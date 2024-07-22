В Новосибирской области пропадет телесигнал — на станциях проведут ремонтные работы

С 22 по 28 июля в Новосибирской области возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, на станциях будут проходить профилактические и другие работы.
В РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
Ранее в Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку. Вышку снесли из-за аварийного состояния.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.