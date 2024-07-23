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Город Оставили без УДОвлетворения: скандального бизнесмена не выпустили из колонии — он добивается отмены наказания

Оставили без УДОвлетворения: скандального бизнесмена не выпустили из колонии — он добивается отмены наказания

Ходатайства Андрея Храброва отклонили в Новосибирском областном суде

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5 комментариев
Андрей Храбров избил соседа и разбил машину

35-летний новосибирский предприниматель Андрей Храбров попытался добиться условно-досрочного освобождения из колонии, где отбывает срок за избиение соседа. Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Бизнесмена, известного скандалами, драками, угрозами и порчей имущества в СНТ «Цитолог» приговорили к 2,5 годам колонии в апреле 2023 года. Его признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На протяжении несколько лет он конфликтовал с соседями и главой правления сообщества, где построил свои коттеджи.

В 2019 году пенсионер Михаил Саламатов, будучи председателем СНТ, открыто высказался по поводу незаконного захвата Храбровым земельных участков. Бизнесмен в ответ обвинил оппонента в мошенничестве со счетами в правлении СНТ.

На протяжении нескольких лет Храбров держал в страхе своих соседей

Конфликт тлел и разгорелся в 2020 году, когда Храбров напал на Саламатова, избил мужчину, разбил его машину и окна в доме.

Кроме реального лишения свободы Храброва обязали выплатить материальный ущерб в размере 130 тысяч рублей и 1 миллион компенсации морального вреда.

Уже находясь в колонии осужденный пытался изменить срок на исправительные работы, но ходатайство было отклонено. В конце концов он начал добиваться УДО, но до окончания назначенного срока Андрей Храбров останется в местах лишения свободы. Свою вину он так и не признал. Сейчас у осужденного есть 15 дней для обжалования постановления.

Ранее мы рассказывали о споре дачников под Новосибирском из-за земельных участков.

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Комментарии
5
Гость
23 июля 2024, 15:32
Преступник опасен и должен продолжать свое перевоспитание в тюрьме! 😠
Гость
23 июля 2024, 15:35
Добавить лет пять, чтоб домой не просился
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