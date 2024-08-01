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Город В водяной ловушке: жители Спортивной не могут перейти дорогу после дождя — фото реки у подъезда

В водяной ловушке: жители Спортивной не могут перейти дорогу после дождя — фото реки у подъезда

Жители пытаются добиться ремонта ливневок несколько лет

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18 комментариев
Под окнами разливаются настоящие водоемы

В Новосибирске на Спортивной, 7/2 после дождя постоянно топит дорогу. Жители дома оказываются в водяной ловушке и не могут перейти дорогу.

Как рассказала НГС местная жительница Анна Тишинская, напротив дома находится школа, к которой ходят жители рядом стоящих домов: Титова, 238/ 2, 236, 240, 234, 236/2.

— Если дождь прошел, хоть на лодке плыви. Вода по колено может быть. Обращались к депутату, Кирилл Покровский взял наказ в 2021 году, на дворе 2024 год — продолжаем плавать. В администрации Ленинского района пишут, что нашего дома в графике нет, — рассказывает Анна.

Машинам жителей приходится рассекать по лужам

Анна Тишинская предоставила ответы мэрии, в которых указано, что на Спортивной, 7/2 отсутствуют ливневки. В бюджет 2024 года и плановый период на 2025–2026 годы денег на этот ремонт не выделено.

Местные жители своими жалобами дошли до депутата горсовета Кирилла Покровского. В 2021 году депутат взял эту проблему в свой список наказов.

Как объяснили в мэрии Новосибирска, ремонт во дворах многоквартирных домов выполняется в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». Список того, что будут ремонтировать, формируется ежегодно вместе с депутатами, исходя из наказов и в пределах лимита бюджета.

Обустройство ливневки на Спортивной, 7/2 не попало в список выполнения наказов в 2024 году. Возможность реализации этого наказа в 2025 году будет рассмотрена при формировании плана.

Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска. Дозвониться до общественной приемной Кирилла Покровского не удалось. НГС направил письменный запрос.

Мэрия Новосибирска рассказала, почему дороги города затопило после ливня в конце июня. Из-за рек на улицах прокуратура решила подать в суд, но в администрации говорят, что ливневки на некоторых участках есть.

Обновлено

Помощница депутата Кирилла Покровского рассказала, что к 2025 году денежные средства на ремонт запланированы. В ближайшее время на Спортивной состоится выездное совещание, в ходе которого представители власти обсудят нюансы исполнения наказа.

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Комментарии
18
Bream
1 августа 2024, 11:25
что-то с этим наименованием не так.. улицу топит. станцию метро сдать не могут. может переименовать их обе и нормализвется? ))
Гость
1 августа 2024, 11:29
Так улица же не зря называется "Спортивная"! Вперед, на заплыв!
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