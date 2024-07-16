Телесигнал прервется в Новосибирской области — график отключений

В Новосибирской области с 15 по 21 июля возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится в сообщении.
Как отметили в РТРС, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
Ранее в Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку. Вышку снесли из-за аварийного состояния.
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