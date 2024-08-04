Грозы и похолодание: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

В выходные на регион обрушатся ливни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в начале новой рабочей недели ожидается дождливая погода с грозами и постепенным понижением температуры. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую неделю.



Так, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на понедельник, 5 августа, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура будет колебаться от +13 до +18 градусов. Скорость ветра в порывах будет достигать 18 метров в секунду.



В ночь на вторник, 6 августа, также ожидаются небольшие дожди с грозами. В ночные часы температура составит до +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +22 до +27 градусов.



По прогнозам сервиса Gismeteo, дожди в Новосибирске задержатся на всю неделю. Так в ночь на понедельник, 5 августа, температура составит +18 градусов, днем — до +25 градусов, прогнозируются сильные дожди с грозами.

Источник: Gismeteo.ru











В ночь на вторник, 6 августа, температура составит +16 градусов, в дневные часы столбик термометра покажет +24 градуса, также прогнозируются умеренные дожди.



Сервис «Яндекс погода» также прогнозирует неделю затяжных дождей в Новосибирске. Так в ночь на понедельник, 5 августа, столбик термометра покажет +16 градусов, днем до +25 градусов, дождь.

Источник: dzen.ru/pogoda











В ночь на вторник, 6 августа, также ожидается небольшой дождь и до +17 градусов. В дневные часы ожидается переменная облачность, температура составит +23 градуса.

