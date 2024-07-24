Новый глава новосибирских фонтанов покинул должность — он продержался три дня

Кто исполняет обязанности МКУ «Горфонтан» в настоящее время пока неизвестно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый директор МКУ «Горфонтан» Виталий Трубин покинул должность. К исполнению обязанностей он приступил 22 июля.



— Действительно, Виталий Трубин покидает должность. Правда, приказ об этом мы еще не получили, — сообщили корреспонденту НГС в приемной «Горфонтана».



О причинах столь спешного увольнения в учреждении не сообщили и предложили обратиться в департамент транспорта мэрии Новосибирска.



Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о причинах увольнения Виталия Трубина, а также кто исполняет обязанности главы учреждения сейчас и когда планируется назначить нового главу МКУ «Горфонтан».



Виталий Трубин ранее был главой ОАО «Сузунское ЖКХ», МКУ «Управление Автомобильного Транспорта и Дорожного Хозяйства» Сузунского района и председателем ТОР «Союз Работодателей Сузунского Района». Кроме того, он значится в списках политической партии «Единая Россия».