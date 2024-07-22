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Город В Новосибирской области пропадет телесигнал — на станциях проведут ремонтные работы

В Новосибирской области пропадет телесигнал — на станциях проведут ремонтные работы

Перебои продлятся с 22 по 28 июля

1 873
25 комментариев
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены

С 22 по 28 июля в Новосибирской области возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, на станциях будут проходить профилактические и другие работы.

В РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Под отключение попадут два мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2) и несколько радиостанций

Ранее в Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку. Вышку снесли из-за аварийного состояния.

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Комментарии
25
mirror
22 июля 2024, 18:09
Было бы прекрасно, сли бы этот сигнал пропал навсегда!
276371930
22 июля 2024, 19:04
В одном городе -Анапа ,на сутки выключили электроэнергию и не работал телевизор.......так они через сутки на улицы бунтовать вышли.
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