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Город Новый глава новосибирских фонтанов покинул должность — он продержался три дня

Новый глава новосибирских фонтанов покинул должность — он продержался три дня

Виталий Трубин приступил к исполнению обязанностей 22 июля

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6 комментариев
Кто исполняет обязанности МКУ «Горфонтан» в настоящее время пока неизвестно

Новый директор МКУ «Горфонтан» Виталий Трубин покинул должность. К исполнению обязанностей он приступил 22 июля.

— Действительно, Виталий Трубин покидает должность. Правда, приказ об этом мы еще не получили, — сообщили корреспонденту НГС в приемной «Горфонтана».

О причинах столь спешного увольнения в учреждении не сообщили и предложили обратиться в департамент транспорта мэрии Новосибирска.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о причинах увольнения Виталия Трубина, а также кто исполняет обязанности главы учреждения сейчас и когда планируется назначить нового главу МКУ «Горфонтан».

Виталий Трубин ранее был главой ОАО «Сузунское ЖКХ», МКУ «Управление Автомобильного Транспорта и Дорожного Хозяйства» Сузунского района и председателем ТОР «Союз Работодателей Сузунского Района». Кроме того, он значится в списках политической партии «Единая Россия».

Предыдущий управляющий городскими фонтанами Валерий Науменко 15 июля объявил об уходе с должности

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Горфонтан Фонтаны Виталий Трубин
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Комментарии
10
Транс'Уха Маша Дегтярева
24 июля 2024, 16:40
Фонтан за 3 дня
Гость
24 июля 2024, 16:39
Ахахах, смыло.
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