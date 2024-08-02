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Город фоторепортаж Бельведеры над городом: зачем на новосибирских крышах строили башенки — их можно увидеть на домах разных эпох

Бельведеры над городом: зачем на новосибирских крышах строили башенки — их можно увидеть на домах разных эпох

Одни башенки заметны издалека, о других вы могли даже не подозревать — в новом веке их стали копировать

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20 комментариев
В Новосибирске больше десятка башенок-бельведеров

Те, кто хотя бы изредка готов оторваться от смартфона и посмотреть вокруг, не могли не замечать в Новосибирске странные башенки на крышах. Они раскиданы по всеми городу и встречаются как в старых домах постройки 1930-х годов, так и на сравнительно новых строениях. Зачем они нужны и где их можно найти, разбирался обозреватель НГС.

В Новосибирске таких сооружений на крышах больше десятка, но их можно разделить на две основные группы. Первая — это дома, построенные еще во времена СССР, причем не позже середины 1950-х годов. Они распределены по городской карте достаточно равномерно: почти нигде не встречаются два дома с башенками, которые были бы расположены в непосредственной близости. Это однозначно должно указывать на утилитарное предназначение этих конструкций.

Ко второй группе относятся уже современные конструкции, которые архитектор добавил в проект с чисто декоративными целями.

На языке оригинала бельведер — это просто место с красивым видом

У башенок есть и отдельное красивое итальянское название «бельведер» (от belle — красивый и vedere — видеть). На родине таким словом обозначается, правда, просто какое-то благоустроенное место с красивым видом, на горе или просто на склоне холма. Например, по запросу belvedere a Roma в Google вы получите просто список смотровых площадок (самой лучшей считается та, что на холме Яниколо).

Бельведер дома Пашкова в Москве

В русской архитектурной традиции бельведерами чаще называют достаточно просторные (но меньшие по размеру, чем остальное здание) надстройки с колоннадой и обзорной площадкой. Яркий пример здания с бельведером — московский дом Пашкова. Там в бельведере действительно размещается целый зал, это полноправная часть здания.

Башенка на Ленина, 17 больше всего похожа на пожарную каланчу

Новосибирские «бельведеры» попроще и значительно меньше. Самый старый из сохранившихся находится на крыше дома постройки 1930 года на улице Революции, 32. Вход в башенку — внутри, со стороны перекрестка её опоясывает смотровая площадка с перилами. Выглядит это сооружение как смотровой пост, с которого можно было осматривать территорию до реки.

Башня на Авиастроителей, 6

Близкий по времени постройки (1936 год) дом с башенкой находится на Авиастроителей, 6. Здесь смотровая площадка опоясывает надстройку полностью, а ограждением служат уже не простые железные перила, а настоящая балюстрада. Дома на этой улице строили для руководства и инженеров авиазавода, но окружал их тогда преимущественно деревянный частный сектор.

На Богдана Хмельницкого сразу два бельведера

Подобного рода надстройки встречаются во многих российских городах. В 1950-е, когда популярность приобрел стиль неоклассицизма (его еще шутливо называют «сталинским ампиром») башенки стали украшать сами и делать их украшением дома. Но даже тогда с ними не частили: комплекс домов на улице Богдана Хмельницкого, 38 и 42 — пожалуй, единственный пример, когда «бельведеры» появились на крышах рядом стоящих зданий.

Башенка жилого комплекса на Станиславского, 4

Краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев говорит, что изначально башенки строили для постов воздушного наблюдения, оповещения и связи. В 1950-е существующие и новые посты переподчинили радиотехническим войскам ПВО.

На вопрос, откуда, например, в 1930-е годы в Новосибирск могли в принципе прилететь вражеские бомбардировщики, да еще в таком количестве, чтобы для защиты от них требовались специальные стационарные сооружения, Голодяев отвечает, что в СССР если уж решение было принято, то «доказывать, что установки партии устарели, было себе дороже».

