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Город Мэрия введёт режим повышенной готовности: обвал дороги у остановки «Северная» продолжается

Мэрия введёт режим повышенной готовности: обвал дороги у остановки «Северная» продолжается

Стала известна причина обвала грунта в Заельцовском районе

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12 комментариев
Место происшествия огорожено лентой

Мэрия Новосибирска введёт режим повышенной готовности, чтобы ликвидировать последствия обвала грунта у остановки «Северная» в Заельцовском районе. Об этом сказано в ответе на запрос корреспондента НГС в городскую администрацию.

— Для устранения разрушенного ливневыми стоками откоса насыпи на пересечении улиц Северной и Красный проспект департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа и департаментом энергетики и ЖКХ проведено обследование данного участка автомобильной дороги, подготовлен пакет документов для объявления режима повышенной готовности, наличие которого позволит привлечь единственного поставщика для выполнения аварийно-восстановительных работ, — уточнили в департаменте транспорта.

Причина инцидента — сильный дождь

В мэрии уточнили, что дорогу размыло сильным дождём 20 мая. Обильные осадки привели к «провисанию над промоиной подземных инженерных коммуникаций». Контроль ситуации возложили на МКУ «ДЭУ №1».

Тем временем новосибирцы сообщают, что обвал дороги в районе остановки продолжает разрастаться. Местная жительница Анна обратила внимание, что теперь дорога повредилась с другой стороны — напротив первого проблемного участка.

Теперь недалеко от первой ямы есть вторая

На обвал дороги в начале июля обратил внимание местный житель — он попросил власти как можно быстрее ликвидировать последствия, чтобы никто не провалился в яму.

В начале июля в Новосибирске хотели ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень — часть асфальта смыло водой.

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Новосибирск Заельцовский район Дождь Мэрия Дороги
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Комментарии
14
Мон@шка60+
18 июля 2024, 08:02
С 20 мая прошло два месяца. Отцы города ждут зиму, когда дожди прекратятся, а ямы снегом прикроет?
веснушка
18 июля 2024, 07:51
На Немировича-Данченко всё лето имеются провалы напротив Совсибири, и никто не чешется...
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