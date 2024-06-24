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Развлечения На создание ушло 10 часов: огромное граффити появилось в центре Новосибирске

На создание ушло 10 часов: огромное граффити появилось в центре Новосибирске

Площадь изображения 100 квадратных метров

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Изображение разместили в Центральном парке

В Новосибирске в Центральном парке на бывшей кинобудке появилось огромное граффити. Изображение создал якутский художник Виталий Простов. Чтобы обновить фаса, молодой человек специально приехал из Санкт-Петербурга, где он сейчас живет.

— На создание граффити в сумме ушло 10 часов. Данная работа продолжение одной из серий «Руины цветов», которую я делаю последние пару лет. Преимущественно на холстах, но иногда доводится и на улице, — рассказал Виталий журналисту НГС.

Площадь изображения 100 квадратных метров. Как отметил художник, жара, которая сейчас стоит в Новосибирске не помешала ему при создании граффити.

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Ранее в Новосибирске появился огромный мурал, посвященный 35-летию группы «Король и Шут». Изображение разместили на стене выставочного центра «Мельница».

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Граффити Новосибирск Центральный парк
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