Бельведеры над городом: зачем на новосибирских крышах строили башенки — их можно увидеть на домах разных эпох

В Новосибирске больше десятка башенок-бельведеров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Те, кто хотя бы изредка готов оторваться от смартфона и посмотреть вокруг, не могли не замечать в Новосибирске странные башенки на крышах. Они раскиданы по всеми городу и встречаются как в старых домах постройки 1930-х годов, так и на сравнительно новых строениях. Зачем они нужны и где их можно найти, разбирался обозреватель НГС.



В Новосибирске таких сооружений на крышах больше десятка, но их можно разделить на две основные группы. Первая — это дома, построенные еще во времена СССР, причем не позже середины 1950-х годов. Они распределены по городской карте достаточно равномерно: почти нигде не встречаются два дома с башенками, которые были бы расположены в непосредственной близости. Это однозначно должно указывать на утилитарное предназначение этих конструкций.

Ко второй группе относятся уже современные конструкции, которые архитектор добавил в проект с чисто декоративными целями.



На языке оригинала бельведер — это просто место с красивым видом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











У башенок есть и отдельное красивое итальянское название «бельведер» (от belle — красивый и vedere — видеть). На родине таким словом обозначается, правда, просто какое-то благоустроенное место с красивым видом, на горе или просто на склоне холма. Например, по запросу belvedere a Roma в Google вы получите просто список смотровых площадок (самой лучшей считается та, что на холме Яниколо).

Бельведер дома Пашкова в Москве Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В русской архитектурной традиции бельведерами чаще называют достаточно просторные (но меньшие по размеру, чем остальное здание) надстройки с колоннадой и обзорной площадкой. Яркий пример здания с бельведером — московский дом Пашкова. Там в бельведере действительно размещается целый зал, это полноправная часть здания.



Башенка на Ленина, 17 больше всего похожа на пожарную каланчу Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирские «бельведеры» попроще и значительно меньше. Самый старый из сохранившихся находится на крыше дома постройки 1930 года на улице Революции, 32. Вход в башенку — внутри, со стороны перекрестка её опоясывает смотровая площадка с перилами. Выглядит это сооружение как смотровой пост, с которого можно было осматривать территорию до реки.



Башня на Авиастроителей, 6 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Близкий по времени постройки (1936 год) дом с башенкой находится на Авиастроителей, 6. Здесь смотровая площадка опоясывает надстройку полностью, а ограждением служат уже не простые железные перила, а настоящая балюстрада. Дома на этой улице строили для руководства и инженеров авиазавода, но окружал их тогда преимущественно деревянный частный сектор.



На Богдана Хмельницкого сразу два бельведера Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Подобного рода надстройки встречаются во многих российских городах. В 1950-е, когда популярность приобрел стиль неоклассицизма (его еще шутливо называют «сталинским ампиром») башенки стали украшать сами и делать их украшением дома. Но даже тогда с ними не частили: комплекс домов на улице Богдана Хмельницкого, 38 и 42 — пожалуй, единственный пример, когда «бельведеры» появились на крышах рядом стоящих зданий.



Башенка жилого комплекса на Станиславского, 4 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев говорит, что изначально башенки строили для постов воздушного наблюдения, оповещения и связи. В 1950-е существующие и новые посты переподчинили радиотехническим войскам ПВО.

На вопрос, откуда, например, в 1930-е годы в Новосибирск могли в принципе прилететь вражеские бомбардировщики, да еще в таком количестве, чтобы для защиты от них требовались специальные стационарные сооружения, Голодяев отвечает, что в СССР если уж решение было принято, то «доказывать, что установки партии устарели, было себе дороже».

Дом на Сибиряков Гвардейцев, 36 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Не очень понятно, зачем нужны были посты наблюдения за приближающимся неприятелем и в 1950-е годы, когда все развитые страны уже обзавелись радиолокационными системами, позволявшими обнаруживать самолеты на расстоянии десятков километров.

Но если есть возможность украсить дом еще и башенкой в рамках государственной программы, то почему бы и нет? По этой причине бельведеры 1950-х уже выглядят как полноценный декоративный элемент, вписанный в логику всего проекта.



Бельведер жилого дома на Фабричной, 9 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











У башенок-бельведеров могла быть и более прагматичная функция. Краевед и гид по Новосибирску Елена Воротникова говорит, что эти постройки использовали как посты пожарного наблюдения. В Новосибирске и сегодня сохранились обширные зоны частного сектора, а в 1950-х таким частным сектором была львиная доля городской территории. И хотя телефонная связь была уже не в диковинку в этих кварталах, застроенных частными домами, жители о ней могли только мечтать. Так что сообщить о пожаре можно было, только физически добежав или доехав до пожарной части. А с вышек на крышах дым пожара был виден издалека. Позже в этих башнях можно было хранить запас воды, который мог потребоваться, если пожар случится в самом доме.

На башенке жилого дома на Дзержинского, 79 уже выросли кусты Источник: Стас Соколов / NGS.RU











К сожалению, бельведеры в Новосибирске пока никак не используются, оставаясь, по сути, просто частью чердака. В лучшем случае здесь могут просто делать какой-то внешний ремонт вместе с ремонтом всего здания: поменять окна, например.

Между тем эту общедомовую собственность жильцы могли бы при желании превратить в место отдыха, которым можно было бы пользоваться по очереди. Конечно, это потребует некоторых расходов и организационных усилий. Но представьте себе, что вы можете подняться по лестнице в своем доме, выйти на обзорную площадку и просто посидеть там, глядя на вечереющий город. Или устроить нешумный семейный праздник с видом на окрестности.

Две башенки перекликаются на соседних зданиях у площади Кондратюка: одно построено в 1957 году, а второе — уже в 2000-х Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В какой-то момент надстройки на крышах стали делать и современные архитекторы. Скажем, Артур Лотарев рассказывал НГС, что специально украсил жилой дом на проспекте Димитрова, 19 башенкой, чтобы «сделать перекличку шпилей и башен с соседним домом».

Здесь, кстати, башня не пустует: в ней изначально было размещено сотовое оборудование. Правда, и любоваться видами отсюда уже точно не получится.

Жилой комплекс «Эдем» украшен легкой беседкой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Декоративной беседкой украсили свое здание и архитекторы жилого комплекса «Эдем» на Богдана Хмельницкого, 11/3. Здесь, впрочем, нет признаков того, что это сооружение можно использовать для каких-то практических нужд. Зато здание визуально становится немного легче и изящней. А всего-то и нужно было — поставить несколько опор и положить сверху крышу со шпилем.

Беседка на крыше жилого комплекса на Заречной, 4 Источник: 2ГИС











И уж совсем диковинно выглядит белая беседка на крыше кирпичной многоэтажки на въезде в Первомайский район. Кажется, она попала туда из какого-то другого времени и культуры. Но зато этот огромный дом на Заречной, 4 теперь не перепутать ни с каким другим — белые квадратные колонны и портик над ними видны издалека.



Если башенки на крышах пока имеют исключительно декоративное предназначение, то набережными можно пользоваться уже сейчас, причем с разными целями. С полным списком благоустроенных береговых линий можно познакомиться в июньском обзоре НГС.