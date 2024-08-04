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Город Грозы и похолодание: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Грозы и похолодание: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

К концу недели столбик термометра опустится до +20 градусов

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2 комментария
В выходные на регион обрушатся ливни

В Новосибирске в начале новой рабочей недели ожидается дождливая погода с грозами и постепенным понижением температуры. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую неделю.

Так, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на понедельник, 5 августа, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура будет колебаться от +13 до +18 градусов. Скорость ветра в порывах будет достигать 18 метров в секунду.

В ночь на вторник, 6 августа, также ожидаются небольшие дожди с грозами. В ночные часы температура составит до +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +22 до +27 градусов.

По прогнозам сервиса Gismeteo, дожди в Новосибирске задержатся на всю неделю. Так в ночь на понедельник, 5 августа, температура составит +18 градусов, днем — до +25 градусов, прогнозируются сильные дожди с грозами.

В ночь на вторник, 6 августа, температура составит +16 градусов, в дневные часы столбик термометра покажет +24 градуса, также прогнозируются умеренные дожди.

Сервис «Яндекс погода» также прогнозирует неделю затяжных дождей в Новосибирске. Так в ночь на понедельник, 5 августа, столбик термометра покажет +16 градусов, днем до +25 градусов, дождь.

В ночь на вторник, 6 августа, также ожидается небольшой дождь и до +17 градусов. В дневные часы ожидается переменная облачность, температура составит +23 градуса.

Ранее мы узнали уточненный прогноз погоды на август в Новосибирске. Температуры будут колебаться от +3 до +30 градусов.

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Комментарии
2
Гость
4 августа 2024, 09:02
8
Гость
4 августа 2024, 09:04
25гр это хорошо а то пекло за30 с ума можно сойти
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