Дом на Сибиряков Гвардейцев, 36

Не очень понятно, зачем нужны были посты наблюдения за приближающимся неприятелем и в 1950-е годы, когда все развитые страны уже обзавелись радиолокационными системами, позволявшими обнаруживать самолеты на расстоянии десятков километров.

Но если есть возможность украсить дом еще и башенкой в рамках государственной программы, то почему бы и нет? По этой причине бельведеры 1950-х уже выглядят как полноценный декоративный элемент, вписанный в логику всего проекта.

Бельведер жилого дома на Фабричной, 9

У башенок-бельведеров могла быть и более прагматичная функция. Краевед и гид по Новосибирску Елена Воротникова говорит, что эти постройки использовали как посты пожарного наблюдения. В Новосибирске и сегодня сохранились обширные зоны частного сектора, а в 1950-х таким частным сектором была львиная доля городской территории. И хотя телефонная связь была уже не в диковинку в этих кварталах, застроенных частными домами, жители о ней могли только мечтать. Так что сообщить о пожаре можно было, только физически добежав или доехав до пожарной части. А с вышек на крышах дым пожара был виден издалека. Позже в этих башнях можно было хранить запас воды, который мог потребоваться, если пожар случится в самом доме.

На башенке жилого дома на Дзержинского, 79 уже выросли кусты

К сожалению, бельведеры в Новосибирске пока никак не используются, оставаясь, по сути, просто частью чердака. В лучшем случае здесь могут просто делать какой-то внешний ремонт вместе с ремонтом всего здания: поменять окна, например.

Между тем эту общедомовую собственность жильцы могли бы при желании превратить в место отдыха, которым можно было бы пользоваться по очереди. Конечно, это потребует некоторых расходов и организационных усилий. Но представьте себе, что вы можете подняться по лестнице в своем доме, выйти на обзорную площадку и просто посидеть там, глядя на вечереющий город. Или устроить нешумный семейный праздник с видом на окрестности.

Две башенки перекликаются на соседних зданиях у площади Кондратюка: одно построено в 1957 году, а второе — уже в 2000-х

В какой-то момент надстройки на крышах стали делать и современные архитекторы. Скажем, Артур Лотарев рассказывал НГС, что специально украсил жилой дом на проспекте Димитрова, 19 башенкой, чтобы «сделать перекличку шпилей и башен с соседним домом».

Здесь, кстати, башня не пустует: в ней изначально было размещено сотовое оборудование. Правда, и любоваться видами отсюда уже точно не получится.

Жилой комплекс «Эдем» украшен легкой беседкой

Декоративной беседкой украсили свое здание и архитекторы жилого комплекса «Эдем» на Богдана Хмельницкого, 11/3. Здесь, впрочем, нет признаков того, что это сооружение можно использовать для каких-то практических нужд. Зато здание визуально становится немного легче и изящней. А всего-то и нужно было — поставить несколько опор и положить сверху крышу со шпилем.

Беседка на крыше жилого комплекса на Заречной, 4

И уж совсем диковинно выглядит белая беседка на крыше кирпичной многоэтажки на въезде в Первомайский район. Кажется, она попала туда из какого-то другого времени и культуры. Но зато этот огромный дом на Заречной, 4 теперь не перепутать ни с каким другим — белые квадратные колонны и портик над ними видны издалека.

Если башенки на крышах пока имеют исключительно декоративное предназначение, то набережными можно пользоваться уже сейчас, причем с разными целями. С полным списком благоустроенных береговых линий можно познакомиться в июньском обзоре НГС.

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Комментарии
20
КапибаРррра
2 августа 2024, 11:08
"Между тем эту общедомовую собственность жильцы могли бы при желании превратить в место отдыха" ага ага этих жильцов только пусти туда и да здравствуют вечные пьянки, бутылки, шашлыки, закладки... Пусть уж лучше так и останется это всё частью чердака
Гость
2 августа 2024, 10:09
Зато теперь из можно использовать для наблюдения за беспилотниками. Так что, решения партии были верные!
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