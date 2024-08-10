В Новосибирске назначили нового директора «Горфонтана»

Муниципальное учреждение «Горфонтан» возглавил новый директор, им стал Евгений Салин. На посту он сменил Виталия Трубина, проработавшего на посту три дня.



По данным сайта «Контур.Фокус», Евгений Салин стал директором МКУ «Городской фонтан» с 8 августа. До назначения обязанности руководителя учреждения исполняла Елена Строганцева. Какую должность ранее занимал новый руководитель, выяснить не удалось.



Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать назначение нового директора.



Долгое время пост директора МКУ «Городской фонтан» занимал Валерий Науменко. Он руководил предприятием 7 лет. Однако в середине июля заявил о своем уходе. Науменко не стал раскрывать, по какой причине покинул пост.

