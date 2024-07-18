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Город подробности «Пытались вытянуть 4 тысячи»: депутат пошел в полицию из-за ростовых фигур у зоопарка — аниматоры вымогают деньги

«Пытались вытянуть 4 тысячи»: депутат пошел в полицию из-за ростовых фигур у зоопарка — аниматоры вымогают деньги

Мультяшные герои предлагают людям сделать совместное фото, а потом просят большие суммы

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19 комментариев
Ростовые куклы пристают к людям с детьми

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный обратился в полицию из-за поведения ростовых кукол, которые у Новосибирского зоопарка пристают к прохожим. Аниматоры предлагают сделать совместное фото, а затем вымогают деньги. С жалобами к Тыртышному обращались новосибирцы. О ситуации депутат написал в своем телеграм-канале.

— Возле зоопарка уже долгое время прохожих донимают какие-то аферисты в ростовых фигурах коня, жирафа и динозавра. Предлагают семьям с детьми с ними сфотографироваться, а потом вымогают деньги за фотографии. В случае отказа платить требуют стереть фотографии из телефона. Есть даже жалоба, что они пытались вытянуть 4 тысячи рублей за несколько фотографий, — описал проблему депутат.

Порой куклы просят баснословные деньги за фото

Тыртышный добавил, что к зоопарку куклы отношения не имеют, хотя многие прохожие сначала принимают их за его работников. В зоопарке депутату сообщили, что охрана отогнала ростовых кукол от своих ворот, но они продолжают приставать к людям на перекрестке улиц Плановой и Стасова.

После обращения жителей депутат написал заявление в полицию, а также обратился лично к начальнику отдела полиции по Заельцовскому району и попросил пресечь вымогательства.

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент. В ведомстве отметили, что разбираются в ситуации.

— В отдел полиции заявление поступало. В настоящее время проводится проверка, — отметили в полиции.

Также НГС направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что в мае таких же ростовых кукол горожане встречали у нового ЛДС и здания цирка, а корреспонденты НГС разбирались, что это за люди и что будет, если им не платить за фото.

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Комментарии
22
ex_Tommy58
18 июля 2024, 16:50
Так не надо с ними фотографироваться, вот и все. В кафе приходишь - вымогают пару сотен за чашку кофе. В магазине вымогают 60 р. за хлеб. А тут депутат расстроился... Вымогали... И что? Угрожали пулеметом? Повернулся и ушел от этих фигур. И не фотографируйся с ними. Вся проблема. P.S. Во всем достопримечательностям Петербурга в любую погоду бродят графы Орловы и прочие светские личности с целью вымогать деньги за фото. Не знаю сколько, потому как мне это нафиг не надо. Но с графом даже разговаривала минут десять )))
Татьяна 53
18 июля 2024, 16:46
Вводят в заблуждение людей.
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