад маршруту.

Наверняка многие видели мозаики от студии Art Mosaic, которые украшают то унылую серую стену, а то целую новую набережную. Я давно слежу за их проектами, поэтому, узнав о появлении нового маршрута, по которому можно найти аж 20 с лишним мозаик, немедленно отправилась гулять в район старого городского аэропорта.

Начинается маршрут около пространства «Терминал», которое можно опознать по взлетающему мозаичному самолету на стене (Ботаническая, 37). Здесь можно взять карту со всеми мозаиками. Но я об этом не знала, и мне пришлось догадаться, что раз маршрут назвали «Линия подскажет», то где-то рядом должна быть линия, которая что-нибудь непременно подскажет.

Это, вероятно, «двойка» — маршрут, который раньше довозил новосибирцев практически к крыльцу аэропорта

И действительно, по всему маршруту прямо на тротуаре можно находить линии, указывающие, куда двигаться дальше. А чтобы находить мозаики, придется поднимать глаза и рассматривать стены, пристройки к домам и даже иногда бетонные блоки.

Правда, если слишком внимательно что-то искать возле жилых домов в не самом благополучном районе (некоторые встреченные персонажи так и просились в какой-нибудь фильм о русской хтони), то бабушки у подъездов начнут интересоваться, чего это вы здесь ищете, а то и ругаться: мол ходют тут всякие, а потом у них дома горят.

Искать мозаики, конечно, интересно и добавляет смысла, но для меня главный бонус — это уже сама по себе прогулка по новому месту, куда раньше меня бы точно не занесло. Я несколько раз была здесь на машине, когда отвозила посылки в дом милосердия, а еще возле гораэропорта можно было оказаться на митинге против повышения тарифов, когда митинговать в каких-то более центральных локациях стало нельзя. Никаких других поводов здесь оказаться, тем более пешком, у меня никогда не было.

В архитектуре микрорайона, может, и нет ничего примечательного, но в уюте ему не откажешь

Наверное, если жить в этом районе, то можно и не замечать шарма всей этой советской архитектуры домов 50-х годов постройки. А они между тем милые, многие хорошо отреставрированы и выглядят нарядными сами по себе. Здесь зеленые дворы и уютные узенькие тротуары.

Вы, правда, не найдете по маршруту ни одной кофейни, так что точно можно забыть, что вы по-прежнему находитесь в Новосибирске. Да и уютных барчиков или ресторанчиков тоже не найдете — только одно довольно старое кафе грузинской кухни, но и оно со дня на день закроется. В общем, если вы как настоящий новосибирец не представляете своей прогулки без напитка в руках, то берите свой термос с кофе или аперолем с собой, как будто вас ждет новая экотропа.

Если по новосибирским мозаикам еще нет квеста, то его точно нужно придумать

И обязательно наденьте удобную обувь: маршрут, вроде бы, не кажется особенно длинным, но у меня прогулка заняла около полутора часов. И когда я уже нагулялась, стрелки внезапно перевели меня через Красный проспект и отправили к зданию собственно аэропорта.

Тут, кстати, есть одна мозаика, которой можно любоваться прямо из пробки на Красном проспекте. Поедете на дачу в сторону Мочищенского шоссе, имейте в виду. А вот на самом здании аэропорта мозаики нет. Я сначала очень расстроилась, что плохо искала, а потом узнала, что ее туда просто нельзя было нанести.

Без карты я нашла далеко не все мозаики, так что мне точно предстоит повторять прогулку. Надеюсь, стрелки не сотрутся и переживут зиму, чтобы гулять здесь стало еще одним популярным занятием для новосибирцев. Да и в принципе жизнь в городе становится намного интереснее, если, как говорят мои подписчики, не выбирать каждый выходной между набережной и Заельцовским парком. Попробуйте!

Пойдете гулять?

Уже беру термос и бегу за кофе
Сами гуляйте по вашим развалившимся тротуарам
Гулять можно только по Парижу

В начале лета в центре Новосибирска появилось огромные граффити. Его автор — известный современный художник Виталий Простов. Несколько лет назад в городе задумали проводить даже фестиваль граффити, но после пары раскрашенных дворов он переехал в Шерегеш.

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Достопримечательности Новосибирска Микрорайон Аэропорт Туристические маршруты Стрит-арт
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Комментарии
3
кулькулятр
12 августа 2024, 09:13
Чем приклеить мозаику, чтоб не отвалилась?
Гость
12 августа 2024, 09:08
боян!
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