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Город В Новосибирске назначили нового директора «Горфонтана»

В Новосибирске назначили нового директора «Горфонтана»

Бывший руководитель продержался на этой должности три дня

951
7 комментариев
Чем ранее занимался новый руководитель — неизвестно

Муниципальное учреждение «Горфонтан» возглавил новый директор, им стал Евгений Салин. На посту он сменил Виталия Трубина, проработавшего на посту три дня.

По данным сайта «Контур.Фокус», Евгений Салин стал директором МКУ «Городской фонтан» с 8 августа. До назначения обязанности руководителя учреждения исполняла Елена Строганцева. Какую должность ранее занимал новый руководитель, выяснить не удалось.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать назначение нового директора.

Долгое время пост директора МКУ «Городской фонтан» занимал Валерий Науменко. Он руководил предприятием 7 лет. Однако в середине июля заявил о своем уходе. Науменко не стал раскрывать, по какой причине покинул пост.

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Комментарии
7
Такси ст Максим
10 августа 2024, 22:18
ждём 3 дня
Barmaleя
10 августа 2024, 22:09
А у нашего главного и старейшего фонтана в Первомайском сквере по-прежнему все трубы на виду? Вот надо нового директора озадачить.
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