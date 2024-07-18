«Пытались вытянуть 4 тысячи»: депутат пошел в полицию из-за ростовых фигур у зоопарка — аниматоры вымогают деньги

Ростовые куклы пристают к людям с детьми Источник: Антон Тыртышный / T.me/tyrdep











Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный обратился в полицию из-за поведения ростовых кукол, которые у Новосибирского зоопарка пристают к прохожим. Аниматоры предлагают сделать совместное фото, а затем вымогают деньги. С жалобами к Тыртышному обращались новосибирцы. О ситуации депутат написал в своем телеграм-канале.



— Возле зоопарка уже долгое время прохожих донимают какие-то аферисты в ростовых фигурах коня, жирафа и динозавра. Предлагают семьям с детьми с ними сфотографироваться, а потом вымогают деньги за фотографии. В случае отказа платить требуют стереть фотографии из телефона. Есть даже жалоба, что они пытались вытянуть 4 тысячи рублей за несколько фотографий, — описал проблему депутат.

Порой куклы просят баснословные деньги за фото Источник: Антон Тыртышный / T.me/tyrdep











Тыртышный добавил, что к зоопарку куклы отношения не имеют, хотя многие прохожие сначала принимают их за его работников. В зоопарке депутату сообщили, что охрана отогнала ростовых кукол от своих ворот, но они продолжают приставать к людям на перекрестке улиц Плановой и Стасова.



После обращения жителей депутат написал заявление в полицию, а также обратился лично к начальнику отдела полиции по Заельцовскому району и попросил пресечь вымогательства.



Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент. В ведомстве отметили, что разбираются в ситуации.



— В отдел полиции заявление поступало. В настоящее время проводится проверка, — отметили в полиции.



Также НГС направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что в мае таких же ростовых кукол горожане встречали у нового ЛДС и здания цирка, а корреспонденты НГС разбирались, что это за люди и что будет, если им не платить за фото.

