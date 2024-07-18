Мэрия введёт режим повышенной готовности: обвал дороги у остановки «Северная» продолжается

Мэрия Новосибирска введёт режим повышенной готовности, чтобы ликвидировать последствия обвала грунта у остановки «Северная» в Заельцовском районе. Об этом сказано в ответе на запрос корреспондента НГС в городскую администрацию.
— Для устранения разрушенного ливневыми стоками откоса насыпи на пересечении улиц Северной и Красный проспект департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа и департаментом энергетики и ЖКХ проведено обследование данного участка автомобильной дороги, подготовлен пакет документов для объявления режима повышенной готовности, наличие которого позволит привлечь единственного поставщика для выполнения аварийно-восстановительных работ, — уточнили в департаменте транспорта.
В мэрии уточнили, что дорогу размыло сильным дождём 20 мая. Обильные осадки привели к «провисанию над промоиной подземных инженерных коммуникаций». Контроль ситуации возложили на МКУ «ДЭУ №1».
Тем временем новосибирцы сообщают, что обвал дороги в районе остановки продолжает разрастаться. Местная жительница Анна обратила внимание, что теперь дорога повредилась с другой стороны — напротив первого проблемного участка.
На обвал дороги в начале июля обратил внимание местный житель — он попросил власти как можно быстрее ликвидировать последствия, чтобы никто не провалился в яму.
В начале июля в Новосибирске хотели ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень — часть асфальта смыло водой.
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