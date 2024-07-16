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Город Телесигнал прервется в Новосибирской области — график отключений

Телесигнал прервется в Новосибирской области — график отключений

Перебои продлятся с 15 до 21 июля

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Отключения связаны с профилактическими работами

В Новосибирской области с 15 по 21 июля возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится в сообщении.

Под отключение попадут два мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2) и несколько радиостанций

Как отметили в РТРС, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Ранее в Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку. Вышку снесли из-за аварийного состояния.

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Комментарии
1
Пьер Дун Лахтинский
16 июля 2024, 16:43
а вдруг в это время придет сигнал SOS из Андромеды?? а у нас телесигнал не работает...так Андромедяне и сгинут без россиянской помощи...
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