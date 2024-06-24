На создание ушло 10 часов: огромное граффити появилось в центре Новосибирске

Изображение разместили в Центральном парке Источник: vitaliy_prostov / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











В Новосибирске в Центральном парке на бывшей кинобудке появилось огромное граффити. Изображение создал якутский художник Виталий Простов. Чтобы обновить фаса, молодой человек специально приехал из Санкт-Петербурга, где он сейчас живет.



— На создание граффити в сумме ушло 10 часов. Данная работа продолжение одной из серий «Руины цветов», которую я делаю последние пару лет. Преимущественно на холстах, но иногда доводится и на улице, — рассказал Виталий журналисту НГС.

Источник: vitaliy_prostov / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Площадь изображения 100 квадратных метров. Как отметил художник, жара, которая сейчас стоит в Новосибирске не помешала ему при создании граффити.



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Ранее в Новосибирске появился огромный мурал, посвященный 35-летию группы «Король и Шут». Изображение разместили на стене выставочного центра «Мельница».

