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Город Памятник конструктивизма отремонтируют в Новосибирске за 8 миллионов рублей

Памятник конструктивизма отремонтируют в Новосибирске за 8 миллионов рублей

Там работает поликлиника №1

928
5 комментариев
Здание построили в 1929 году

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта части помещений поликлиники №1, расположенной на улице Серебренниковской. Это здание — памятник архитектуры регионального значения.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГАУЗ «Городская клиническая поликлиника №1». Начальная цена контракта составляет 7,96 миллиона рублей.

В отделе закупок корреспонденту НГС пояснили, что подрядчик должен отремонтировать часть помещений здания. Речь идёт о ремонте кабинетов и части коридоров — необходимо поклеить обои, линолеум и покрасить стены.

Подать заявки на участие в конкурсе потенциальные подрядчики могут до 9 августа. Определить исполнителя планируется 14 августа. Работы должны закончить в течение 45 дней с момента заключения договора.

Поликлиника на Серебренниковской, 42 считается первым подобным медицинским учреждением в городе. До её появления жители могли получить медицинскую помощь лишь в нескольких небольших амбулаториях, где работали фельдшеры, медсестры, и иногда врачи.

Поликлиника построена в стиле конструктивизма

Изначально планировалось завершить строительство здания поликлиники к концу 1928 года, но осуществление этих планов дважды находилось под угрозой срыва. Сначала — из-за допущенных в проектной документации ошибок, которые искажали замысел архитектора Щёкина. Затем — из-за сокращения финансирования на строительство. Позже недостающие средства были выделены, и здание достроили к концу 1929 года. Подробнее об истории здания НГС писал в репортаже.

Недавно в Новосибирске начали искать подрядчика, который выполнит противоаварийные работы в Доме с часами. На ремонт готовы потратить 2,8 миллиона рублей.

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Комментарии
5
aonmaster
1 августа 2024, 14:31
Снесут и заново построят, как на Советской. Ироды.
Гость
1 августа 2024, 14:27
8 млн- это полочки прибить
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