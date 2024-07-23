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Город Назначен новый глава новосибирских фонтанов — что известно о чиновнике

Назначен новый глава новосибирских фонтанов — что известно о чиновнике

Обновленную команду мэрии пополнил хозяйственник из Сузунского района Виталий Трубин

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53 комментария
МКУ «Городской фонтан» отвечает за работу большинства фонтанов. Исключения — частные и тот, что в Центральном парке

Новым директором МКУ «Городской фонтан» Новосибирска стал Виталий Трубин. Свои обязанности он исполняет с 22 июля, эту информацию НГС подтвердили в самом учреждении.

— Действительно, Виталий Трубин наш новый директор, к обязанностям он приступил со вчерашнего дня, то есть с понедельника, — сообщили в приемной «Городского фонтана».

Предыдущий управляющий городскими фонтанами Валерий Науменко 15 июля объявил об уходе с должности.

Виталий Трубин ранее был директором ОАО «Сузунское ЖКХ», МКУ «Управление Автомобильного Транспорта и Дорожного Хозяйства» Сузунского района и председателем ТОР «Союз Работодателей Сузунского Района». Трубин — директор и единственный владелец действующей сузунской фирмы ООО «Эверест». Согласно информации Контур.Фокус, по итогам 2023 года компания с численностью 0 человек отчиталась о чистой прибыли в 2 тысячи рублей.

Новый начальник «Горфонтанта» значится в списках политической партии «Единая Россия».

Мэрия Новосибирска массово ищет чиновников, на официальном сайте опубликовали документ длиною в шесть листов, в которых указано порядка 80 вакансий. НГС тайно узнал, какую среднюю зарплату готовы платить начальнику департамента земельных и имущественных отношений.

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Комментарии
54
mirror
23 июля 2024, 13:24
в списках политической партии «Единая Россия».
солдат
23 июля 2024, 13:34
Если есть главный по фонтанам , то должен быть и главный по туалетам ... ждём назначений ... деньги не пахнут ...говаривал Веспасиан ...
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